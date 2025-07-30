Кіно 24 розповість про серіали, які обов'язкові для перегляду, якщо ви шанувальник "Дивних див". Вони передають подібну атмосферу, наповнені таємницями й інтригою та навіть надприродними й містичними елементами.

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"Пітьма" (2017 – 2020)

Серіал розповідає історію персонажів вигаданого німецького міста Вінден – те, як вони намагаються знайти істину. Герої слідують за зв'язками між чотирма сім'ями та намагаються розгадати зловісну змову, пов'язану з подорожами в часі. Таємниця, яку хочуть дізнатись персонажі, охоплює цілих 4 покоління.

Тут не буде інопланетних монстрів або інших світів. На відміну від "Дивних див", серіал зосереджений на подорожах у часі та інших складних теоріях, що можуть сколихнути ваше уявлення про всесвіт.

"Пітьма": дивіться трейлер онлайн

"Шершні" (2021 –)

Група підлітків у складі жіночої футбольної команди школи Нью-Джерсі у 1996 році вирушає до Сіетлу на національний турнір. Літак зазнає аварії під час польоту над Канадою. Глибоко в лісі членам команди доводиться виживати упродовж 19 місяців.

Те, що спершу здається банальною історією виживання, згодом стає складною і зловісною історією. Тут і психологічна напруга, і темні таємниці, а також безліч поворотів сюжету.

"Шершні": дивіться трейлер онлайн

"Мені це не подобається" (2020 – 2020)

У центрі сюжету – життя і дорослішання 17-річної дівчини Сідні Новак. Її батько, колишній військовий, скоїв самогубство. У Сідні з'являються здібності до телекінезу. Спершу вона думає, що це просто дорослішання, але згодом розуміє, що з нею відбувається щось незвичне. Дівчина привчається до нових умінь та дізнається, чому її тато пішов з життя.

Якщо вам подобається "Одинадцять" у "Дивних дивах", то вам точно сподобається і Сідні Новак. Однак тут більше розкривається тема дорослішання, складнощі шкільного життя, підліткові емоції. Але це не менш захоплива історія.

"Мені це не подобається": дивіться трейлер онлайн

"ОА" (2016 – 2019)

Серіал розповідає про Прері Джонсон – молоду жінку, що раптово з'являється через 7 років після свого зникнення. Після повернення вона називає себе ОА – "першим ангелом". Прері має шрами на спині й може бачити попри те, що до цього була незрячою. Дівчина стверджує, що може відкривати інші виміри.

Містичний драматичний серіал наповнений науковою фантастикою, фентезі та надприродними елементами. Він ще дивніший і надзвичайніший за всі можливі шоу цього жанру.

"ОА": дивіться трейлер онлайн