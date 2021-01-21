Стрімінгова компанія Netflix суттєво збільшила кількість підписників у 2020 році. Які ж фільми найбільше дивились користувачі платформи – дізнавайтесь у матеріалі Kino 24.

Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на світову кіноіндустрію. Через перебої роботи кінотеатрів та карантин все більше кіноманів надають перевагу стрімінговим платформам. Днями компанія Netflix оголосила, що кількість нових підписників на їхньому сайті суттєво зросла. В останні місяці 2020 року понад 8,5 мільйона людей оформили підписку на стрімінгову платформу. Загалом же кількість прихильників Netflix перевищує 203 мільйони.

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Аналітики компанії також проаналізували активність на сервісі. Які 10 фільмів отримали найбільшу популярність на Netflix – дивіться в огляді.

Топ-10 найпопулярніших фільмів на Netflix

"Паразити" (2019)

Очолив список Netflix оскароносний фільм "Паразити", який сколихнув весь світ у 2019 році та увійшов до рейтингу найкращих стрічок усіх часів. Південнокорейська драма розповідає про Кі Ву – хлопця з бідної родини, який разом з родичами заробляє на життя збором картонних коробок. Одного дня він отримує шанс стати репетитором багатої школярки. Підробивши документи про освіту, Кі Ву таки влаштовується на роботу. Та на цьому він не має наміру зупинятись: мов паразити, всі члени родини отримують посади у багатіїв.

"Паразити": дивіться трейлер

"1917" (2019)

Ще одна оскароносна стрічка підкорила глядачів Netflix. Другий щабель рейтингу посів фільм "1917".

Стрічка розповідає про Першу світову війну. В розпал бойових дій солдати Шофілд та Блейк отримують завдання передати стратегічну інформацію союзникам. Для цього їм потрібно перетнути територію, на якій осіли вороги, тому місія здається неможливою. Однак на кону тисячі життів, тому Шофілд і Блейк йдуть на ризик, аби доправити послання.

"1917": дивіться трейлер

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"Чорна пантера" (2018)

Після смерті актора Чедвіка Боузмана мільйони кіноманів захотіли переглянути одну з його найпопулярніших робіт – фільм "Чорна пантера". Стрічка розповідає про закриту від всього світу країну Ваканду, яка оберігає поклади унікального металу, невідомого людству. На захист завжди ставала Чорна пантера. Однак тепер роль супергероя повинен виконати молодий принц Т'Чалла.

"Чорна пантера": дивіться трейлер

"365 днів" (2020)

Не втрачає популярності і еротична стрічка "365 днів". Головна героїня фільму Лаура потрапляє у полон до італійського мафіозі Массімо Торрічеллі. Дівчині дається рік, аби вона закохалась у чоловіка. Якщо ж цього не станеться – її обіцяють відпустити.

Драму гостро розкритикували у мережі. І справа не в занадто передбачуваному сюжеті, чи еротичних сценах. Людей обурив показ рабства та сексуальної експлуатації жінок. Окрім цього, у фільмі "365 днів" показали так званий "стокгольмський синдром", коли жертва стає на захист свого кривдника та має симпатію чи почуття до нього.

"365 днів": дивіться тизер 18+

"Зараза" (2011)

Шалену популярність у 2020 році отримав фільм "Зараза". Все тому, що події стрічки нагадували глядачам початок пандемії коронавірусу. За сюжетом, невідомий вірус спалахує у Китаї та стрімко поширюється світом. Команда науковців об'єднується, аби дослідити недугу та виготовити вакцину.

"Зараза": дивіться трейлер

"Тенет" (2020)

Особливу увагу глядачів привернула новинка Крістофера Нолана "Тенет", яку точно захочеться переглянути не один раз. Фільм розповість про колишнього спецагента, який після невдалої місії в Україні долучається до команди, яка бореться за майбутнє світу. Однак суперники у них незвичайні, а озброєні технологіями майбутнього. Тож головним героям доведеться не просто подорожувати в часі, а використовувати інверсію у боротьбі.

"Тенет": дивіться трейлер

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"Енола Холмс" (2020)

Пригоди сестри Шерлока та Майкрофта Холмсів також вразила весь світ. Пригодницька стрічка розповість про таємниче зникнення їхньої матері. І коли брати Еноли не надають цьому великого значення, дівчинка сама береться за розслідування.

"Енола Холмс": дивіться трейлер

"Хижі пташки та фантастична Харлі Квінн" (2020)

Супергеройський екшн показує, яке б життя мала Харлі Квінн після розриву з Джокером. Перестрілки, захопливі погоні, сутички з усіма, кого скривдила ця парочка лиходіїв, пошуки власної справи та боротьба з головним суперником Чорною маскою – ця стрічка увібрала чимало кліше супергеройських фільмів. Водночас Харлі Квінн зможе і розвеселити глядачів курйозними витівками.

"Хижі пташки та фанастична Харлі Квінн": дивіться трейлер

"Мулан" (2020)

Екранізація знаменитого мультфільму також отримала чимало схвальних відгуків, адже в основу фільму "Мулан" лягла легенда про жінку, яка стала найвеличнішою воїнкою. Однак критики також не бракувало стрічці: проєкт Disney знімали у провінції Сіньцзян, де діє один з таборів, в яких силою утримують мусульманських корінних жителів уйгурів. Протести людей завершились силовим розгоном, а виконавиця головної ролі публічно підтримала це.

"Мулан": дивіться трейлер

"Кролик Джоджо" (2019)

А завершує рейтинг драмедія "Кролик Джоджо". Фільм по-іншому показав події Другої світової війни. Хлопчик Йоганнес росте у нацистському середовищі, тому його головна мрія – стати особистим охоронцем Гітлера. Для цього він тренується у військовому таборі. Та його віра у все похитнеться після зустрічі з дівчинкою-єврейкою.

"Кролик Джоджо": дивіться трейлер