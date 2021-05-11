В сериале обещают презентовать шокирующее яркие истории, которые помогут поднять острую тему психического здоровья и эмоционального благополучия. Как сообщает источник, к участию в проектах "Тот я, которого ты не видишь" приглашены люди из разных культур и социальных статусов, но которых объединяют общие жизненные проблемы и неурядицы.
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Премьера проекта состоится 21 мая на Apple TV+.
Опра Уинфри анонсировала проект в своем инстаграме, объяснив необходимость такого формата для здоровья современного общества.
"Сейчас, как никогда, есть немедленная потребность заменить позор вокруг психического здоровья мудростью, состраданием и честностью. Наш сериал имеет целью начать этот глобальный разговор",
– написала Опра Уинфри.
Формат проекта "Тот я, которого ты не видишь"
Опра Уинфри и принц Гарри будут вести честные дискуссии со своими собеседниками. Команда разработчиков сериала сотрудничала с 14 аккредитованными и уважаемыми экспертами и организациями по всему миру, чтобы помочь пролить свет на различные способы лечения психологических и эмоциональных проблем.
На сайте также сообщили участников сериала:
- певица Леди Гага,
- актриса Гленн Клоуз,
- профессиональный баскетболист Демар Дерозан,
- Лангстон Галлоуэй (бывший защитник "Детройт Пистонс"),
- сын Робина Уильямса Зак Уильямс,
- олимпийский боксер Вирджиния "Джинни" Фукс,
- знаменитый шеф-повар Рашад Армстед и другие.
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Напомним также, что этой весной СМИ часто упоминали принца Гарри и его жену Меган Маркл в своих новостях, в частности таких:
- в марте на экраны вышло резонансное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри, которое уже успело всколыхнуть мировую прессу. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода от британской монархии.
- в апреле компания Netflix официально подтвердила информацию о новом сериале от принца Гарри и Меган Маркл. Лента будет рассказывать об известных на весь мир "Играх непокоренных" (Invictus Games).