На великі екрани виходить драма "Мавританець", яка вже прикувала увагу всього світу. Як тривали зйомки стрічки, які особливі деталі приховані у фільмі та чому теракт 11 вересня 2001 року невідворотно змінив весь світ – читайте в інтерв'ю з актором Бенедиктом Камбербетчом.

Прем'єра юридичної драми "Мавританець" в Україні відбудеться 11 лютого. Фільм розкаже про Мохаммеда Ульд Слахі, якого влада США підозрює у вербуванні терористів під час теракту 11 вересня. Чоловіку не зачитують офіційних звинувачень та без можливого захисту у суді відправляють до в'язниці Гуантанамо. Мохаммед провів за ґратами 14 років, не маючи змоги розповісти свою правду.

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Допомогти чоловіку взялись адвокатка Ненсі Голландер та її помічниця Тері Дункан. Однак протистояти системі та сфабрикованим доказам у справі їм буде непросто. Окрім цього, опонентом юристок у суді буде військовий прокурор Стюарт Кауч, що додасть напруженості сюжету фільму "Мавританець".

Стрічка отримала шалений розголос, адже у ній показали правдиву історію, а до створення фільму долучались справжні Мохаммед та Стюарт Кауч. Привернув увагу і акторський склад "Мавританця": одну з головних ролей тут зіграв неперевершений Бенедикт Камбербетч.

Напередодні прем'єри журналістам 24 каналу вдалось поспілкуватись з голлівудським актором та дізнатись цікаві факти про зйомки та сюжет стрічки "Мавританець".

Розкажіть детальніше про підполковника Стюарта Кауча, військового прокурора, якого Ви граєте у фільмі "Мавританець"? Йому випало робити непростий морально, юридично та особистісно вибір.

Мені здається, що багато людей у галузі юриспруденції пройшли такий самий шлях, як мій герой. Він мав чимало причин хотіти бути прокурором у справі Мохаммеда.

Кауч – християнин, патріот та дружив з одним з пілотів літака, який врізався у Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року. Але водночас я вважаю, що мало хто зміг би дотриматись присяги на вірність демократії, як це зробив він: юрист, патріот та християнин.

Чи погодитесь Ви, що справа Мохаммеда відображає атмосферу страху, яка поглинула не лише США, але й увесь світ після теракту 11 вересня?

Дивлячись фільм, можна дуже добре відчути психологічну атмосферу, яка панувала в американському суспільстві того часу. Це була атмосфера страху. Джоді (Фостер, – 24 канал) сказала щось дуже важливе: "Ви не можете оцінити демократію лише за тим, як у суспільстві ставляться до найбільш вразливих верств. Важливо й те, як воно реагує на примус та страх". Якщо вони ведуть тебе до розуміння та емпатії, що допомагають загоєнню ран, це добре. Якщо ж до зростання страху та бажання відплати, то це дуже небезпечно, бо потрапиш у замкнене коло люті, з якого не вибратись.



Джоді Фостер у фільмі "Мавританець" / Фото Пресслужба стрічки

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Мохаммеда тримали за ґратами 14 років без висунення звинувачень. Більшість цього часу він провів у в’язниці Гуантанамо. Складно зрозуміти, як таке взагалі могло трапитись.

14 років! Це було просто обурливо. І ти ставиш собі питанням: "Його не відпускають, бо звинувачують у тероризмі?"



Головний герой у фільмі "Мавританець" / Фото Пресслужба стрічки

У той час усі засоби вважались прийнятними у запобіганні новій атаці, адже весь світ став свідком смертей тисяч людей у прямому ефірі. Не потрібно бути американцем, щоб зрозуміти, який гігантський вплив ці події мали на стан західного суспільства.

Я думаю, що такі історії слугують нагадуванням того, що нас осудить лише історія. Ми маємо краще себе захищати, а не лише відповідати вогнем на вогонь.



Кадр з фільму "Мавританець" / Фото Пресслужба стрічки

Ви погодились грати Стюарта Кауча в останній момент. Поясніть, чому?

Як продюсер, я не сумнівався в тому, що хочу зняти цей фільм. Як актор же спочатку не бачив себе в цій ролі. Але роль Стюарта розвивалась в міру написання сценарію, і я погодився. Цікаво, що тоді я якраз відрощував волосся для нового фільму режисерки Джейн Кемпіон, тож коротка військова стрижка – не справжня.

Правда?

Під перукою у мене досить довге волосся, тож щодня доводилось витрачати до 2 годин, щоб її одягнути. Додайте до цього літню південноафриканську спеку та той факт, що я весь час почувався зле під час зйомок. Це був ще той квест. Правда, про це навіть говорити ніяково, коли згадуєш про те, що переніс Мохаммед.

Розкажіть, будь ласка, детальніше про своє фізичне перевтілення та акцент. Вас дуже важко впізнати у фільмі.

У нас була неймовірна команда дослідників, а фахівці з дизайну костюмів – справжні перфекціоністи. Щоб складки моєї сорочки виглядали правильно, вони чіпляли її до шкарпеток спеціальними підтяжками.

Стюарт також позичив мені золоті крила морського піхотинця, які його батько, дантист, колись давно сам виплавив із золота. Вона була важенькими.



Бенедикт Камбербетч у фільмі "Мавританець" / Фото Пресслужба стрічки

А взагалі я на нього аніскілечки не схожий. Я говорю з акцентом. У Стюарта зовсім інший голос. Але акторство – не про те, щоб скопіювати когось. Це про інтерпретацію та репрезентування. Просто побути поруч з цією людиною, дізнатись, яка вона і через що пройшла, це уже допомагає зрозуміти, як зобразити цього героя.

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Зустрічаючись зі справжнім Стюартом Каучем, що Ви обговорювали?

Він багато допомагав з порадами по військовому етикету, зовнішньому вигляду. Ми говорили про те, як має поводитись юрист та офіцер морської піхоти. А ще Стюарт багато розповідав про емоційну подорож, яку він пройшов.

Мохаммед також був продюсером фільму та приїздив на знімальний майданчик у Південній Африці. Розкажіть про це.

Мохаммед – неймовірна людина. Справжній промінчик надії у темряві світу. Він показує, як людський дух може перебороти будь-які нещастя. Те, що він вийшов з цієї історії сильнішою людиною – це підтвердження сили його особистості. І кожен з нас може повчитись у нього.

Він дивився на своїх кривдників зі співчуттям та розумінням і відповідав любов’ю та надією на ненависть та страх. І це дуже резонує сьогодні. Він є доказом краси своєї віри, своєї національності, сім'ї та особистості.

"Мавританець": дивіться трейлер