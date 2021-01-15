Трішки провокаційна і повна несподіванок "Перспективна дівчина" з Кері Малліган стартує в українських кінотеатрах 4 лютого. Особливі деталі стрічки та коментарі голлівудської актриси щодо зйомок – читайте в екслюзивному інтерв'ю Kino 24.

Мало хто згадає зовсім юну Кері Малліган у ролі однієї з сестер Кіри Найтлі в стрічці "Гордість та упередження". Та й не потрібно! Зате цей фільм став знаковим і допоміг отримати Малліган роль у драмі "Виховання почуттів", за яку акторка не тільки була номінована на премію Оскар, але і вийшла на абсолютно новий рівень популярності. Вона полюбляє грати в театрі, закрита по натурі і ніколи не розділяє зайвої відвертості світу селебріті, повідомляє 24 канал.

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Та саме Кері Малліган несподівано для самої себе опинилася в центрі гучних прем'єр: будь то касові хіти "Волл Стріт: Гроші не сплять" чи "Великий Гетсбі", або ж улюблені фестивалями "Сором" та "Драйв". Незважаючи на стабільну фільмографію з відмінних фільмів й успіх у критиків нещодавніх драм за участю талановитої британки "Дике життя" та "Ферма Мадбаунд", ще ніколи Кері Малліган не була така близька до другої номінації на Оскар, як в цьому році.

Наприкінці грудня в американських кінотеатрах вийшов один з найяскравіших фільмів минулого року і одна з найкращих робіт Кері Малліган – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman), зрежисована впевненою рукою за власним сценарієм іншою британською акторкою Еміральд Феннелл. Ви могли її бачити в "Короні" у ролі майбутньої герцогині Камілли або дивилися шоу "Вбиваючи Єву", де Феннелл не грала, а була шоураннером та виконавчим продюсером 2 сезону.

Зустріч українських глядачів з "Перспективною дівчиною" призначена в кінотеатрах вже з 4 лютого. З цієї нагоди журналісти 24 каналу поговорили з Кері Малліган про те, в якому жанрі все-таки знята "Перспективна дівчина", чому фільм може сподобатися всім і як культовий хіт Брітні Спірс вплинув на рішення акторки зіграти в цьому фільмі.

Кері, вітаємо Вас з такою інтригуючою героїнею, як Кассандра з "Перспективної дівчини"! Що Ви нам можете розповісти про Кессі, щоб не видати всіх секретів?

Дуже дякую! Грати Кессі було, правда, і випробуванням, і задоволенням. Насправді можу розповісти зовсім небагато. І не тільки тому, що фільм приготував глядачеві безліч цікавих поворотів сюжету, але і тому, що з докладного опису характеру можна почати складати пазл. А його буде куди цікавіше складати у процесі перегляду.

Але що ви одразу зрозумієте – Кассандра збиралася бути лікарем і була однією з кращих студенток медуніверситету. На жаль, під час навчання відбувається якийсь інцидент, який кардинально змінить її спосіб життя, думок та дій.



Фільм "Перспективна дівчина" у кіно з 4 лютого / Фото Пресслужба фільму

Цей фільм міг бути сатирою, моторошним трилером про помсту або навіть романтичною комедією. І, схоже, замість того, щоб вибирати один з варіантів, "Перспективна дівчина" заміксувати всі ці жанри і, на подив, вдало. У чому секрет?

Не повірите, але це було одне з перших запитань, яке я задала Еміральд після прочитання сценарію (сміється). Але насправді це логічно. З одного боку, це історія про лють і травму, ось вам і трилер. З іншого боку – коли закохуєшся, весь світ навколо перетворюється на романтичний фільм.

Ну і звичайно Кессі оточена суспільством, чиїми аватарами виявляється ціла команда харизматичних персонажів, зіграних першокласними акторами, в основному – комедіантами, так що іронічний і комедійний тон неминучий



Зйомки фільму "Перспективна дівчина" / Фото Пресслужба фільму

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Вже з трейлера зрозуміло, що поведінка Кассандри знаходиться поза рамками так званих "пристойностей" і це легко прийняти за захисний механізм, втім як і весь стиль життя героїні.

Та вже, мабуть, так і є. Незвична для більшості поведінка – це те, що, до речі, в якийсь момент життя творили практично всі мої знайомі.

Пам'ятаю, як моя мама розповідала, що ще в 1970-их, коли вона жила в Лондоні в небезпечному тоді районі Ladbroke Grove, то з настанням темряви вона так нервувала, виходячи з метро, ​​що говорила сама з собою, як божевільна, просто, щоб люди не підходили до неї. Це був свого роду її механізм, що дозволяє впоратися зі страхом бути жінкою, яка йде додому після настання темряви.

Я вважаю, тому наш фільм знаходить такий відгук: хоча б на екрані можна "відірватися", поводитися небезпечно і поза рамками.



Кері Малліган у фільмі "Перспективна дівчина" / Фото Пресслужба фільму

Що Ви скажете тим критикам, які вважають "Перспективну дівчину" хоч і приємним, і крутим, але все-таки дуже жіночим фільмом?

Скажу, що вони помиляються. Так, у фільмі така естетика, яка може бути дуже "дівочою", але це історія про помсту, про втрату і знаходження себе, фільм-загадка, коли до самого кінця не знаєш відповідей на всі запитання. Це куди більш універсальний фільм, ніж може здаватися на перший погляд.

А ще, здається, це фільм про жіночу дружбу, таку сильну, що цей зв'язок неможливо розірвати роками?

Саме так! Це фільм про те, як жінки можуть дружити так, що це відгукнеться всім потенційним кривдникам!

Але, якщо серйозно, це дуже важлива тема фільму. У Кессі була її духовна "друга половина", і впустити нових людей в життя їй дуже складно. Я думаю, це ще одна тема, з якої багато хто знайде точки дотику.

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Потенційного бойфренда вашої героїні зіграв комік Бо Бернем. Також у Вас є спільні сцени з Адамом Броуді, Крістофером Мінц-Плассе. Чи легко знайшлася між Вами акторська хімія?

Вони просто чудові і дуже природно талановиті! Це у мене куди менше досвіду в тому, щоб "видати" комедійну тональність.

Еміральд навмисно нас інструктувала так, щоб ми частину сцен грали, ніби ми і правда знімаємо романтичну комедію.



Кері Малліган розповіла про зйомки фільму "Перспективна дівчина" / Фото Пресслужба фільму

До того ж це така невелика насмішка над жанром, де раптово всі закохуються, лише сказавши один одному кілька речень. А потім – клац, і все у стрічці змінюється.

Багато видань розтиражували історію про те, що після першої зустрічі з Еміральд Феннелл з приводу фільму, вона надіслала Вам плейлист в Spotify, який не просто напевно переконав Вас підписатися на участь у картині, але і за фактом став офіційним саундтреком фільму. Влаштуймо факт-чекінг?

Без проблем! Насправді з досвідом починаєш розуміти якість і настрій сценарію сторінці на 20-ій. У випадку з прочитанням "Перспективної дівчини" я не могла зупинитися, не дочитавши до кінця. Наче я випила склянку прохолодної води, простоявши півдня в пустелі. Тому внутрішньо я вже все для себе вирішила: я хочу зіграти Кассандру.

Звичайно, агент завжди говорить не погоджуватися одразу на першій зустрічі, але, поговоривши сам-на-сам про фільм з Еміральд, я одразу погодилася.

Кадр зі зйомок "Перспективної дівчини" / Фото Пресслужба фільму

Я поїхала до себе, і дорогою вона надсилає мені посилання на плейлист, який починався із хіта Брітні Спірс Toxic. Я закрила очі і змогла уявити собі цілу сцену з майбутнього фільму. У саундтреку дуже різні жанри і стилі заміксували, як і у фільмі. І це чудово! Кожен знайде частинку своїх пристрастей!

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