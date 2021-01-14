В Голливуде не утихают обсуждения скандала с Арми Гаммером. Но пока весь мир смакует все детали резонансных новостей об актере, 24 канал решил подобрать 7 лент из его карьеры, на которые действительно стоит обратить внимание.

Скандал с Арми Гаммером: коротко о главном

Еще летом 2020 года имя Арми Гаммера появилось на страницах всех мировых изданий, информирует 24 канал. Тогда актер решил подать на развод после 10 лет счастливого брака с телезвездой и бизнесвумен Элизабет Чемберс.

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Впоследствии инсайдеры западных СМИ заявляли, что бывшая жена Арми Гаммера знала о его любовницах, но не подозревала, что он увлекается БДСМ-практиками. Об этом Элизабет Чемберс, по неофициальным данным, узнала, когда в сеть попали фрагменты переписок Арми Гаммера, в которых говорилось про изнасилование, каннибализм и необычные сексуальные предпочтения. Сейчас актер называет все эти сообщения "жалкими заявлениями", а экс-любовницы кинозвезды подтверждают, что не удивлены информацией.

Пока же весь мир ждет продолжение громкого скандала и официального заявления Арми Гаммера, мы предлагаем посмотреть 7 фильмов актера, которые наделали шума в мире кино.

Самые известные фильмы в карьере Арми Гаммера

"Назови меня своим именем"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,9

"Назови меня своим именем" посмотрели миллионы зрителей и критиков, которые высоко оценили игру главных актеров ленты Арми Гаммера и Тимоти Шаламе. Поэтому и не удивительно, что именно этот фильм попал в номинации Оскар и получил престижную статуэтку.

По сюжету, знаменитый профессор Перлман с сыном Элио устраивают семейный отдых на вилле в Италии. Туда приезжает и коллега издателя – мистер Оливер, который в восторге от возможности поработать с выдающимся профессором. Молодой красавец, без сомнения, очаровывает всех женщин и радушно общается с Элио, передавая ему свои знания не только об истории. Со временем их разговоры и увлечения друг другом перерастают в настоящую страсть.

"Назови меня своим именем": смотрите трейлер

"Ребекка"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,0

Немало разговоров вызвала и новая лента Арми Гаммера "Ребекка". Драма рассказывает о молодом вдовце, который знакомится с прекрасной красавицей. Непродолжительной роман приводит к свадьбе и переезду новоиспеченной миссис де Винтер в роскошный особняк. Однако все имеют тайны, как и привлекательный аристократ и его умершая жена Ребекка, которая как будто не покинула дом.

Мистическая драма приковала немалое внимание киноманов. Но не все комментарии зрителей были положительными: многие люди назвали фильм "Ребекка" слишком затянутым и скучным. Но если сюжет вас может не впечатлить, то картинка точно доставит наслаждение.

"Ребекка": смотрите трейлер

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"Агенти UNCLE"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,3

Точно не из-за сюжета стоит просмотреть и ленту Гая Ричи "Агенты UNCLE". Фильм расскажет о двух спецагентах, которые объединяются в опасной миссии, чтобы спасти мир от злодейки Виктории Винчигерры. Главные роли здесь сыграли Арми Гаммер и Генри Кавилл, а компанию этим красавцам составили Алисия Викандер и Элизабет Дебики. Невероятные пейзажи и стиль ленты точно привлекут внимание киноманов, а вот события боевика вряд ли вызовут такой же восторг.

"Агенты UNCLE": смотрите трейлер

"Социальная сеть"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 7,7

Если же вы до сих пор не просмотрели экранизацию истории создания Facebook, тогда прекрасная возможность это сделать сейчас. Фильм раскроет немало интересных деталей о Марке Цукерберге и его близком окружении.

"Социальная сеть": смотрите трейлер

"По половому признаку"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,1

Снялся Арми Гаммер и в фильме о Рут Бадер Гинзбург – знаменитой женщине адвокате, которая вдохновляла всех американцев. По сюжету, юрист уверенно идет к воплощению своей мечты стать Верховной судьей. И в мире мужчин она видит сплошную несправедливость и неравенство по гендерному признаку. С таким разделением в цивилизованном мире Рут не хочет мириться, а потому бросает вызов системе.

"По половому признаку": смотрите трейлер

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"Одинокий Рейнджер"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 6,4

Арми Гаммера можно увидеть и в вестерне "Одинокий Рэнджер", где актер стал коллегой Джонни Деппа. После Гражданской войны в Америке главные герои встанут на защиту справедливости и отправятся в захватывающие и опасные приключения.

"Одинокий Рейнджер": смотрите трейлер

"Отель Мумбаи"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,6

А завершает подборку фильм "Отель Мумбаи". Лента привлекла немалое внимание, ведь в ее основу легли реальные события 2008 года. Тогда террористы захватили элитный гостиничный комплекс, взяв в плен многих туристов и персонал заведения. Взрывы, пожары и стрельба дали понять очевидцам, что инцидент уже имеет жертвы. Поэтому смельчаки становятся на защиту своей жизни и начинают жуткое и безжалостное противостояние вооруженным террористам.

"Отель Мумбаи": смотрите трейлер