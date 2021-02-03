После локдауна в Украине релиз многих долгожданных фильмов перенесли на февраль 2021 года. Поэтому киноманам стоит ожидать замечательных премьер как от украинских кинорежиссеров, так и от их голливудских коллег.

Источник: 24 канал

Увлекательные триллеры, ожидаемые комедии, эмоциональные драмы и детективы: премьеры февраля поражают многообразием жанров и актерским составом. Поэтому у кинопроизводителей есть большой шанс вдохновить людей снова посещать кинотеатры и просматривать новинки кино на больших экранах. На какие ленты следует обратить внимание – из десятков премьер месяца 24 канал выбрал наиболее обсуждаемые.

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"Девушка, подающая надежды"

Дата выхода – 4 февраля

Рейтинг IMDb – 7,5

Актеры: Кэри Маллиган, Лаверн Кокс, Адам Броди, Бо Бернем

Если вы устали от стереотипных фильмов о женщинах, тогда "Девушка, подающая надежды" сможет вас удивить. По сюжету, Кассандра Томас – милая и очень умная студентка медицинского факультета. Однако после смерти подруги главная героиня бросает обучение и кардинально меняет свою жизнь: днем ​​девушка работает барменом, а вот вечер проводит в баре, принимая ухаживания мужчин. Двойная игра имеет свой смысл, от которого зрители будут поражены.

"Девушка, подающая надежды": смотрите трейлер

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"Дьявол в деталях"

Дата выхода – 4 февраля

Рейтинг IMDb – 6,3

Актеры: Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малек, Натали Моралес

Для любителей детективов в Голливуде также подготовили замечательную новинку. В фильме "Дьявол в деталях" покажут одного из самых опасных маньяков, который терроризирует Лос-Анджелес. В это время в город приезжает Керн Джо Дикон – заместитель шерифа округа. Он случайно присоединяется к расследованию и на время этого опасного дела становится напарником местного сержанта Джима Бакстера. И Дик не подозревает, что маньяк каким-то образом нарушит секреты его прошлого, которые могут помешать раскрытию убийств.

"Дьявол в деталях": смотрите трейлер

"Птица в клетке"

Дата выхода – 4 февраля

Рейтинг IMDb – 4,5

Актеры: Кей Джей Апа, София Карсон, Крейг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Александра Даддарио

Создали в Голливуде и фильм, который напоминает пандемические реалии. Однако кинопроизводители решили добавить ко всем событиям большей жути.

По сюжету "Птица в клетке", вирус давно мутировал, а потому мир уже несколько лет находится на локдауне. Всех американцев, у которых обнаружили симптомы болезни, перевозят в карантинные лагеря, полностью изолированные от городов. Влюбленная пара решает бросить вызов системе и спастись.

"Птица в клетке": смотрите трейлер

"Защитник"

Дата выхода – 11 февраля

Рейтинг IMDb – 5,9

Актеры: Лиам Нисон, Кэтрин Винник, Хуан Пабло Раба, Тереза ​​Руис, Дилан Кенин

Если же вы в восторге от экшнов, тогда кинопроизводители рекомендуют выбрать фильм "Защитник". Фильм расскажет о профессиональном снайпере Джиме, который решил забыть о прошлом. Однако спокойные будни главного героя заканчиваются, когда он спасает мальчика от вооруженных преследователей. Оказывается, ребенок стал свидетелем преступлений мощного наркокартеля. Теперь и Джим становится тем, кого хотят уничтожить, поэтому ему ничего не остается, как начать войну с картелем.

"Защитник": смотрите трейлер

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"Дэвид Боуи: Человек со звезды"

Дата выхода – 11 февраля

Рейтинг IMDb – 5,9

Актеры: Джонни Флинн, Джена Мэлоун

После безумного триумфа "Богемской рапсодии" все киноманы в ожидании новых байопиков. В феврале зрители смогут посмотреть фильм "Дэвид Боуи: Человек со звезды", которая сможет их вдохновить, ведь речь будет идти о самой из музыкальных икон – британском исполнителе Дэвиде Боуи. Как культовый музыкант строил свою карьеру и как создавал альтер-эго Зигги Стардаста – это далеко не все сюрпризы, которые подготовили кинопроизводители.

"Дэвид Боуи: Человек со звезды": смотрите трейлер

"Афера Оливера Твиста"

Дата выхода – 18 февраля

Рейтинг IMDb – 3,9

Актеры: Рафферти Лоу, Рита Ора, Майкл Кейн, Лена Хеди, Ноэль Кларк

"Афера Оливера Твиста" – новый криминальный боевик, сочетающий дерзкое ограбление и жажду мести. По сюжету, молодой художник привлекает внимание социума своими необычными картинами. Вместо холста он использует здания и размещает свои творения там, где их точно увидят. Благодаря творчеству парень присоединяется к банде, которая имеет хитрый план ограбления.

Привлекает внимание исполнитель главной роли – сын Джуда Лоу Рафф. Кажется, он намерен повторить молниеносную карьеру отца, а потому "Афера Оливера Твиста" может стать всего лишь началом его пути в Голливуде.

"Афера Оливера Твиста": смотрите трейлер

"Мавританец"

Дата выхода – 18 февраля

Актеры: Джоди Фостер, Тахар Рахим, Закари Ливай, Шейлин Вудли, Бенедикт Камбербэтч

Эта драма снята по реальным событиями. По сюжету, мавританца Мохаммеда Ульда Слахи обвиняют в вербовке террористов во время событий 11 сентября. В течение 6 лет он сидит за решеткой, не имея даже возможности защитить себя в суде. И когда это дело наконец направляют на рассмотрение служителей Фемиды, за дело берутся адвокат Нэнси Голландер и ее помощница Терри Дункан. Смогут ли они найти истину и противостоять правовой системе – зрители узнают во время просмотра ленты,

"Мавританец": смотрите трейлер

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"Аферистка"

Дата выхода – 18 февраля

Рейтинг IMDb – 6,6

Актеры: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалес, Крис Мессина, Даян Уист

Современные аферистки могут сочетать привлекательность, безупречный стиль и хитрость. Это покажет Розамунд Пайк, которая сыграла главную роль в захватывающем триллере. По сюжету, юрист Марла изобрела идеальную схему обмана: она находила пенсионеров и отправляла их в дома престарелых. В то же время все имущество стариков тут же переходило в руки аферистки. Однако новая жертва Марли будет совсем не такой простой, как она думала, поэтому женщине придется вступить в борьбу за прибыль и свою жизнь.

"Аферистка": смотрите трейлер

Безумная свадьба 3

Дата выхода – 25 февраля

Актеры: Екатерина Файн, Вячеслав Хостикоев, Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов

Ну а если вы поклонники украинских фильмов, тогда ловите порцию юмора от авторов трилогии "Безумная свадьба". Лента расскажет о свадьбе младшего сына Василия Середюка. Отец мечтал, чтобы парень нашел себе настоящую украинку, которая изменит традицию их международных церемоний. Однако на родственников будет ждать новый сюрприз, ведь Захар влюбился в дочь цыганского барона. И хотя Василий Середюк уже обещало не вмешиваться в судьбу потомков, от войны он все же не удержится.

Безумная свадьба 3: смотрите трейлер

"Берлин, Александерплац"

Дата выхода – 25 февраля

Рейтинг IMDb – 6,7

Актеры: Альбрехт Шух, Йелла Хаазе, Йоахим Круль, Нильс Веркоохен, Аннабель Манденг, Лукханьо Беле

"Берлин, Александерплац" – интересная экранизация романа Альфреда Дёблина. По сюжету, нелегальный мигрант из Западной Африки вливается в подпольный мир Берлина. Поэтому на примере главного героя можно будет увидеть немало трудностей, с которыми сталкивается человек, строя свое будущее.

"Берлин, Александерплац": смотрите трейлер