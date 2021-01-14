Голливудский актер Арми Хаммер больше не претендует на главную роль в фильме Shotgun Wedding. Произошло это после слитых в сеть сообщений о его жутких сексуальных фантазий. Арми Хаммер не комментирует сам скандал, но уже заявил, что не сыграет партнера Дженнифер Лопес в новой ленте.

Арми Хаммер потерял роль в фильме Shotgun Wedding

О решении отказаться от главной роли в Shotgun Wedding актер объявил в среду, 13 января. Арми Хаммер не вдавался в детали скандала, однако заверил, что студия Lionsgate поддержала его. Кроме того, в комментарии The Hollywood Reporter он назвал другую причину своего решения: Арми Хаммер заявил, что не может на 4 месяца покинуть своих детей.

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Я не отвечаю на эти бредовые заявления, но в свете злобных и ложных онлайн-атак против меня я не могу оставить своих детей на 4 месяца и уехать на съемки в Доминиканскую Республику,

– заявил актер.

Прокомментировали ситуацию и представители Lionsgate. В студии заявили, что инициатива была именно Арми Хаммера, поэтому кинопроизводителям не оставалось ничего, кроме как поддержать его.

"Учитывая, что съемки должны скоро начаться, Арми попросил разрешить ему выйти из проекта, и мы поддерживаем его в этом решении", – отметили представители Lionsgate.

Shotgun Wedding: что известно о фильме с Дженнифер Лопес

Еще в октябре 2020 года во всех СМИ объявили, что Дженнифер Лопес и Арми Хаммер сыграют молодоженов в новом комедийном боевике Shotgun Wedding. По сюжету, Дарси и Том готовятся пойти к алтарю, когда в жизни пары наступает кризис. Но идеальная свадьба – не то, что получат молодожены. Во время церемонии свадебный зал захватывают вооруженные преступники, поэтому фраза "Пока смерть не разлучит" становится буквальной. Дарси и Том объединятся, чтобы спасти себя и гостей от нападающих.

Главную роль исполнит Дженнифер Лопес. Кто заменит Арми Хаммера и сыграет Тома, пока неизвестно. Представители Lionsgate добавили, что в Голливуде состоится кастинг на эту роль.



Арми Хаммер не сыграет главную роль в фильме с Джей Ло / Фото Lionsgate

Интересно, что Джей Ло будет не только главной звездой боевика, а еще и исполнительным продюсером Shotgun Wedding. Поможет ей в этом комедийный актер Райан Рейнольдс.

Скандалы с Арми Хаммером: от развода до БДСМ-переписок

34-летний Арми Хаммер уже давно стал главной звездой всех мировых таблоидов. Летом 2020 года актер подал на развод с Элизабет Чэмберс. Пара прожила в браке 10 лет и воспитывала 2 детей, поэтому решение голливудского красавца шокировало даже самых близких ему людей.

Впоследствии инсайдеры рассказали, что Арми Хаммер неоднократно изменял жене, употреблял алкоголь и наркотики. Однако с Элизабет Чэмберс он скрывал свое увлечение БДСМ.

"Арми оказался монстром. Многие из этих женщин связались с Элизабет, и, хотя она сначала не хотела признаваться себе в этом, теперь она знает, что они говорили правду. В Арми была и другая сторона, о которой она не знала. Она не знает, был ли он таким всегда и скрывал это, или случилось что-то, что полностью изменило его", – рассказал инсайдер.



Арми Хаммер с бывшей женой и детьми / Фото Instagram / @armiehammer

На днях в сеть слили фрагменты переписки Арми Хаммера. В сообщениях он открывал свои сексуальные фантазии, которые включали изнасилование и каннибализм. И пока у многих возникли сомнения в правдивости сообщений и причастности к ним Арми Хаммера, его бывшие подружки одна за другой подтверждали, что актер способен на это. Так, Джессика Чинчин Энрикес заявила, что сообщения действительно писал Арми Хаммер. А вот другая бывшая девушка актера добавила, что после отношений с ним она проходила курс по психологом, поскольку неоднократно становилась жертвой физического насилия.