На большие экраны выходит драма "Мавританец", которая уже приковала внимание всего мира. Как проходили съемки ленты, какие особые детали скрыты в фильме и почему теракт 11 сентября 2001 года неотвратимо изменил весь мир – читайте в интервью с актером Бенедиктом Камбербэтчем.

Премьера юридической драмы "Мавританец" в Украине состоится 18 февраля. Фильм расскажет о Мохаммеде Ульде Слахи, которого власти США подозревают в вербовке террористов во время теракта 11 сентября. Мужчине не зачитывают официальных обвинений и без возможной защиты в суде отправляют в тюрьму Гуантанамо. Мохаммед провел за решеткой 14 лет, не имея возможности рассказать свою правду.

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Помочь мужчине взялись адвокат Нэнси Холландер и ее помощница Терри Дункан. Однако противостоять системе и сфабрикованным доказательствам в деле им будет непросто. Кроме этого, оппонентом юристок в суде будет военный прокурор Стюарт Кауч, что придаст напряженности сюжету фильма "Мавританец".

Лента получила огромный резонанс, ведь в ней показали правдивую историю, а к созданию фильма приобщались настоящие Мохаммед и Стюарт Кауч. Привлек внимание и актерский состав "Мавританца": одну из главных ролей здесь сыграл непревзойденный Бенедикт Камбербэтч.

Накануне премьеры журналистам 24 канала удалось пообщаться с голливудским актером и узнать интересные факты о съемках и сюжете ленты "Мавританец".

Расскажите подробнее о подполковнике Стюарте Кауче, военном прокуроре, которого Вы играете в фильме "Мавританец"? Ему выпало делать непростой морально, юридически и личностно выбор.

Мне кажется, что многие люди в области юриспруденции прошли такой же путь, как мой герой. У него было немало причин хотеть быть прокурором по делу Мохаммеда.

Кауч – христианин, патриот и дружил с одним из пилотов самолета, который врезался во Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Но в то же время я считаю, что мало кто смог бы соблюсти присягу на верность демократии, как это сделал он: юрист, патриот и христианин.

Согласитесь ли Вы, что дело Мохаммеда отражает атмосферу страха, которая поглотила не только США, но и весь мир после теракта 11 сентября?

Смотря фильм, можно очень хорошо почувствовать психологическую атмосферу, которая царила в американском обществе того времени. Это была атмосфера страха. Джоди (Фостер, – 24 канал) сказала что-то очень важное: "Вы не можете оценить демократию лишь по тому, как в обществе относятся к наиболее уязвимым слоям. Важно и то, как оно реагирует на принуждение и страх". Если они ведут тебя к пониманию и эмпатии, помогающим заживлению ран, это хорошо. Если же к росту страха и желанию возмездия, то это очень опасно, потому что попадешь в замкнутый круг ярости, из которого не выбраться.



Джоди Фостер в фильме "Мавританец" / Фото Пресс-службы ленты

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Мохаммеда держали за решеткой 14 лет без выдвижения обвинений. Большую часть этого времени он провел в тюрьме Гуантанамо. Сложно понять, как такое вообще могло случиться.

14 лет! Это было просто возмутительно. И ты задаешься вопросом: "Его не отпускают, потому что обвиняют в терроризме?"



Главный герой в фильме "Мавританец" / Фото Пресс-службы ленты

В то время все средства считались приемлемыми в предотвращении новой атаки, ведь весь мир стал свидетелем смертей тысяч людей в прямом эфире. Не нужно быть американцем, чтобы понять, какое гигантское влияние эти события имели на состояние западного общества.

Я думаю, что такие истории служат напоминанием того, что нас осудит лишь история. Мы должны лучше себя защищать, а не только отвечать огнем на огонь.



Кадр из фильма "Мавританец" / Фото Пресс-службы ленты

Вы согласились сыграть Стюарта Кауча в последний момент. Объясните, почему?

Как продюсер, я не сомневался в том, что хочу снять этот фильм. Как актер же сначала не видел себя в этой роли. Но роль Стюарта развивалась по мере написания сценария, и я согласился. Интересно, что тогда я как раз отращивал волосы для нового фильма режиссера Джейн Кэмпион, так что короткая военная стрижка – не настоящая.

Правда?

Под париком у меня довольно длинные волосы, поэтому ежедневно приходилось тратить до 2 часов, чтобы его надеть. Добавьте к этому летнюю южноафриканскую жару и тот факт, что я все время чувствовал себя плохо во время съемок. Это был еще тот квест. Правда, об этом даже говорить неловко, когда вспоминаешь о том, что перенес Мохаммед.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем физическом перевоплощении и акценте. Вас очень трудно узнать в фильме.

У нас была невероятная команда исследователей, а специалисты по дизайну костюмов – настоящие перфекционисты. Чтобы складки моей рубашки выглядели правильно, они цепляли ее к носкам специальными подтяжками.

Стюарт также одолжил мне золотые крылья морского пехотинца, которые его отец, дантист, когда-то давно сам выплавил из золота. Они были тяжеленькими.



Бенедикт Камбербэтч в фильме "Мавританец" / Фото Пресс-службы ленты

А вообще я на него нисколько не похож. Я говорю с акцентом. У Стюарта совсем другой голос. Но актерство – не о том, чтобы скопировать кого-то. Речь идет об интерпретации и репрезентации. Просто побыть рядом с этим человеком, узнать, какой он и через что прошел, это уже помогает понять, как изобразить этого героя.

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Встречаясь с настоящим Стюартом, что Вы обсуждали?

Он много помогал с советами по военному этикету, внешнему виду. Мы говорили о том, как должен вести себя юрист и офицер морской пехоты. А еще Стюарт много рассказывал об эмоциональном путешествии, которое он прошел.

Мохаммед также был продюсером фильма и приезжал на съемочную площадку в Южной Африке. Расскажите об этом.

Мохаммед – невероятный человек. Настоящий лучик надежды во тьме мира. Он показывает, как человеческий дух может преодолеть любые несчастья. То, что он вышел из этой истории более сильным человеком – это подтверждение силы его личности. И каждый из нас может поучиться у него.

Он смотрел на своих обидчиков с сочувствием и пониманием и отвечал любовью и надеждой на ненависть и страх. И это очень резонирует сегодня. Он является доказательством красоты своей веры, своей национальности, семьи и личности.

"Мавританец": смотрите трейлер