Поэтому в материале Кино 24 мы рассказываем все, что стоит знать о сериале: количество эпизодов, сюжет и блестящий актерский состав.

Что известно о премьере сериала "Чужой: Земля"?

Если вы фанат научно-фантастических лент, тогда сериал "Чужой: Земля" является обязательным для вашего просмотра. Это масштабный телевизионный проект, основанный на культовой вселенной Alien.

Эту ленту создал Ной Гоули. Просмотрев все восемь эпизодов, вы сможете окунуться в мир инопланетян, выживания, постапокалипсиса, человеческого сопротивления, фантастики, ужаса и жуткого будущего.

Премьера в мире состоялась 12 июля 2025 года. Известно, что в США сериал выходит на стриминге Hulu, а за пределами страны вы можете посмотреть ленту на платформе Disney+.

"Чужой: Земля": смотрите онлайн трейлер сериала

По сюжету, действие сериала происходит в далеком будущем. 2120 год. Космический корабль USCSS Maginot попадает в катастрофу, что вызывает противостояние между гибридными существами, влиятельными корпорациями и ксеноморфами – на этот раз уже на Земле. Лента будет насчитывать 8 эпизодов, которые будут выходить постепенно.

"Неверленд" – 12 августа

"Мистер Октябрь" – 12 августа

"Метаморфозы" – 19 августа

"Наблюдение" – 26 августа

"В космосе никто..." – 2 сентября

"Муха" – 9 сентября

"Возникновение" – 16 сентября

"Настоящие монстры" – 23 сентября

Среди актерского состава вы сможете увидеть Сидни Чендлер, Алекса Лоутера, Тимоти Олифанта, Эсси Дэвис, Сэмюэла Бленкина, Адраша Гурава, Бабу Сизея и Кит Янга.