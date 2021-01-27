Уже 28 января в украинский прокат выходит захватывающий и жуткий триллер "Пик страха". Главную роль в картине исполнила голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. Чем интересен фильм "Пик страха" и почему Иванна Сахно согласилась на съемки – читайте в эксклюзивном интервью.

Источник: 24 канал

В украинские кинотеатры возвращаются громкие премьеры. С 28 января в кино стартует украинско-голливудский триллер "Пик страха" от киевской студии Solar Media Entertainment. Лента от режиссера Станислава Капралова и продюсера Сергея Лавренюка снималась на английском языке в Грузии в ко-продукции с США и Испанией, и была продана в 130 стран мира. Большая удача нетривиального триллера – это идея Лавренюка пригласить именно Иванну Сахно на главную роль.

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Хрупкая киевлянка происходит из семьи кинематографистов: мать – режиссер и сценарист Галина Кувивчак-Сахно, отец – оператор Анатолий Сахно. Иванна не боится вызовов в своей карьере и жизни, поэтому уверенно покоряет Голливуд. Так, в "Пике страха" актрисе пришлось не только сыграть эмоционально насыщенную историю, но и выдержать серьезную физическую нагрузку: съемки на высоте 3000 метров, ночью на морозе, погружение в ледяную воду – все ради искусства.



Иванна Сахно на экстремальных съемках / Фото Пресс-служба

Большой прорыв в карьере Иванны Сахно произошел в 2018 году, когда на большие экраны вышли сразу 2 голливудские ленты, где актриса сыграла ключевые роли – "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и "Шпион, который меня кинул". В 2019-м актриса также появилась в шоу HBO "Меломанка". И когда общаешься с Иванной Сахно, то чувствуешь, с какой серьезностью и страстью она относится к своей профессии.

Перед премьерой "Пика страха" мы поговорили с исполнительницей главной роли о ее новом фильме, украинском кино и пандемии в Нью-Йорке, где актриса провела большую часть прошлого года.

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Как "Пик страха" появился в Вашей жизни? Откройте тайну для украинских творцов, как привлечь Ваше внимание к их фильмам?

Одна из главных причин, почему я стала частью этого фильма – это желание сотрудничать с талантливыми украинскими режиссерами. Нет тайны: если есть интересное видение и перспектива хорошего фильма, то охотно буду искать возможность для сотрудничества.



Иванна Сахно на съемках "Пика страха" / Фото Пресс-служба

"Пик страха" – это захватывающая лента в тренде сегодняшнего дня, ведь это самый настоящий жанровый микс. Когда вы прочитали сценарий впервые, какая первая характеристика или ассоциация сразу сработала для вас?

Для меня, прежде всего, это был вызов получить опыт съемок в экстремальных природных условиях, так же как и сотрудничать с режиссером, который только начинает свой путь в кино.

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Украинские фильмы часто получают свою порцию критики, когда их считают чем-то очень "локальным". В случае Вашего фильма – это ко-продукция Украины, США и Испании, снятая на английском языке. Как Вам кажется, фильм будет понятен международному зрителю из-за отсутствия языкового барьера или история сама по себе носит универсальный характер?

Эта история имеет абсолютно универсальный характер, поскольку чувство страха и инстинкт самосохранения присущ людям со всего мира.



"Пик страха" с Иванной Сахно / Фото Пресс-служба

Украинские режиссеры и продакшены, по моему мнению, не должны бояться языкового барьера. Конечно, его отсутствие делает продажу продукта дистрибьюторам в мире более легким, но главным фокусом прежде всего должна быть подлинность истории, которая еще и будет действительно интересно подана – тогда фильм найдет своего зрителя.

Поиск таких историй и в моем случае – это целый путь, и я им тоже иду.



Иванна Сахно в триллере "Пик страха" / Фото Пресс-служба

Иванна, Вы играете в кино с детства. Скажите, это была Ваша мечта, или случай, который изменил жизнь?

Это одновременно была моя мечта и случай, который изменил жизнь. Я выросла на съемочной площадке, но мои родители не ставили целью сделать из меня актрису, поэтому я в детской академии искусств училась не в театральном факультете. Я тогда сознательно выбрала художественный.

Родители мне пытались показать разносторонность мира: я занималась фигурным катанием, айкидо, математикой, и когда они беседовали друг с другом и я была рядом – это в основном были разговоры о съемочном процессе.

Понимание, что я хочу быть частью кино пришло ко мне в 8-летнем возрасте, когда впервые увидела фильм "Амели". Иногда одно мгновение может перевернуть сознание, и это со мной случилось в 8 лет.



Иванна Сахно рассказала, почему стала актрисой / Фото Пресс-служба

Вы уже были членом в жюри украинских кинофестивалей – Одесского и "Молодости". Можете ли Вы поделиться своими впечатлениями от фестивального движения в Украине?

Фестивали – это неотъемлемая часть развития кино и открытие новых имен. Украина имеет действительно мощное фестивальное движение, которым можно гордиться, так же как и большинством людей, которые его создают. "Молодость" и Одесский кинофестиваль абсолютно разные и особенные на своем пути в пропаганде киноискусства.

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Главная тема прошлого года – коронавирус, к сожалению, не обошла Вас стороной. Вы переболели COVID-19 в Нью-Йорке. Не могли бы Вы поделиться вашей историей и какая атмосфера в "городе, который никогда не спит" сейчас?

Для меня период пандемии в Нью-Йорке делится на 3 части. Февраль-май 2020 года – апокалиптическое коронавирусное состояние, когда все волновались и ничего не было известно. Лето 2020-го – осторожная эйфория, когда на улицах не было туристов. Отсутствовал известный всем трафик, в парках было больше белок, чем людей. Параллельно проходили протесты и создавалось впечатление, что ты находишься одновременно в двух симуляциях – одна тихая и спокойная, а вторая – наполнена борьбой за права людей и единством. И это все на фоне мировой пандемии и медиков, которые непрерывно боролись за человеческие жизни.

Я провела июнь волонтером на раздаче пищи людям, которым она была необходима. Встретила много людей моего возраста, за которыми – наше будущее.

Третий период – до настоящего времени. Люди в основном сидят дома, поскольку холодно и количество кейсов COVID-19 растет. Однако, конечно, у всех есть желание вернуться к прежней жизни, параллельно страна переживает политически транзитный период и лелеет надежду на мощный эффект вакцины. Похоже на качественный триллер, и я надеюсь, что с хеппи-эндом для мира. Своими действиями человечество создало удивительный сценарий.

Не пропустите "Пик страха" в кинотеатрах с 28 января!

"Пик страха": трейлер к фильму с Иванной Сахно