Немного провокационная и полная неожиданностей "Перспективная девушка" с Кэри Маллиган стартует в украинских кинотеатрах 4 февраля. Особые детали ленты и комментарии голливудской актрисы по поводу съемок – читайте в эксклюзивном интервью Kino 24.

Мало кто вспомнит совсем юную Кэри Маллиган в роли одной из сестер Киры Найтли в ленте "гГордость и предубеждение". Да и не нужно! Зато этот фильм стал знаковым и помог получить Маллиган роль в драме "Воспитание чувств", за которую актриса не только была номинирована на премию Оскар, но и вышла на совершенно новый уровень популярности. Она любит играть в театре, закрытая по натуре и никогда не разделяет излишней откровенности мира селебрити, сообщает 24 канал.

Стоит просмотреть 7 премьер января, которые вам не захочется пропустить

И именно Кэри Маллиган неожиданно для самой себя оказалась в центре громких премьер: будь то кассовые хиты "Уолл Стрит: Деньги не спят" или "Великий Гэтсби", или же любимые фестивалями "Стыд" и "Драйв". Несмотря на стабильную фильмографию из отличных фильмов и успех у критиков недавних драм с участием талантливой британки "Дикая жизнь" и "Ферма Мадбаунд", еще никогда Кэри Маллиган не была так близка ко второй номинации на Оскар, как в этом году.

В конце декабря в американских кинотеатрах вышел один из самых ярких фильмов прошлого года и одна из лучших работ Кэри Маллиган – "Перспективная девушка" (Promising Young Woman), срежиссированная уверенной рукой по собственному сценарию другой британской актрисой Эмиральд Феннелл. Вы могли ее видеть в "Короне" в роли будущей герцогини Камиллы или смотрели шоу "Убивая Еву", где Феннелл не играла, а была шоураннером и исполнительным продюсером 2 сезона.

Встреча украинских зрителей с "перспективной девушкой" назначена в кинотеатрах уже с 4 февраля. По этому случаю журналисты 24 канала поговорили с Кэри Маллиган о том, в каком жанре все-таки снята "Перспективная девушка", почему фильм может понравиться всем и как культовый хит Бритни Спирс повлиял на решение актрисы сыграть в этом фильме.

Кэри, поздравляем вас с такой интригующей героиней, как Кассандра из "Перспективной девушки"! Что Вы нам можете рассказать о Кэсси, чтобы не выдать всех секретов?

Большое спасибо! Играть Кэсси было, правда, и испытанием, и удовольствием. На самом деле могу рассказать совсем немного. И не только потому, что фильм приготовил зрителю множество интересных поворотов сюжета, но и потому, что из подробного описания характера можно начать складывать пазл. А его будет куда интереснее складывать в процессе просмотра.

Но что вы сразу поймете – Кассандра собиралась быть врачом и была одной из лучших студенток медуниверситета. К сожалению, во время учебы происходит некий инцидент, который кардинально изменит ее образ жизни, мыслей и действий.



Фильм "Перспективная девушка " в кино с 4 февраля / Фото пресс-служба фильма

Этот фильм мог быть сатирой, жутким триллером о мести или даже романтической комедией. И, похоже, вместо того, чтобы выбирать один из вариантов, "Перспективная девушка" замиксовала все эти жанры и, на удивление, удачно. В чем секрет?

Не поверите, но это был один из первых вопросов, который я задала Эмиральду после прочтения сценария (смеется). Но на самом деле это логично. С одной стороны, это история о ярости и травме, вот вам и триллер. С другой стороны – когда влюбляешься, весь мир вокруг превращается в романтический фильм.

Ну и конечно Кэсси окружена обществом, чьими аватарами оказывается целая команда харизматичных персонажей, сыгранных первоклассными актерами, в основном – комедиантами, так что ироничный и комедийный тон неизбежен.



Съемки фильма "Перспективная девушка" / Фото Пресс-служба фильма

​Интересно Самые популярные комедии 2020 года, которые можно смотреть онлайн

Уже из трейлера понятно, что поведение Кассандры находится вне рамок так называемых "приличий" и это легко принять за защитный механизм, впрочем как и весь стиль жизни героини.

И уже, видимо, так и есть. Непривычное для большинства поведение – это то, что, кстати, в какой-то момент жизни творили практически все мои знакомые.

Помню, как моя мама рассказывала, что еще в 1970-х, когда она жила в Лондоне в опасном районе тогда Ladbroke Grove, то с наступлением темноты она так нервничала, выходя из метро, что говорила сама с собой, как сумасшедшая, просто, чтобы люди не подходили к ней. Это был своего рода ее механизм, позволяющий справиться со страхом быть женщиной, которая идет домой после наступления темноты.

Я считаю, поэтому наш фильм находит такой отклик: хотя бы на экране можно "оторваться", вести себя опасно и вне рамок.



Кэри Маллиган в фильме "Перспективная девушка" / Фото пресс-службы фильма

Что Вы скажете тем критикам, которые считают "Перспективную девушку" хоть и приятным, и крутым, но все-таки очень женским фильмом?

Скажу, что они ошибаются. Так, в фильме такая эстетика, которая может быть очень "девичьей", но это история о мести, о потере и нахождении себя, фильм-загадка, когда до самого конца не знаешь ответов на все вопросы. Это куда более универсальный фильм, чем может казаться на первый взгляд.

А еще, кажется, это фильм о женской дружбе, такой сильной, что эту связь невозможно разорвать годами?

Именно так! Это фильм о том, как женщины могут дружить так, что это аукнется всем потенциальным обидчикам!

Но, если серьезно, это очень важная тема фильма. У Кэсси была ее духовная "вторая половина", и впустить новых людей в жизнь ей очень сложно. Я думаю, это еще одна тема, с которой многие найдут точки соприкосновения.

А вы уже читали Крис Пайн раскрыл детали сюжета и съемок "Чудо-женщины 1984": эксклюзивное интервью с актером

Потенциального бойфренда вашей героини сыграл комик Бо Бернем. Также у Вас есть совместные сцены с Адамом Броуди, Кристофером Минц-Плассе. Легко ли нашлась между Вами актерская химия?

Они просто великолепны и очень естественно талантливы! Это у меня куда меньше опыта в том, чтобы "выдать" комедийную тональность.

Эмиральд намеренно нас инструктировала так, чтобы мы часть сцен играли, будто мы и правда снимаем романтическую комедию.



Кэри Маллиган рассказала о съемках фильма "Перспективная девушка" / Фото Пресс-служба фильма

К тому же это такая небольшая насмешка над жанром, где внезапно все влюбляются, лишь сказав друг другу несколько предложений. А потом – щелк, и все в ленте меняется.

Много изданий растиражировали историю о том, что после первой встречи с Эмиральд Феннелл по поводу фильма она прислала Вам плейлист в Spotify, который не просто наверняка убедил Вас подписаться на участие в картине, но и по факту стал официальным саундтреком фильма. Устроим факт-чекинг?

Без проблем! На самом деле с опытом начинаешь понимать качество и настроение сценария странице на 20-й. В случае с прочтением "Перспективной девушки" я не могла остановиться, не дочитав до конца. Словно я выпила стакан прохладной воды, простояв полдня в пустыне. Поэтому внутренне я уже все для себя решила: я хочу сыграть Кассандру.

Конечно, агент всегда говорит не соглашаться сразу на первой встрече, но, поговорив один на один о фильме с Эмиральд, я сразу согласилась.



Кадр со съемок "Перспективной девушки" / Фото Пресс-служба фильма

Я поехала к себе, и по дороге она присылает мне ссылку на плейлист, который начинался с хита Бритни Спирс Toxic. Я закрыла глаза и смогла представить себе целую сцену из будущего фильма. В саундтреке очень разные жанры и стили замиксовали, как и в фильме. И это здорово! Каждый найдет частичку своих страстей!

"Перспективная девушка" в кино с 4 февраля: смотрите трейлер