Через локдаун кінотеатри та ресторани залишаються закритими. Щоб вихідні не були нудними, 24 канал підібрав 7 видовищних бойовиків, які ви могли не бачити.

До добірки увійшли голлівудські фільми, які презентували за останні 5 років. Одна з найбільш очікуваних новинок Кіану Рівза чи Кріса Гемсворта: обирати вам. Тож вмощуйтесь зручніше та підберіть видовищну стрічку з добірки 24 каналу.

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"Евакуація"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,7

Головним героєм бойовика "Евакуація" є Тайлер Рейн – типовий найманець з трагічним минулим. Щоб заглушити біль втрати, він готовий йти на найнебезпечніші завдання. І одне з них – врятувати і визволити з полону сина злочинця, що перебуває у в'язниці. Багатій обіцяє кругленьку суму, якщо його дитину вивезуть з Бангладешу. Та звільнити хлопчика з полону не складно, а от вивезти школяра з міста, яке під контролем тутешнього наркобарона – справа не з легких, адже все тут не на користь Тайлера Рейка.

"Евакуація": дивіться трейлер до фільму

"Тенет"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,5

А якщо ви шукаєте бойовик, який змусить задуматись, тоді науково-фантастична новинка Крістофера Нолана стане ідеальним вибором. Фільм "Тенет" вже отримав схвальні відгуки критиків та глядачів, які були в захваті від заплутаного сюжету та видовищних боїв.

У центрі подій – агент ЦРУ, місія якого в Україні зазнає невдачі. Головного героя вербують в організацію "Тенет", яка намагається відвернути знищення світу. Третя світова війна, здавалось би, невідворотна, а тому в гру вступають відчайдухи, які на ходу вивчають, що таке інверсія та чим вона відрізняється від звичайних мандрівок у часі.

"Тенет": дивіться трейлер до фільму

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"Джон Вік 3"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,4

Та якщо ви ще не встигли переглянути франшизу "Джон Вік", тоді саме час це зробити. Стрічка підкорила світову спільноту та отримала чимало схвальних відгуків.

У 3 частині фільму, що вийшов у 2019 році, Джон Вік намагатиметься вижити після знищення члена Високого Столу. І провчити месника захоче кожен, адже винагорода за його голову буде складати 14 мільйонів доларів. Тепер всі найманці оголошують полювання на Джона Віка, який відчайдушно намагатиметься покинути Нью-Йорк.

"Джон Вік 3": дивіться трейлер

"6 поза законом"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,1

Шукаєте видовищний екшн з ефектними погонями і перестрілками, тоді оберіть "6 поза законом". Фільм розповідає про найманців, яких збирає багатій Перший. Погоджуючись на роботу, всі забувають своє минуле та інсценізують власну смерть. Тепер вони – поза законом та без імені, а тому можуть вершити правосуддя, не боячись за своє майбутнє чи репутацію.

"6 поза законом": дивіться трейлер

"Форсаж: Гоббс та Шоу"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,1

Джейсон Стейтем і Двейн Джонсом зі своїми трюками – на цей дует можна дивитись вічно. І хоч від сюжету очікувати чогось надзвичайного не варто, екшн зуміє вас вразити.

У новому фільмі Гоббс і Шоу змушені будуть об'єднатись у команду, адже на кону – доля всього світу. Брікстон, який завдяки модифікаціям став надлюдиною, полює на біологічну зброю, яку врятувала від крадіжки Хетті. Однак агентка не мала іншого вибору, як проковтнути ампулу. Головним героям потрібно врятувати сестру Деккарда Шоу та знищити Брікстона.

"Форсаж: Гоббс та Шоу": дивіться трейлер

"На гребені хвилі"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,1

Думаємо, всі бачили бойовик "На гребені хвилі" з неперевершеним Кіану Рівзом. Стрічка і досі користується чималою популярністю, а тому у Голлівуді вирішили зробити рімейк, який не поступатиметься ані сюжетом, ані ефектними кадрами. І це їм вдалось!

Джонні Юта стає агентом ЦРУ після смерті друга під час екстремальної розваги. Та саме колишні навички допоможуть йому розкрити складну справу. Банда невідомих скоює зухвалі грабежі, обираючи об'єкти, які, здавалось би, неможливо обібрати. Використовують вони для цього екстремальні види спорту, тому Юта знає, де шукати порушників закону. Хлопцю доведеться працювати під прикриттям, щоб влитись в банду, та приймати непрості рішення.

"На гребені хвилі": дивіться трейлер

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"Агенти UNCLE"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,3

А завершити добірку ми вирішили фільмом "Агенти UNCLE". Стрічка матиме справді видовищні кадри, адже режисерське крісло тут зайняв неперевершений Гай Річі.

За сюжетом, Вікторія Вінчіґерра очолила злочинне угрупування. Розвідці відомо, що її команда розробляє бомби з дистанційним керуванням, здатні знищити цілі міста. Тому у новій місії об'єднаються спецагенти ворогуючих країн – США і Радянського Союзу, тож екшн буде справді динамічним.

"Агенти UNCLE": дивіться трейлер