Сериал продолжает рассказывать о приключениях дочери Аддамсов, Венздей. Сейчас на Netflix вышла первая часть второго сезона – 4 эпизода, пишет Кино 24.

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2 сезон будет еще более жутким и мрачным. Особое внимание в нем уделят взаимоотношениям главной героини с ее матерью. Венздей останется в центре сюжета, но и другим важным персонажам уделят достаточно внимания.

Описания серий 2 сезона "Венздей"

Эпизод 1 – " Новые скорби ". Главная героиня Венздей возвращается в академию "Невермор" после того, как провела насыщенное лето. После событий предыдущего года она становится школьной звездой, хоть совсем не желает этого статуса. К тому же девушка становится целью жуткого сталкера.

". Главная героиня Венздей возвращается в академию "Невермор" после того, как провела насыщенное лето. После событий предыдущего года она становится школьной звездой, хоть совсем не желает этого статуса. К тому же девушка становится целью жуткого сталкера. Эпизод 2 – " Знакомая скорбь ". В День дураков в академии "Невермор" происходят странные вещи. Венздей тем временем снова видит старого врага, а также неожиданно объединяется с человеком, захотевшим быть ее союзницей.

". В День дураков в академии "Невермор" происходят странные вещи. Венздей тем временем снова видит старого врага, а также неожиданно объединяется с человеком, захотевшим быть ее союзницей. Эпизод 3 – " Зов скорби ". Школьники отправляются в поездку в лагерь. Венздей, лишена своих способностей и без книги Гуди, вынуждена вернуться к старым, но действенным методам расследования.

". Школьники отправляются в поездку в лагерь. Венздей, лишена своих способностей и без книги Гуди, вынуждена вернуться к старым, но действенным методам расследования. Эпизод 4 – "Если бы скорбь могла говорить". К расследованию Венздей присоединяются и другие члены семейки Аддамсов – Фестер и Рич. Бьянка, которая пытается скрыть одну тайну, наталкивается на другую загадку.

"Венздей" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

Вторая часть 2 сезона "Венздей" выйдет 3 сентября 2025 года. Добавим, что Дженна Ортега обратилась к украинским зрителям по случаю премьеры второго сезона сериала "Венздей". Подобные видеообращения она записала и к киноманам из других стран в рамках промокампании шоу.