7 фильмов с Арми Гаммером, о которых заговорил весь мир
В Голливуде не утихают обсуждения скандала с Арми Гаммером. Но пока весь мир смакует все детали резонансных новостей об актере, 24 канал решил подобрать 7 лент из его карьеры, на которые действительно стоит обратить внимание.
Скандал с Арми Гаммером: коротко о главном
Еще летом 2020 года имя Арми Гаммера появилось на страницах всех мировых изданий, информирует 24 канал. Тогда актер решил подать на развод после 10 лет счастливого брака с телезвездой и бизнесвумен Элизабет Чемберс.
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Впоследствии инсайдеры западных СМИ заявляли, что бывшая жена Арми Гаммера знала о его любовницах, но не подозревала, что он увлекается БДСМ-практиками. Об этом Элизабет Чемберс, по неофициальным данным, узнала, когда в сеть попали фрагменты переписок Арми Гаммера, в которых говорилось про изнасилование, каннибализм и необычные сексуальные предпочтения. Сейчас актер называет все эти сообщения "жалкими заявлениями", а экс-любовницы кинозвезды подтверждают, что не удивлены информацией.
Пока же весь мир ждет продолжение громкого скандала и официального заявления Арми Гаммера, мы предлагаем посмотреть 7 фильмов актера, которые наделали шума в мире кино.
Самые известные фильмы в карьере Арми Гаммера
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"Назови меня своим именем"
Год выхода – 2017
Рейтинг IMDb – 7,9
"Назови меня своим именем" посмотрели миллионы зрителей и критиков, которые высоко оценили игру главных актеров ленты Арми Гаммера и Тимоти Шаламе. Поэтому и не удивительно, что именно этот фильм попал в номинации Оскар и получил престижную статуэтку.
По сюжету, знаменитый профессор Перлман с сыном Элио устраивают семейный отдых на вилле в Италии. Туда приезжает и коллега издателя – мистер Оливер, который в восторге от возможности поработать с выдающимся профессором. Молодой красавец, без сомнения, очаровывает всех женщин и радушно общается с Элио, передавая ему свои знания не только об истории. Со временем их разговоры и увлечения друг другом перерастают в настоящую страсть.
"Назови меня своим именем": смотрите трейлер
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"Ребекка"
Год выхода – 2020
Рейтинг IMDb – 6,0
Немало разговоров вызвала и новая лента Арми Гаммера "Ребекка". Драма рассказывает о молодом вдовце, который знакомится с прекрасной красавицей. Непродолжительной роман приводит к свадьбе и переезду новоиспеченной миссис де Винтер в роскошный особняк. Однако все имеют тайны, как и привлекательный аристократ и его умершая жена Ребекка, которая как будто не покинула дом.
Мистическая драма приковала немалое внимание киноманов. Но не все комментарии зрителей были положительными: многие люди назвали фильм "Ребекка" слишком затянутым и скучным. Но если сюжет вас может не впечатлить, то картинка точно доставит наслаждение.
"Ребекка": смотрите трейлер
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"Агенти UNCLE"
Год выхода – 2015
Рейтинг IMDb – 7,3
Точно не из-за сюжета стоит просмотреть и ленту Гая Ричи "Агенты UNCLE". Фильм расскажет о двух спецагентах, которые объединяются в опасной миссии, чтобы спасти мир от злодейки Виктории Винчигерры. Главные роли здесь сыграли Арми Гаммер и Генри Кавилл, а компанию этим красавцам составили Алисия Викандер и Элизабет Дебики. Невероятные пейзажи и стиль ленты точно привлекут внимание киноманов, а вот события боевика вряд ли вызовут такой же восторг.
"Агенты UNCLE": смотрите трейлер
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"Социальная сеть"
Год выхода – 2010
Рейтинг IMDb – 7,7
Если же вы до сих пор не просмотрели экранизацию истории создания Facebook, тогда прекрасная возможность это сделать сейчас. Фильм раскроет немало интересных деталей о Марке Цукерберге и его близком окружении.
"Социальная сеть": смотрите трейлер
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"По половому признаку"
Год выхода – 2018
Рейтинг IMDb – 7,1
Снялся Арми Гаммер и в фильме о Рут Бадер Гинзбург – знаменитой женщине адвокате, которая вдохновляла всех американцев. По сюжету, юрист уверенно идет к воплощению своей мечты стать Верховной судьей. И в мире мужчин она видит сплошную несправедливость и неравенство по гендерному признаку. С таким разделением в цивилизованном мире Рут не хочет мириться, а потому бросает вызов системе.
"По половому признаку": смотрите трейлер
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"Одинокий Рейнджер"
Год выхода – 2013
Рейтинг IMDb – 6,4
Арми Гаммера можно увидеть и в вестерне "Одинокий Рэнджер", где актер стал коллегой Джонни Деппа. После Гражданской войны в Америке главные герои встанут на защиту справедливости и отправятся в захватывающие и опасные приключения.
"Одинокий Рейнджер": смотрите трейлер
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"Отель Мумбаи"
Год выхода – 2018
Рейтинг IMDb – 7,6
А завершает подборку фильм "Отель Мумбаи". Лента привлекла немалое внимание, ведь в ее основу легли реальные события 2008 года. Тогда террористы захватили элитный гостиничный комплекс, взяв в плен многих туристов и персонал заведения. Взрывы, пожары и стрельба дали понять очевидцам, что инцидент уже имеет жертвы. Поэтому смельчаки становятся на защиту своей жизни и начинают жуткое и безжалостное противостояние вооруженным террористам.
"Отель Мумбаи": смотрите трейлер
Источник: Kino 24
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