Эти истории только начали раскрываться, нашли своих поклонников, вызвали эмоции и обсуждения в соцсетях, но не получили возможности завершить свой рассказ. Некоторые из этих шоу могли бы стать хитами на несколько сезонов, но им не повезло. И все же, несмотря на отмену, они оставили след в сердцах зрителей, пишет Кино 24.

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"Первое убийство" (2022)

Молодая вампирша Джульетт готовится совершить свое первое убийство, чтобы окончательно вступить в мир тьмы. Она ищет идеальную жертву, и все меняется, когда главная героиня влюбляется в Каллиопу. Однако эта девушка принадлежит к семье охотников на монстров и должна в ближайшее время впервые убить вампира. Связь девушек бросает вызов обоим мирам, создавая конфликт, который грозит разрушить все.

"Первое убийство": смотрите трейлер сериала онлайн

"Мне это не нравится" (2020)

Сидни Новак – обычная школьница, которая борется с эмоциональной травмой после смерти отца и другими проблемами в семье. Она пытается справиться с гневом и разочарованием, которые ежедневно накапливаются внутри. Но однажды девушка узнает, что ее эмоции способны буквально менять реальность. Так, Новак может вызывать взрывы предметов и создавать настоящий хаос вокруг. Впрочем, Сидни не хочет быть супергероиней и иметь какие-то особые способности.

"Мне это не нравится": смотрите трейлер сериала онлайн

"Сообщество" (2019)

После возвращения из школьной поездки группа подростков видит, что весь город окружен лесом, а взрослые – пропали без вести. Телефоны не работают, помощи нет, и постепенно становится понятно, что герои заперты в своем маленьком мире без всякого выхода. Только вчера подростки были обычными учениками, а сегодня вынуждены играть совсем другие роли. Пока часть пытается сохранить порядок, другая же – стремится к анархии.

"Сообщество": смотрите трейлер сериала онлайн

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