Після локдауну в Україні реліз багатьох довгоочікуваних фільмів перенесли на лютий 2021 року. Тому кіноманам варто очікувати на чудові прем'єри як від українських кінорежисерів, так і від їхніх голлівудських колег.

Джерело: 24 канал

Захопливі трилери, очікувані комедії, емоційні драми та детективи: прем'єри лютого вражають різноманіттям жанрів та акторським складом. А тому в кіновиробників є великий шанс надихнути людей знову відвідувати кінотеатри та переглядати новинки кіно на великих екранах. На які стрічки варто звернути увагу – з десятків прем'єр місяця 24 канал обрав найбільш обговорювані.

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"Перспективна дівчина"

Дата виходу – 4 лютого

Рейтинг IMDb – 7,5

Актори: Кері Малліган, Лаверн Кокс, Адам Броді, Бо Бернем

Якщо ви втомились від стереотипних фільмів про жінок, тоді "Перспективна дівчина" зможе вас здивувати. За сюжетом, Кассандра Томас – мила і дуже розумна студентка медичного факультету. Однак після смерті подруги головна героїня покидає навчання та кардинально змінює своє життя: вдень дівчина працює барменкою, а от вечір проводить у барі, приймаючи залицяння чоловіків. Подвійна гра має свій сенс, від якого глядачі будуть вражені.

"Перспективна дівчина": дивіться трейлер

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"Дрібниці"

Дата виходу – 4 лютого

Рейтинг IMDb – 6,3

Актори: Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рамі Малек, Наталі Моралес

Для любителів детективів у Голлівуді також підготували чудову новинку. У фільмі "Дрібниці" покажуть одного з найнебезпечніших маніяків, який тероризує Лос-Анджелес. В цей час у місто приїжджає Керн Джо Дікон – заступник шерифа округа. Він випадково долучається до розслідування та на час цієї небезпечної справи стає напарником місцевого сержанта Джима Бакстера. Та Дік не підозрює, що маніяк якимось чином порушить секрети його минулого, які можуть стати на заваді розкриттю вбивств.

"Дрібниці": дивіться трейлер

"Пташка у клітці"

Дата виходу – 4 лютого

Рейтинг IMDb – 4,5

Актори: Кей Джей Апа, Софія Карсон, Крейґ Робінсон, Бредлі Вітфорд, Александра Даддаріо

Створили у Голлівуді і фільм, який нагадує пандемічні реалії. Однак кіновиробники вирішили додати до всіх подій більшої моторошності.

За сюжетом "Пташки у клітці", вірус давно мутував, а тому світ вже кілька років перебуває на локдауні. Всіх американців, у яких виявили симптоми недуги, перевозять у карантинні табори, повністю ізольовані від міст. Закохана пара вирішує кинути виклик системі та врятуватись.

"Пташка у клітці": дивіться трейлер

"Захисник"

Дата виходу – 11 лютого

Рейтинг IMDb – 5,9

Актори: Ліам Нісон, Кетрін Винник, Хуан Пабло Раба, Тереза Руїс, Ділан Кенін

Якщо ж ви у захваті від екшнів, тоді кіновиробники рекомендують обрати фільм "Захисник". Фільм розкаже про професійного снайпера Джима, який вирішив забути про минуле. Однак спокійні будні головного героя закінчуються, коли він рятує хлопчика від озброєних переслідувачів. Виявляється, дитина стала свідком злочинів могутнього наркокартелю. Тепер і Джим стає тим, кого хочуть знищити, тому йому нічого не залишається, як розпочати війну з картелем.

"Захисник": дивіться трейлер

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"Девід Боуї: Історія людини з зірок"

Дата виходу – 11 лютого

Рейтинг IMDb – 5,9

Актори: Джонні Флінн, Джена Мелоун

Після шаленого тріумфу "Богемної рапсодії" всі кіномани в очікуванні на нові байопіки. У лютому глядачі зможуть переглянути стрічку "Девід Боуї: Історія людини з зірок", яка зможе їх надихнути, адже мова буде йти про найбільшу з музичних ікон – британського виконавця Девіда Боуї. Як культовий музикант будував свою кар'єру та як створював альтер-еґо Зіґґі Стардаста – це далеко не всі сюрпризи, які підготували кіновиробники.

"Девід Боуї: Історія людини з зірок": дивіться трейлер

"Афера Олівера Твіста"

Дата виходу – 18 лютого

Рейтинг IMDb – 3,9

Актори: Рафф Лоу, Ріта Ора, Майкл Кейн, Ліна Гіді, Ноель Кларк

"Афера Олівера Твіста" – новий кримінальний бойовик, який поєднає зухвале пограбування і жагу помсти. За сюжетом, молодий художник привертає увагу соціуму своїми незвичними картинами. Замість полотна він використовує будівлі та розміщує свої творіння там, де їх точно побачать. Завдяки творчості хлопець долучається до банди, яка має хитрий план пограбування.

Привертає увагу виконавець головної ролі – син Джуда Лоу Рафф. Здається, він має намір повторити блискавичну кар'єру батька, а тому "Афера Олівера Твіста" може стати всього лише початком його шляху в Голлівуді.

"Афера Олівера Твіста": дивіться трейлер

"Мавританець"

Дата виходу – 18 лютого

Актори: Джоді Фостер, Тахар Рахім, Закарі Лівай, Шейлін Вудлі, Бенедикт Камбербетч

Ця драма знята за реальним подіями. За сюжетом, мавританця Мохаммеда Ульда Слахі звинувачують у вербуванні терористів під час подій 11 вересня. Упродовж 6 років він сидить за ґратами, не маючи навіть можливості захистити себе у суді. І коли цю справу нарешті направляють на розгляд служителів Феміди, за справу беруться адвокатка Ненсі Голландер та її помічниця Тері Дункан. Чи зможуть вони знайти істину та протистояти правовій системі – глядачі дізнаються під час перегляду стрічки,

"Мавританець": дивіться трейлер

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"Аферистка"

Дата виходу – 18 лютого

Рейтинг IMDb – 6,6

Актори: Розамунд Пайк, Пітер Дінклейдж, Ейса Гонсалес, Кріс Мессіна, Даян Віст

Сучасні аферистки можуть поєднувати привабливість, бездоганний стиль і хитрість. Це покаже Розамунд Пайк, яка зіграла головну роль у захопливому трилері. За сюжетом, юристка Марла винайшла ідеальну схему обману: вона знаходила пенсіонерів та відправляла їх у будинки для літніх людей. Водночас все майно стареньких тут же переходило до рук аферистки. Однак нова жертва Марли буде геть не такою простою, як вона гадала, тому жінці доведеться вступити у боротьбу за прибуток та своє життя.

"Аферистка": дивіться трейлер

"Скажене весілля 3"

Дата виходу – 25 лютого

Актори: Катерина Файн, В'ячеслав Хостікоєв, Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов

Ну а якщо ви прихильники українських фільмів, тоді ловіть порцію гумору від авторів трилогії "Скажене весілля". Стрічка розкаже про весілля молодшого сина Василя Середюка. Батько мріяв, аби парубок знайшов собі справжню українку, яка змінить традицію їхніх інтернаціональних церемоній. Однак на родичів чекатиме новий сюрприз, адже Захар закохався у доньку циганського барона. І хоч Василь Середюк вже обіцяв не втручатись у долю нащадків, від війни він все ж не втримається.

"Скажене весілля 3": дивіться трейлер

"Берлін Александерплац"

Дата виходу – 25 лютого

Рейтинг IMDb – 6,7

Актори: Альбрехт Шух, Йелла Хаазе, Йоахім Круль, Нільс Веркоохен, Аннабель Манденг, Лукханьо Беле

"Берлін Александерплац" – цікава екранізація роману Альфреда Дебліна. За сюжетом, нелегальний мігрант із Західної Африки вливається до підпільного світу Берліну. Тож на прикладі головного героя можна буде побачити чимало труднощів, з якимим стикається людина, будуючи своє майбутнє.

"Берлін Александерплац": дивіться трейлер