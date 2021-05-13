В начале недели Apple TV + обнародовал тревожный трейлер нового сериала-триллера по роману-бестселлеру одного из самых экранизированных авторов в мире – "История Лизи" Стивена Кинга. Одноименный роман популярного писателя-мистика увидел свет еще в 2006 году. Интересно, что автор писал сценарий к сериалу лично.

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Премьера сериала состоится на стриминговой платформе Apple TV + 4 июня 2021.

Сюжет мистического сериала-триллера "История Лизи"

Зрителю расскажут историю жены талантливого писателя Скотта Лэндона (Клайв Оуэн). Лизи Лэндон (Джулианна Мур), переживает потерю мужа. Кроме психического срыва сестры Аманды (Джоан Аллен), женщину преследует странный поклонник мужа (Дэйн Дехаан). В результате Лизи узнает темные тайны его писательского мастерства.

Интересно. В сериале также появится Сон Кан, известный ролью Хана в серии фильмов "Форсаж".

"История Лизи" 2021: смотрите трейлер

Одним из продюсеров мистического сериала выступил Джей Джей Абрамс (американский режиссер, сценарист, проюсер, основатель Bad Robot Productions), а режиссером – Пабло Ларрейн, который срежиссировал фильм "Джеки" о жизни Жаклин Кеннеди, главную роль в котором сыграла Натали Портман.

Производством сериала "История Лизи" занимались Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.