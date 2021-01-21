Стриминговая компания Netflix существенно увеличила количество подписчиков в 2020 году. Какие же фильмы больше всего смотрели пользователи платформы – узнавайте в материале Kino 24.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на мировую киноиндустрию. Из-за перебоев работы кинотеатров и карантина все больше киноманов предпочитают стриминговые платформы. На днях компания Netflix объявила, что количество новых подписчиков на их сайте существенно возросло. В последние месяцы 2020 года более 8,5 миллиона человек оформили подписку на стриминговую платформу. В целом же количество поклонников Netflix превышает 203 миллиона.

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Аналитики компании также проанализировали активность на сервисе. Какие 10 фильмов получили наибольшую популярность на Netflix – смотрите в обзоре.

Топ-10 самых популярных фильмов на Netflix

"Паразиты" (2019)

Возглавил список Netflix оскароносный фильм "Паразиты", который всколыхнул весь мир в 2019 году и вошел в рейтинг лучших лент всех времен. Южнокорейская драма рассказывает о Ки Ву – парне из бедной семьи, который вместе с родственниками зарабатывает на жизнь сбором картонных коробок. Однажды он получает шанс стать репетитором богатой школьницы. Подделав документы об образовании, Ки Ву устраивается на работу. Но на этом он не намерен останавливаться: как паразиты, все члены семьи получают работу у богачей.

"Паразиты": смотрите трейлер

"1917" (2019)

Еще одна оскароносная лента покорила зрителей Netflix. Вторую ступень рейтинга занял фильм "1917".

Лента рассказывает о Первой мировой войне. В разгар боевых действий солдаты Шофилд и Блейк получают задание передать стратегическую информацию союзникам. Для этого им нужно пересечь территорию, на которой осели враги, поэтому миссия кажется невозможной. Однако на кону тысячи жизней, поэтому Шофилд и Блейк идут на риск, чтобы доставить послание.

"1917": смотрите трейлер

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"Черная пантера" (2018)

После смерти актера Чедвика Боузмана миллионы киноманов захотели посмотреть одну из его самых популярных работ – фильм "Черная пантера". Лента рассказывает о закрытой от всего мира стране Ваканда, которая оберегает залежи уникального металла, неизвестного человечеству. На защиту всегда становилась Черная пантера. Однако теперь роль супергероя должен исполнить молодой принц Т'Чалла.

"Черная пантера": смотрите трейлер

"365 дней" (2020)

Не теряет популярности и эротическая лента "365 дней". Главная героиня фильма Лаура попадает в плен к итальянскому мафиози Массимо Торричелли. Девушке дается год, чтобы она влюбилась в мужчину. Если же этого не произойдет – ее обещают отпустить.

Драму остро раскритиковали в сети. И дело не в слишком предсказуемом сюжете или эротических сценах. Людей возмутил показ рабства и сексуальной эксплуатации женщин. Кроме этого, в фильме "365 дней" показали так называемый "стокгольмский синдром", когда жертва становится на защиту своего обидчика и ощущает симпатию или чувства к нему.

"365 дней": смотрите тизер 18+

"Заражение" (2011)

Бешеную популярность в 2020 году получил фильм "Заражение". Все потому, что события ленты напоминали зрителям начало пандемии коронавируса. По сюжету, неизвестный вирус вспыхивает в Китае и стремительно распространяется по миру. Команда ученых объединяется, чтобы исследовать болезнь и изготовить вакцину.

"Заражение": смотрите трейлер

"Довод" (2020)

Особое внимание зрителей привлекла новинка Кристофера Нолана "Довод", которую точно захочется просмотреть не один раз. Фильм расскажет о бывшем спецагенте, который после неудачной миссии в Украине присоединяется к команде, которая борется за будущее мира. Однако соперники у них необычные, они вооружены технологиями будущего. Поэтому главным героям придется не просто путешествовать во времени, а использовать инверсию в борьбе.

"Довод": смотрите трейлер

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"Энола Холмс" (2020)

Приключения сестры Шерлока и Майкрофта Холмса также поразила весь мир. Приключенческая лента расскажет о таинственном исчезновении их матери. И когда братья Энолы не придают этому большого значения, девочка сама берется за расследование.

"Энола Холмс": смотрите трейлер

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (2020)

Супергеройский экшн показывает, какую бы жизнь вела Харли Квинн после разрыва с Джокером. Перестрелки, увлекательные погони, стычки со всеми, кого обидела эта парочка злодеев, поиски собственного дела и борьба с главным соперником Черной маской – эта лента впитала немало клише супергеройских фильмов. В то же время Харли Квинн сможет и развеселить зрителей курьезными выходками.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн": смотрите трейлер

"Мулан" (2020)

Экранизация знаменитого мультфильма также получила немало лестных отзывов, ведь в основу фильма "Мулан" легла легенда о женщине, которая стала величайшей воительницей. Однако критики также хватало ленте: проект Disney снимали в провинции Синьцзян, где действует один из лагерей, в которых силой удерживают мусульманских коренных жителей уйгуров. Протесты людей завершились силовым разгоном, а исполнительница главной роли публично поддержала это.

"Мулан": смотрите трейлер

"Кролик Джоджо" (2019)

А завершает рейтинг драмедия "Кролик Джоджо". Фильм по-другому показал события Второй мировой войны. Мальчик Йоханнес растет в нацистской среде, поэтому его главная мечта – стать личным телохранителем Гитлера. Для этого он тренируется в военном лагере. Но его вера во все пошатнется после встречи с девочкой-еврейкой.

"Кролик Джоджо": смотрите трейлер