Неоднократно группу The Beatles признавали одной из самых влиятельных в истории музыки, "битломанию" приравнивали к религии, а лучшие альбомы фанаты заслушивали до дыр. Но мало кто подозревает, что музыканты имели близкое отношение к кино. И речь идет не только о байопиках и документальных фильмах.

Ни для кого не секрет, что музыка "ливерпульской четверки" редко появляется в фильмах. И даже в "Вчера" – романтической комедии, якобы посвященной их культурной значимости, все композиции группы – это каверы, а классическая Hey Jude! раздается лишь в титрах. А в свое время музыканты снимали фильмы по мотивам своих альбомов. Журналисты 24 канала выбрали для вас лучшие картины с участием музыкантов и узнали, почему музыка The Beatles так редко появляется на экране и нашли недостатки в ромкоме "Вчера".

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Кинодебют группы the Beatles

"Вечер трудного дня" 1964 года – это первый в истории британского музыкального кино полный метр, который заслужил 2 номинации на Оскар. Он проходил в категориях "Лучшая запись музыки" и "Лучший оригинальный сценарий". К сожалению, лента ни в одной не победила. Но несмотря на это стала хитом. При бюджете в 350 тысяч долларов в прокате она принесла создателям 14 миллионов.



Пол Маккартни в кадре из фильма "Вечер трудного дня" / Фото United Artists

Сюжет ленты – это "обычный день из жизни Beatles". Открывающая сцена наглядно демонстрирует бешеную популярность группы. Ринго Старр, Джордж Харрисон и Джон Леннон убегают от безумных фанаток и в последний момент успевают на поезд из Ливерпуля в Лондон. А Пол Маккартни маскируется под обычного человека с накладной бородой и берет в путешествие деда.



Слева направо: Джордж Харрисон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джон Леннон / Фото United Artists

"Битлы" постоянно оказываются в комических ситуациях и едва не доводят своего менеджера до нервного срыва. А финальное выступление операторы снимали на настоящем концерте.

"Вечер трудного дня" – это лучший способ понять характеры ливерпульской четверки, осознать вес их творчества и, конечно, расслабиться. Ведь прошло 57 лет с момента ее выхода, а дух авантюризма до сих пор вдохновляет.

Интересно, что песня A Hard Days Night, которая стала названием фильма и альбома, была записана уже после того, как ленту отсняли.

"Вечер трудного дня": смотрите трейлер фильма

"Помогите!"

Если "Вечер трудного дня" можно считать легкой, местами реалистичной зарисовкой из жизни музыкантов (сценарист Алан Оуэн писал диалоги на основе их разговоров), то "На помощь!"- это уже сюжетный фильм. Снят в той же ненавязчивой манере, но на этот раз в цвете и с большим количеством локаций.



Кадр из фильма "Помогите" / United Artists

По сюжету, Ринго Старр случайно крадет перстень, принадлежащий очень тайному и очень жестокому культу. В их вымышленной религии им обозначают человека, приговоренного к жертвоприношению. "Битлам" приходится скрываться, пытаясь избежать встречи со злодеями и спасти своего барабанщика.

Стоит подчеркнуть, что лента увидела свет уже в следующем году после выхода "Вечера трудного дня". В "Помогите!" музыканты раскрываются с более интересного ракурса. У четверки нет менеджера, приключения стали намного интереснее. До сих пор в кадре бегают взрослые дети, но в этой ленте к ним, как к создателям, возникает большее уважение.

"Помогите!": смотрите трейлер фильма

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Недостатки фильма "Вчера"

Конечно, колоритность и неординарность музыкантов привлекала внимание многих режиссеров. Были сняты десятки документальных фильмов. В 2009 году вышел байопик "Быть Джоном Ленноном". Но казалось, что более креативно к созданию картины о группе подошел Дэнни Бойл.



Кадр из фильма "Вчера" / фото Universal pictures

В 2018 году стало известно, что режиссер культовых "На игле" и "28 дней спустя" взялся за интересный проект. Главный герой ленты "Вчера" однажды просыпается в мире, где не существует группы The Beatles. Удивительная идея, сквозь которую можно было показать, что современный мир и культура без них невозможны, была нивелирована. Ведь эта лента – типичная романтическая комедия.

И пусть ее сценаристом был автор "Реальной любви", а на одной из ролей второго плана можно увидеть Эда Ширана, "Вчера" выглядит как лента без рисков. Потому что, то что главный герой начинает выдавать песни "ливерпульской четверки" за свои и становится очень знаменитым, почти ни на что не влияет. Так, мы видим ночной кошмар, в котором к нему приходят Ринго Старр и Пол Маккартни, а сцена встречи Джона Леннона, который не стал легендой и провел жизнь в скромности, веселят и цепляют.

К сожалению, все, что происходит в картине, влияет лишь на отношения главного героя со своей возлюбленной.

"Вчера": смотрите трейлер фильма

Почему в кино так мало музыки The Beatles?

В 1969 году менеджмент группы без ведома музыкантов продал права на их песни. На протяжении нескольких десятилетий их пытался вернуть Пол Маккартни. Но в 1985 году права на большую часть музыки The Beatles перешли к Майклу Джексону. Он выкупил контрольный пакет акций владевшей ею компании. Поэтому фактически Джексон лишил одного из "битлов" права владеть своей же музыкой. А из-за того, что Джексон мечтал заработать на записях миллионы, ни одна студия не могла их себе позволить. Поэтому режиссеры часто выкручивались и вписывали в аудиодорожку каверы.



Пол Маккартни и Майкл Джексон были друзьями и записали вместе несколько хитов / Фото Getty images

Фильмография The Beatles очень похожа на их музыку: легкая, увлекательная, она навсегда изменила этот мир. Поэтому у человека, который знакомится с творчеством группы, есть только два пути: либо влюбиться, либо признать его величие. Время доказало, что их творения не стареют.