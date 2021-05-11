В сериале обещают презентовать шокирующее яркие истории, которые помогут поднять острую тему психического здоровья и эмоционального благополучия. Как сообщает источник, к участию в проектах "Тот я, которого ты не видишь" приглашены люди из разных культур и социальных статусов, но которых объединяют общие жизненные проблемы и неурядицы.

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Премьера проекта состоится 21 мая на Apple TV+.

Опра Уинфри анонсировала проект в своем инстаграме, объяснив необходимость такого формата для здоровья современного общества.

"Сейчас, как никогда, есть немедленная потребность заменить позор вокруг психического здоровья мудростью, состраданием и честностью. Наш сериал имеет целью начать этот глобальный разговор",

– написала Опра Уинфри.

Формат проекта "Тот я, которого ты не видишь"

Опра Уинфри и принц Гарри будут вести честные дискуссии со своими собеседниками. Команда разработчиков сериала сотрудничала с 14 аккредитованными и уважаемыми экспертами и организациями по всему миру, чтобы помочь пролить свет на различные способы лечения психологических и эмоциональных проблем.

На сайте также сообщили участников сериала:

певица Леди Гага,

актриса Гленн Клоуз,

профессиональный баскетболист Демар Дерозан,

Лангстон Галлоуэй (бывший защитник "Детройт Пистонс"),

сын Робина Уильямса Зак Уильямс,

олимпийский боксер Вирджиния "Джинни" Фукс,

знаменитый шеф-повар Рашад Армстед и другие.

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Напомним также, что этой весной СМИ часто упоминали принца Гарри и его жену Меган Маркл в своих новостях, в частности таких:

в марте на экраны вышло резонансное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри, которое уже успело всколыхнуть мировую прессу. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода от британской монархии.