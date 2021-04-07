Принц Гаррі і Меган Маркл створять перший серіал для Netflix: про що буде стрічка
Представники стрімінгової компанії Netflix офіційно підтвердили, що принц Гаррі і Меган Маркл таки створять серіал для платформи. Стрічка буде розповідати про відомі на весь світ Ігри нескорених (Invictus Games).
Джерело:твітер Netflix
Офіційний анонс серіалу Heart of Invictus ("Серце нескорених") оприлюднили у вівторок, 6 квітня. Вперше принц Гаррі і Меган Маркл створять документальний серіал у рамках контракту з Netflix. Тему для дебютного проєкту вони обрали не випадкову, адже внук Єлизавети ІІ з 2014 року є засновником і патроном Ігор нескорених.
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Відомо, що серіал розповість про знамениті змагання колишніх і чинних військових, які отримали травми під час бойових дій. У стрічці планують взяти інтерв'ю в учасників Ігор нескорених та показати їхню підготовку до змагань, які через пандемію коронавірусу перенесені на 2022 рік.
Серіал для Netflix екранізує компанія Гаррі і Меган Archewell Productions. Режисером серіалу виступить Орландо фон Айнзідель. Зніматимуться у стрічці здебільшого військові, однак глядачам варто очікувати на появу у кадрі і принца Гаррі. Він, до слова, виступить у проєкті виконавчим продюсером.
Співпраця Гаррі і Меган з Netflix: коротко про головне
- Ще з серпня 2019 року принц Гаррі і Меган Маркл вели перемовини з великими кінокомпаніями. Герцоги Сассекські тоді обговорили з компанією Disney можливість для актриси озвучувати фільмі і мультфільми. Наразі в онлайн-прокат вийшов перший фільм "Слони", який створили за участю Меган Маркл.
- Вже після виходу з королівської родини подружжя підписало контракт з Netflix. За договором, принц Гаррі постане у документальних стрічках. Деякі з них будуть частиною благодійної роботи, інші – принесуть дохід його сім'ї.
- За неофіційними даними, Меган Маркл стане ведучою реаліті-шоу I Do, Redo. Дружина принца Гаррі буде давати поради парам щодо побудови сімейних стосунків.
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