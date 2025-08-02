Ці історії лише почали розкриватися, знайшли своїх шанувальників, викликали емоції й обговорення в соцмережах, але не отримали можливості завершити свою розповідь. Деякі з цих шоу могли б стати хітами на кілька сезонів, але їм не пощастило. І все ж, попри скасування, вони лишили слід у серцях глядачів, пише Кіно 24.

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"Перше вбивство" (2022)

Молода вампірка Джульєтт готується здійснити своє перше вбивство, щоб остаточно вступити у світ темряви. Вона шукає ідеальну жертву, та все змінюється, коли головна героїня закохується в Калліопу. Однак ця дівчина належить до родини мисливців на монстрів і має найближчим часом вперше вбити вампіра. Зв'язок дівчат кидає виклик обом світам, створюючи конфлікт, який загрожує зруйнувати все.

"Перше вбивство": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Мені це не подобається" (2020)

Сідні Новак – звичайна школярка, яка бореться з емоційною травмою після смерті батька та іншими проблемами в сім’ї. Вона намагається впоратися з гнівом і розчаруванням, які щодня накопичуються всередині. Та одного дня дівчина дізнається, що її емоції здатні буквально змінювати реальність. Так, Новак може спричиняти вибухи предметів та створювати справжній хаос навколо. Втім, Сідні не хоче бути супергероїнею та мати якісь особливі здібності.

"Мені це не подобається": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Спільнота" (2019)

Після повернення зі шкільної поїздки група підлітків бачить, що все місто оточене лісом, а дорослі – зникли безвісти. Телефони не працюють, допомоги немає, і поступово стає зрозуміло, що герої замкнені у своєму маленькому світі без жодного виходу. Лише вчора підлітки були звичайними учнями, а сьогодні змушені грати зовсім інші ролі. Поки частина намагається зберегти порядок, інша ж – прагне анархії.

"Спільнота": дивіться трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, днями наша редакція розповідала про захопливі серіали, які підкорять фанатів "Дивних див".