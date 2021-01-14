Голлівудський актор Армі Гаммер більше не претендує на головну роль у фільмі Shotgun Wedding. Сталось це після злитих у мережу повідомлень про його моторошні сексуальні фантазії. Армі Гаммер не коментує самого скандалу, але вже заявив, що не зіграє партнера Дженніфер Лопес у новій стрічці.

Армі Гаммер втратив роль у фільмі Shotgun Wedding

Про рішення відмовитись від головної ролі у Shotgun Wedding актор оголосив у середу, 13 січня. Армі Гаммер не вдавався у деталі скандалу, однак запевнив, що студія Lionsgate підтримала його. Окрім цього, у коментарі The Hollywood Reporter він назвав іншу причину свого рішення: Армі Гаммер заявив, що не може на 4 місяці покинути своїх дітей.

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Я не відповідаю на ці жалюгідні заяви, але в світлі злісних і помилкових онлайн-атак проти мене я не можу залишити своїх дітей на 4 місяці і виїхати на зйомки в Домініканську Республіку, – заявив актор.

Прокоментували ситуацію і представники Lionsgate. У студії заявили, що ініціатива була саме Армі Гаммера, тому кіновиробникам не залишалось нічого, ніж підтримати його.

"З огляду на, що зйомки повинні скоро розпочатися, Армі попросив дозволити йому вийти з проєкту, і ми підтримуємо його в цьому рішенні", – зазначили представники Lionsgate.

Shotgun Wedding: що відомо про фільм з Дженніфер Лопес

Ще у жовтні 2020 року у всіх ЗМІ оголосили, що Дженніфер Лопес і Армі Гаммер зіграють наречених у новому комедійному бойовику Shotgun Wedding. За сюжетом, Дарсі і Том готуються піти до вівтаря, коли у житті пари наступає криза. Але ідеальне весілля – не те, що отримають наречені. Під час церемонії весільний зал захоплюють озброєні злочинці, тому фраза "Поки смерть не розлучить" стає буквальною. Дарсі і Том об'єднаються, щоб врятувати себе і гостей від нападників.

Головну роль виконає Дженніфер Лопес. Хто ж замінить Армі Гаммера та зіграє Тома, наразі невідомо. Представники Lionsgate додали, що у Голлівуді відбудеться кастинг на цю роль.



Армі Гаммер не зіграє головну роль у фільмі з Джей Ло / Фото Lionsgate

Цікаво, що Джей Ло буде не тільки головною зіркою бойовика, а ще й виконавчим продюсером Shotgun Wedding. Допоможе їй у цьому комедійний актор Раян Рейнольдс.

Скандали з Армі Гаммером: від розлучення до БДСМ-листувань

34-річний Армі Гаммер вже давно став головною зіркою всіх світових таблоїдів. Влітку 2020 року актор подав на розлучення з Елізабет Чемберс. Пара прожила у шлюбі 10 років та виховувала 2 дітей, тому рішення голлівудського красеня шокувало навіть найближчих йому людей.

Згодом інсайдери розповіли, що Армі Гаммер неодноразово зраджував дружині, вживав алкоголь та наркотики. Однак із Елізабет Чемберс він приховував своє захоплення БДСМ.

"Армі виявився монстром. Багато з цих жінок зв'язалися з Елізабет, і, хоча вона спочатку не хотіла зізнаватися собі в цьому, тепер вона знає, що вони говорили правду. В Армі була й інша сторона, про яку вона не знала. Вона не знає, чи був він таким завжди і приховував це, або трапилося щось, що повністю змінило його", – розповів інсайдер.



Армі Гаммер з колишньою дружиною і дітьми / Фото Instagram / @armiehammer

Днями у мережу злили фрагменти листування Армі Гаммера. У повідомленнях він відкривав свої сексуальні фантазії, які включали зґвалтування і канібалізм. І поки у багатьох виникли сумніви у правдивості повідомлень та причетності до них Армі Гаммера, його колишні подружки одна за одною підтверджували, що актор здатен на це. Так, Джессіка Чінчин Енрікес заявила, що повідомлення справді писав Армі Гаммер. А от інша колишня дівчина актора додала, що після стосунків з ним вона проходила курс з психологом, оскільки неодноразово ставала жертвою фізичного насилля.