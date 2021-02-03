Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник вскоре будет радовать зрителей своим появлением в триллере "Защитник". Премьера фильма запланирована на 11 февраля 2021 года. Как Кэтрин Винник согласилась на роль в фильме "Защитник" и ее впечатления от сюжета и сотрудничества с Лиамом Нисоном – читайте на Kino 24.

Источник: 24 канал

Кэтрин Винник – одна из тех актрис, которые могут принять удар. При этом абсолютно в прямом смысле этого выражения. Канадско-американская актриса с украинскими корнями не только удачно начинала карьеру с комедий, плавно перейдя в драматические роли, закрепив свой звездный статус культовым шоу "Викинги", но и не стесняется быть настоящей злодейкой, благо для этого дублеры ей не нужны. Черные пояса по тхэквондо, каратэ, призовые места на престижных соревнованиях и собственная школа боевых искусств – кто еще может таким похвастаться из голливудских актрис?

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Кэтрин Винник в сериале "Викинги" / Фото Пресс-служба

Сама Кэтрин не раз признавалась, что к сложностям ее частично подготовили родители.

"Мои украинские родители были немного строже, чем у многих моих канадских друзей. Они больше обращали внимание на дисциплину, при этом никогда меня не обижали. Но график был сложным: я должна была хорошо учиться, посещать секции не менее 3 - 4 раз в неделю, учиться в греко-католической воскресной школе, а также не пропускать свои обязанности в украинской скаутской организации "Пласт". И я им за это благодарна", – рассказала актриса изданию Real Style.

11 февраля в украинских кинотеатрах стартует новый триллер "Защитник" режиссера Роберта Лоренца – постоянного продюсера и соратника Клинта Иствуда. По сюжету фильма, бывший военный Джим в исполнении Лиама Нисона живет уединенной жизнью на своем ранчо у границы Мексики, но по воле случая ему придется спасти мальчика, за которым гонятся бойцы мексиканского картеля, и только Джим сможет помочь ребенку.

Кэтрин Винник в фильме "Защитник" играет роль Сары – падчерицы главного героя, и по совместительству федерального агента, которому придется выбирать между долгом и справедливостью.

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Перед премьерой журналисты 24 канала поговорили с актрисой о ее новом фильме, работе с Лиамом Нисоном и режиссерской школе Клинта Иствуда.

Что Вас привлекло в "Защитнике", как только вы узнали о проекте и прочитали сценарий?

Лиам Нисон. Просто получила шанс поработать с ним. Я большая поклонница "Списка Шиндлера", его ранних исторических эпиков, и, конечно же, франшизы "Заложница". Как только я узнала о его участии в фильме, это было моим первым импульсом – хочу попасть в проект!

Второе – сценарий. Это триллер с сердцем, такие тексты не оставляют равнодушными.

Как Вам работалось с Лиамом Нисоном? Было что-нибудь, что Вы, возможно, переняли его манеры игры, отношение к съемкам?

Несмотря на свой статус, звездность, расписанный график – когда он участвует в проектах, то выкладывается на 200%. Это повлияло на отношение всей команды. В свои редкие выходные дни он приходил на площадку просто, чтобы отрепетировать текст с нами, чтобы все было готово.



Лиам Нисон и Кэтрин Винник в фильме "Защитник" / Фото Пресс-служба фильма

Играя Сару, его падчерицу, мы много говорили о семье, о приоритетах, о том, может ли быть обязанность выше семейных связей и при каких обстоятельствах. Это было невероятно, такое отношение к работе и коллегам – огромная редкость. В эти моменты я понимала, что выделяет триллеры с Лиамом Нисоном от других жанровых фильмов – это сердечность и аутентичность фильмов. А в случае с "Защитником" еще и добавилась очень актуальная и болезненная тема для нашего общества.

В фильме Джим принимает сложное решение пойти не только против мексиканского картеля, но и против представителей американских властей, что ставит выбор уже перед Вашей героиней Сарой, ведь она федеральный агент.

Да, именно такие нюансы мы обсуждали. Я понимаю, что у Джима не было другого выбора, кроме как забрать мальчика и пытаться привести его в Чикаго к родственникам. И он не наивный человек, отнюдь. Он опытный профессионал и понимал, какие последствия это повлечет. Но Сара, которая пытается одновременно найти Джима, следуя по пятам за ним и бойцами картеля, также пытается помочь ему, идя против профессиональной этики. Она понимает последствия, но поступить иначе не может. Это очень сильная тема. Профессиональный долг против справедливости.



Кэтрин Винник в фильме "Защитник" / Фото Пресс-служба фильма

Что Вам больше всего нравится в отношениях Джима и Сары?

Честность. Это вообще самое важное в семье.

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Режиссер "Защитника" Роберт Лоренц много лет работал бок о бок с Клинтом Иствудом. Расскажите, как Вам работалось с ним?

С Робертом было действительно здорово работать. Хотя проект стартовал в доковидное время, но впервые мы с ним говорили именно по скайпу. Он очень подготовленный режиссер и замечательный человек.

Что касается его стиля, я не работала с Клинтом Иствудом, но, как и все в кино, слышала о его методе работы. Мне показалось, что Роберт во многом перенял "иствудский" стиль кинопроизводства. Один из принципов – тщательно отбирать подходящих актеров и давать им возможность делать свою работу без постоянных подсказок. Для подготовки создавалась очень открытая среда, которая способствует общению за кадром. И результат – с 1 – 2 дублей был идеален.

Как и в Иствуда, на площадке никогда не повышают голос, никто не воюет за авторитет, все заняты своей работой и доверяют друг другу. Он доверяет вам как актеру, а вы доверяете ему как режиссеру.

Еще очень сильный момент – это использование элементов того, что происходит вокруг вас в сцене. Если в ваших дублях на заднем плане дребезжит вентилятор, вы просто играете в этой максимально естественной среде, не пытаясь это исправить. Или, если вы снимаете сцену, где много пыли или чего-то еще, вы просто используете это. Мне нравится такой стиль кинопроизводства, потому что он определенно держит вас в моменте. И никто даже не думает включать статус "девы" и требовать чрезмерного комфорта.



Роберт Лоренц на съемочной площадке / Фото Пресс-служба

Роберт Лоренц в интервью также подчеркивал, что фильм в какой-то степени исследует человеческое состояние. Что, по Вашему мнению, зрители запомнят, посмотрев "Защитник", кроме удовольствия от нового триллера и экшена?

Мы касаемся безусловно очень актуальной темы, вокруг которой закручивается сюжет. Речь о границе между США и Мексикой. Как удержать баланс между безопасностью и человеческим отношением к тем, кто нуждается в помощи, тем кто хочет начать новую жизнь?

Также это история о человечности. О том, как Джим понимает, что у ребенка есть один шанс на выживание и только он сам может помочь мальчику. А моя героиня Сара пытается выбирать между работой и защитой отчима. Я думаю, что это само по себе ведет к интересной динамике, которую вы сможете уловить на экране.

Это душевная история. Если вы большой поклонник Лиама Нисона и классических триллеров о героях-одиночках, вы станете большим поклонником "Защитника".

Какой для Вас был самый памятный момент на съемочной площадке?

Памятный момент? Тот факт, что Лиам Нисон пришел в свой выходной и прочитал со мной реплики перед камерой. Я думаю, это было просто потрясающе – просто увидеть, как другой актер проявляет такую ​​щедрость. Большинство актеров с его популярностью и даже меньше – не играют со спины, они снимаются только лицом к камере, а затем, когда наступает ваша очередь – его заменяют дублером. Это определенно мой любимый момент в профессии, просто чтобы кто-то, особенно такая величина, сделал все, чтобы помочь вам в игре. Вы не часто видите это – я в этом бизнесе давно.

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