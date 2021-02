Після звільнення Джини Карано з Lucasfilm прихильники "Зоряних воєн" турбувалися, чи отримає героїня Кара Дюн нове обличчя у 3 сезоні "Мандалорця" і майбутніх спін-оффах. І якщо так, то хто зіграє цю роль.

Напередодні інсайдер Майкі Саттон заявив, що на цю роль підберуть нову акторку. Але пізніше представники Disney підтвердили, що героїню просто приберуть з серіалу.

Так, тобто внаслідок звільнення Джини Карано фанати серіалу більше не побачать Кару Дюн взагалі. А до скандалу зі звільненням Карано повинна була зіграти у шоу "Рейнджери Нової Республіки". Чи буде цей спін-оф тепер взагалі – поки що невідомо.

Як пише The Hollywood Reporter, Disney і Lucasfilm заявили, що агенти Джини Карано вели переговори про значне збільшення заробітної плати для зірки. Натомість у компанії були незадоволені її виловлюваннями у соціальних мережах та попереджали, аби вона збила оберти. До слова, на той момент зірка заробляла від 25 до 50 тисяч доларів за епізод.

Раніше Карано повідомила, що Disney і Lucasfilm заборонили їй брати участь в престурі другого сезону "Мандалорця", тому що вона відмовилася приносити підготовлені студією слова вибачення на адресу трансгендерів, яких до цього висміювала.

Це було несамовито, але я не хотіла відривати від важкої роботи всіх, хто трудився над проєктом, тому погодилася. Це був останній раз, коли зі мною зв'язалися з приводу будь-яких публічних заяв або вибачень від Lucasfilm. Про те, що мене звільнили, я дізналася через соціальні мережі, як і всі інші,

– заявила акторка.

Основне про скандал між Джиною Карано та Lucasfilm: