Представители стриминговой компании Netflix официально подтвердили, что принц Гарри и Меган Маркл таки создадут сериал для платформы. Лента будет рассказывать об известных на весь мир Играх непокоренных (Invictus Games).

Официальный анонс сериала Heart of Invictus ("Сердце непокоренных") обнародовали во вторник, 6 апреля. Впервые принц Гарри и Меган Маркл создадут документальный сериал в рамках контракта с Netflix. Тему для дебютного проекту они выбрали не случайно, ведь внук Елизаветы II с 2014 года является основателем и патроном Игорь непокоренных.

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Известно, что сериал расскажет о знаменитых соревнованиях бывших и действующих военных, получивших травмы во время боевых действий. В ленте планируют взять интервью в участников Игр непокоренных и показать их подготовку к соревнованиям, которые из-за пандемии коронавируса перенесены на 2022 год.

Сериал для Netflix экранизирует компания Гарри и Меган Archewell Productions. Режиссером сериала выступит Орландо фон Айнзидель. Будут сниматься в фильме в основном военные, однако зрителям стоит ожидать появления в кадре и принца Гарри. Он, к слову, выступит в проекте исполнительным продюсером.

Принц Гарри был чемпионом Invictus Games с момента ее создания, поэтому вполне уместно, что первая серия Archewell Netflix осветит и отметит выдающихся спортсменов соревнования.



Heart of Invictus будет следить за участниками подготовки к играм 2022 года. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw - Netflix (@netflix) 6 апреля 2021 г.

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