Украинский актер "Мамахохотала" Евгений Янович создал особый проект "Страна солнечных зайчиков". Почему на социальную инициативу с короткометражными фильмами и интервью стоит обратить внимание, и какие трудности возникали у представителя отечественного шоу-бизнеса при создании проекта – узнавайте в эксклюзивном материале.

Источник: 24 канал

"Страна солнечных зайчиков" – это проект, автором которого является соучредитель и актер студии "Мамахохотала" Евгений Янович. Благодаря короткометражным фильмам или интервью со звездами инициатива освещает 12 социальных тем и обращает внимание украинцев на важные вопросы. Эти темы, в большинстве, не имеют громкий резонанс в обществе: сексуальное образование детей, насилие в семье, фейки, толерантность, защита животных, кибербулинг, жизнь после войны, проблемы людей преклонного возраста, донорство, зависимости, экопроблемы, благотворительность и вдохновения.

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"Страна солнечных зайчиков" – это, в первую очередь, о просветительстве. И мы используем не просто скучные поучения, но и творчество. Мы говорим о важных вещах не заезженными тривиальными фразами, а креативом и эмоциями. Это проект о том, что стоит осознать, кто мы и где мы. И, имея осознание, начать действовать", – рассказал Евгений Янович.

Журналисты 24 канала решили поговорить с Евгением и узнать, какие проблемы возникают при создании социального проекта, какие темы замалчиваются в Украине и "модно" ли вообще говорить о насилии, экопроблемах и зависимости.

Вы сделали 12 интервью с экспертами. Какой разговор запомнился больше всего и почему?

По-моему, не очень правильно выделять какое-то одно. Каждый из гостей раскрывал что-то свое, а зритель уже выбирает то, что больше интересует. Кому полезно послушать об экологии, кому-то о насилии и так далее. Но я невероятно горжусь одной парочкой. Это муж и жена: Саша Тодорчук и Мария Артеменко. С Сашей я говорил о защите животных и вся съемочная группа просто час слушала с раскрытыми ртами. Примерно такая же история была с Марией, когда мы общались о благотворительности. Идеальная и такая, как будто семья-пример.

Рассказывая о проекте новому человеку, какой короткометражный фильм вы рекомендуете посмотреть первым?

"Мой папа – супергерой". Как по мне, эта работа четко загружает в суть проекта. Но опять же, пожелания с чего начать могут отличаться, если я знаю, что конкретно человека может задеть.

Короткометражный фильм "Мой папа – супергерой": смотрите видео

9 украинских режиссеров были вовлечены в проект. Со всеми ли у вас сошлось видение фильмов? Корректировали ли вы их работы или полностью доверили реализацию картин?

Конечно, с каждым работа строилась по-своему. Кристина Сиволап, например, доверила сценарий своему человеку и я минимально влезал в процесс. С некоторыми дебютантами была четкая реализация по предложенному нами сценарию. Собственно, замысел и был в том, чтобы показать разное видение. С одним режиссером, по-моему, не получилось бы сделать его таким объемным.

Как аудитория студии, привыкшая к юмористическим проектам, отреагировала на социальную тематику?

Мы выкладывали проект на совершенно новый ютуб-канал. Понимали, что на основном видео будут торчать из всего контента. В социальных сетях было много хороших отзывов. Видимо, социальную тематику трудно найти. Но, конечно, мне бы хотелось большей вовлеченности.

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Не считаете ли вы, что говорить сегодня на социальные темы стало "модно" и поэтому медийные люди начинают поддерживать проекты не искренним желанием, а из-за того, что "нужно"?

Отвечу словами Светланы Тарабаровой: "Мне бы хотелось, чтобы это было модно". Она это говорила о благотворительности, но, как на меня, касается социальной тематики в целом.

Даже если есть такие, кто делает это, потому что "нужно" – пусть. Главное, чтобы это делалось. Сейчас у нас происходят только первые шаги. До "модности", увы, далеко.

Интервью с Марией Артеменко и Светланой Тарабаровой: смотрите видео

Сколько времени прошло от "появилась идея" до "начали планирование проекта"?

В голове я ее начал вынашивать в середине 2019-го. В ноябре 2019 года рассказал ребятам в студии. Мы связались с USAID, за месяц утвердили. Фактически, с марта 2020-го начали подготовку.

По вашему мнению, какой теме из тех, что вы поднимаете, уделено в Украине меньше всего внимания?

Здесь трудно ответить. Ведь в моем информационном пространстве они все возникают. Наименее серьезно, по-моему, относятся к теме фейков. Вроде все и понимают, часто сталкиваются, но выводов не делают. Поэтому я бы советовал людям обращать внимание на информационную гигиену, больше читать книг и развивать эмоциональный интеллект.

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Вы ставили перед собой какие-то цели этого проекта? Или это был, так сказать, "проект по зову сердца" и хотелось просто его сделать?

Конечно, цели тоже были. Хотелось, чтобы зрители действительно обратили внимание на данные темы. Возможно, кто-то задумается и позвонит на горячую линию La Strada, или начнет сортировать мусор. Также ставили конкретную цель по просмотрам. Пока мы ее не достигли. Тем не менее фидбек у нас хороший.



Интервью с Александром Тодорчуком и Alina Pash / Фото Пресс-служба

В одном из интервью вы говорили, что волновались писать некоторым людям об участии в проекте "Страна солнечных зайчиков". Какое сообщение и кому Вы откладывали дольше?

Сначала было какое-то неудобство, но со временем понял, что это нормально просить о помощи. Поэтому кого-то конкретно выделить не могу. Неудобно было напоминать, когда писал, люди читали, но не отвечали. Собственно, от некоторых звезд ответа так и не дождался.

Вам вообще часто приходилось слышать отказы в жизни?

Да. Это нормально.

Отказ – это точно лучше, чем ничего, потому что это какой-то конкретный результат.

Если Вы могли бы сегодня вечером поговорить с любым человеком за бокалом вина на побережье Адриатического моря, кто бы это был?

С дедушками своими поговорил бы с удовольствием. Но это уже невозможно. Поэтому общайтесь с родными, пока у вас есть такая возможность.

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