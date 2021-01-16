Из-за локдауна кинотеатры и рестораны остаются закрытыми. Чтобы выходные не были скучными, 24 канал подобрал 7 зрелищных боевиков, которые вы могли не видеть.

В подборку вошли голливудские фильмы, которые презентовали за последние 5 лет. Одна из самых ожидаемых новинок Киану Ривза или Криса Хемсворта: выбирать вам. Поэтому усаживайтесь поудобнее и подберите зрелищную ленту из подборки 24 канала.

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"Эвакуация"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,7

Главным героем боевика "Эвакуация" является Тайлер Рейн – типичный наемник с трагическим прошлым. Чтобы заглушить боль утраты, он готов идти на самые опасные задачи. И одно из них – спасти и вызволить из плена сына преступника, находящегося в тюрьме. Богач обещает кругленькую сумму, если его ребенка вывезут из Бангладеша. И освободить мальчика из плена не сложно, а вот вывезти школьника из города, который под контролем здешнего наркобарона – дело не из легких, ведь все здесь не в пользу Тайлера Рейка.

"Эвакуация": смотрите трейлер к фильму

"Тенет"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,5

А если вы ищете боевик, который заставит задуматься, тогда научно-фантастическая новинка Кристофера Нолана станет идеальным выбором. Фильм "Тенет" уже получил положительные отзывы критиков и зрителей, которые были в восторге от запутанного сюжета и зрелищных боев.

В центре событий – агент ЦРУ, миссия которого в Украине терпит неудачу. Главного героя вербуют в организацию "Тенет", которая пытается отвлечь уничтожение мира. Третья мировая война, казалось бы, неотвратимая, а потому в игру вступают отчаянные, которые на ходу изучают, что такое инверсия и чем она отличается от обычных путешествий во времени.

"Тенет": смотрите трейлер к фильму

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"Джон Уик 3"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,4

Но если вы еще не успели просмотреть франшизу "Джон Уик", тогда самое время это сделать. Лента покорила мировое сообщество и получила немало положительных отзывов.

В 3 части фильма, вышедшего в 2019 году, Джон Уик попытается выжить после уничтожения члена высокого стола. И проучить мстителя захочет каждый, ведь награда за его голову будет составлять 14 миллионов долларов. Теперь все наемники объявляют охоту на Джона Уика, который отчаянно будет пытаться покинуть Нью-Йорк.

"Джон Уик 3": смотрите трейлер

"6 вне закона"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,1

Ищете зрелищный экшн с эффектными погонями и перестрелками, тогда выберите "6 вне закона". Фильм рассказывает о наемниках, которых собирает богач Первый. Соглашаясь на работу, все забывают свое прошлое и инсценируют собственную смерть. Теперь они – вне закона и без имени, а потому могут вершить правосудие, не боясь за свое будущее или репутацию.

"6 вне закона": смотрите трейлер

"Форсаж: Гоббс и Шоу"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,1

Джейсон Стэйтем и Дуэйн Джонсон со своими трюками – на этот дуэт можно смотреть вечно. И хоть от сюжета ожидать чего-то из ряда вон выходящего не стоит, экшн сумеет вас поразить.

В новом фильме Гоббс и Шоу вынуждены будут объединиться в команду, ведь на кону – судьба всего мира. Брикстон, который благодаря модификациям стал сверхчеловеком, охотится на биологическое оружие, которую спасла от кражи Хэтти. Однако у агента не было другого выбора, как проглотить ампулу. Главным героям нужно спасти сестру Деккарда Шоу и уничтожить Брикстона.

"Форсаж: Гоббс и Шоу": смотрите трейлер

"На гребне волны"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,1

Думаем, все видели боевик "На гребне волны" с непревзойденным Киану Ривзом. Лента до сих пор пользуется немалой популярностью, а потому в Голливуде решили сделать римейк, который не будет уступать ни сюжету, ни эффектным кадрам. И это им удалось!

Джонни Юта становится агентом ЦРУ после смерти друга во время экстремального развлечения. Но именно прежние навыки помогут ему раскрыть сложное дело. Банда неизвестных совершает дерзкие грабежи, выбирая объекты, которые, казалось бы, невозможно обобрать. Используют они для этого экстремальные виды спорта, поэтому Юта знает, где искать нарушителей закона. Парню придется работать под прикрытием, чтобы влиться в банду, и принимать непростые решения.

"На гребне волны": смотрите трейлер

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"Агенти UNCLE"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,3

А завершить подборку мы решили фильмом "Агенты UNCLE". Лента будет иметь действительно зрелищные кадры, ведь режиссерское кресло здесь занял непревзойденный Гай Ричи.

По сюжету, Виктория Винчигерра возглавила преступную группировку. Разведке известно, что ее команда разрабатывает бомбы с дистанционным управлением, способные уничтожить целые города. Поэтому в новой миссии объединятся спецагенты враждующих стран – США и Советского Союза, поэтому экшн будет действительно динамичным.

"Агенты UNCLE": смотрите трейлер