Принц Гарри и Меган Маркл создадут первый сериал для Netflix: о чем будет лента
Представители стриминговой компании Netflix официально подтвердили, что принц Гарри и Меган Маркл таки создадут сериал для платформы. Лента будет рассказывать об известных на весь мир Играх непокоренных (Invictus Games).
Источник:твитер Netflix
Официальный анонс сериала Heart of Invictus ("Сердце непокоренных") обнародовали во вторник, 6 апреля. Впервые принц Гарри и Меган Маркл создадут документальный сериал в рамках контракта с Netflix. Тему для дебютного проекту они выбрали не случайно, ведь внук Елизаветы II с 2014 года является основателем и патроном Игорь непокоренных.
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Известно, что сериал расскажет о знаменитых соревнованиях бывших и действующих военных, получивших травмы во время боевых действий. В ленте планируют взять интервью в участников Игр непокоренных и показать их подготовку к соревнованиям, которые из-за пандемии коронавируса перенесены на 2022 год.
Сериал для Netflix экранизирует компания Гарри и Меган Archewell Productions. Режиссером сериала выступит Орландо фон Айнзидель. Будут сниматься в фильме в основном военные, однако зрителям стоит ожидать появления в кадре и принца Гарри. Он, к слову, выступит в проекте исполнительным продюсером.
Сотрудничество Гарри и Меган с Netflix: коротко о главном
- Еще с августа 2019 года принц Гарри и Меган Маркл вели переговоры с крупными кинокомпаниями. Герцоги Сассекские тогда обсудили с компанией Disney возможность для актрисы озвучивать фильме и мультфильмы. Сейчас в онлайн-прокат вышел первый фильм "Слоны", который создали с участием Меган Маркл.
- Уже после выхода из королевской семьи супруги подписали контракт с Netflix. По договору, принц Гарри появится в документальных лентах. Некоторые из них будут частью благотворительной деятельности, другие – принесут доход его семьи.
- По неофициальным данным, Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу I Do, Redo. Жена принца Гарри будет давать советы парам по построению семейных отношений.
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