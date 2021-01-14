У Голлівуді не вщухають обговорення скандалу з Армі Гаммером. Та поки весь світ смакує всі деталі резонансних новин про актора, 24 канал вирішив підібрати 7 стрічок з його кар'єри, на які справді варто звернути увагу.

Скандал з Армі Гаммером: коротко про головне

Ще влітку 2020 року ім'я Армі Гаммера з'явилось на шпальтах всіх світових видань, інформує 24 канал. Тоді актор вирішив подати на розлучення після 10 років щасливого шлюбу з телезіркою і бізнесвумен Елізабет Чемберс.

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Згодом інсайдери західних ЗМІ заявляли, що колишня дружина Армі Гаммера знала про його коханок, але не підозрювала, що він захоплюється БДСМ-практиками. Про це Елізабет Чемберс, за неофіційними даними, довідалась, коли у мережу потрапили фрагменти листувань Армі Гаммера, в яких йшлось про зґвалтування, канібалізм та незвичні сексуальні вподобання. Наразі актор називає всі ці повідомлення "жалюгідними заявами", а екскоханки кінозірки підтверджують, що не здивовані інформацією.

Поки ж весь світ очікує на продовження гучного скандалу та офіційної заяви Армі Гаммера, ми пропонуємо переглянути 7 фільмів актора, які також наробили галасу у світі кіно.

Найвідоміші фільми в кар'єрі Армі Гаммера

"Назви мене своїм ім'ям"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,9

"Назви мене своїм ім'ям" переглянули мільйони глядачів і критиків, які високо оцінили гру головних акторів стрічки Армі Гаммера і Тімоті Шаламе. Тому й не дивно, що саме цей фільм потрапив у номінації Оскар та отримав престижну статуетку.

За сюжетом, знаменитий професор Перлман із сином Еліо влаштовують сімейний відпочинок на віллі в Італії. Туди приїжджає і колега видавця – містер Олівер, який в захваті від змоги попрацювати з видатним професором. Молодий красень, без сумніву, зачаровує усіх жінок та радо спілкується з Еліо, передаючи йому свої знання не тільки про історію. Згодом їхні розмови і захоплення один одним переростають у справжню пристрасть.

"Назви мене своїм ім'ям": дивіться трейлер

"Ребекка"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,0

Чимало розмов викликала і нова стрічка Армі Гаммера "Ребекка". Драма розповідає про молодого вдівця, який знайомиться з прекрасною красунею. Нетривалий роман призводить до весілля та переїзду новоспеченої місіс де Вінтер у розкішний маєток. Однак всі мають таємниці, як і привабливий аристократ та його померла дружина Ребекка, яка наче не покинула будинок.

Містична драма прикувала чималу увагу кіноманів. Але не всі коментарі глядачів були позитивними: чимало людей назвали фільм "Ребекка" занадто затягнутим і нудним. Та якщо сюжет вас може не вразити, то картинка точно принесе насолоду.

"Ребекка": дивіться трейлер

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"Агенти UNCLE"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,3

Точно не через сюжет варто переглянути і стрічку Гая Річі "Агенти UNCLE". Фільм розкаже про двох спецагентів, які об'єднуються в небезпечній місії, щоб врятувати світ від лиходійки Вікторії Вінчіґерри. Головні ролі тут зіграли Армі Гаммер і Генрі Кавілл, а компанію цим красеням склали Алісія Вікандер та Елізабет Дебікі. Неймовірні краєвиди і стиль стрічки точно прикують увагу кіноманів, а от події бойовика навряд чи викличуть такий же захват.

"Агенти UNCLE": дивіться трейлер

"Соціальна мережа"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 7,7

Якщо ж ви досі не переглянули екранізацію історії створення Facebook, тоді чудова нагода це зробити зараз. Фільм розкриє чимало цікавих деталей про Марка Цукерберга та його близьке оточення.

"Соціальна мережа": дивіться трейлер

"За статевою ознакою"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,1

Знявся Армі Гаммер і у фільмі про Рут Бадер Гінзбург – знамениту адвокатку, яка надихала всіх американців. За сюжетом, юристка впевнено йде до втілення своєї мрії стати верховною суддею. Та у світі чоловіків вона бачить суцільну несправедливість і нерівність за гендерною ознакою. З таким поділом у цивілізованому світі Рут не хоче миритись, а тому кидає виклик системі.

"За статевою ознакою": дивіться трейлер

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"Самотній Рейнджер"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 6,4

Армі Гаммера можна побачити і у вестерні "Самотній Ренджер", де актор став колегою Джонні Деппа. Після Громадянської війни в Америці головні герої стануть на захист справедливості та вирушать у захопливі та небезпечні пригоди.

"Самотній Рейнджер": дивіться трейлер

"Готель Мумбаї"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,6

А завершує добірку фільм "Готель Мумбаї". Стрічка привернула чималу увагу, адже в її основу лягли реальні події 2008 року. Тоді терористи захопили елітний готельний комплекс, взявши у полон багатьох туристів і персонал закладу. Вибухи, пожежі та стрілянина дали зрозуміти очевидцям, що інцидент вже має жертви. Тому сміливці стають на захист свого життя і починають моторошне та безжальне протистояння озброєним терористам.

"Готель Мумбаї": дивіться трейлер