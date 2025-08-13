Тому у матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо усе, що варто знати про серіал: кількість епізодів, сюжет та блискучий акторський склад.
Рекомендуємо 5 небанальних фільмів про кохання для незабутнього вечора удвох
Що відомо про прем'єру серіалу "Чужий: Земля"?
Якщо ви фанат науково-фантастичних стрічок, тоді серіал "Чужий: Земля" є обов'язковим для вашого перегляду. Це масштабний телевізійний проєкт, заснований на культовому всесвіті Alien.
Цю стрічку створив Ной Гоулі. Переглянувши усі вісім епізодів, ви зможете поринути у світ інопланетян, виживання, постапокаліпсису, людського опору, фантастики, жаху та моторошного майбутнього.
Дивіться також подробиці про "Венздей 2" на Netflix: опис всіх нових епізодів нашумілого серіалу – за посиланням.
Прем'єра у світі відбулась 12 липня 2025 року. Відомо, що у США серіал виходить на стримінгу Hulu, а за межами країни ви можете переглянути стрічку на платформі Disney+.
"Чужий: Земля": дивіться онлайн трейлер серіалу
За сюжетом, дія серіалу відбувається у далекому майбутньому. 2120 рік. Космічний корабель USCSS Maginot потрапляє в катастрофу, що спричиняє протистояння між гібридними істотами, впливовими корпораціями та ксеноморфами – цього разу вже на Землі. Стрічка налічуватиме 8 епізодів, які виходитимуть поступово.
- "Неверленд" – 12 серпня
- "Містер Жовтень" – 12 серпня
- "Метаморфози" – 19 серпня
- "Спостереження" – 26 серпня
- "У космосі ніхто..." – 2 вересня
- "Муха" – 9 вересня
- "Виникнення" – 16 вересня
- "Справжні монстри" – 23 вересня
Серед акторського складу ви зможете побачити Сідні Чендлер, Алекса Лоутера, Тімоті Оліфанта, Ессі Девіс, Семюела Бленкіна, Адраша Гурава, Бабу Сізея та Кіт Янга.