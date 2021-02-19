Хто замінить Джину Карано у серіалі "Мандалорець": відповідь Disney
Після звільнення Джини Карано з Lucasfilm прихильники "Зоряних воєн" турбувалися, чи отримає героїня Кара Дюн нове обличчя у 3 сезоні "Мандалорця" і майбутніх спін-оффах. І якщо так, то хто зіграє цю роль.
Джерело:IndieWire
Напередодні інсайдер Майкі Саттон заявив, що на цю роль підберуть нову акторку. Але пізніше представники Disney підтвердили, що героїню просто приберуть з серіалу.
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Так, тобто внаслідок звільнення Джини Карано фанати серіалу більше не побачать Кару Дюн взагалі. А до скандалу зі звільненням Карано повинна була зіграти у шоу "Рейнджери Нової Республіки". Чи буде цей спін-оф тепер взагалі – поки що невідомо.
Як пише The Hollywood Reporter, Disney і Lucasfilm заявили, що агенти Джини Карано вели переговори про значне збільшення заробітної плати для зірки. Натомість у компанії були незадоволені її виловлюваннями у соціальних мережах та попереджали, аби вона збила оберти. До слова, на той момент зірка заробляла від 25 до 50 тисяч доларів за епізод.
Раніше Карано повідомила, що Disney і Lucasfilm заборонили їй брати участь в престурі другого сезону "Мандалорця", тому що вона відмовилася приносити підготовлені студією слова вибачення на адресу трансгендерів, яких до цього висміювала.
Це було несамовито, але я не хотіла відривати від важкої роботи всіх, хто трудився над проєктом, тому погодилася. Це був останній раз, коли зі мною зв'язалися з приводу будь-яких публічних заяв або вибачень від Lucasfilm. Про те, що мене звільнили, я дізналася через соціальні мережі, як і всі інші,
– заявила акторка.
Основне про скандал між Джиною Карано та Lucasfilm:
- Впродовж тривалого часу Джина Карано висміювала трансгендерних та небінарних людей, а також "ставила під питання" носіння захисної маски під час пандемії.
- Але у лютому 2021 року останньою краплею стало те, що Карано порівняла сучасну владу США з нацистською Німеччиною, а "ставлення до консервантів" – з геноцидом євреїв.
- Мережу обурили слова акторки. Тим паче, що під час штурму Капітолію, до якого підбурював Трамп, загинуло 5 людей. Тож люди почали активно поширювати дописи з хештегом #FireGinaCarano ("звільніть Джину Карано").
- До думки американців дослухались кіновиробники. Вони запевнили, що Карано більше не з'явиться ані в наступних серіях "Мандалорця", ані в будь-якій іншій стрічці франшизи "Зоряні війни".
- Окрім цього, агентство UTA, яке представляло Джину Карино в Голлівуді, теж відмовилось від співпраці з нею.
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