Представники стрімінгової компанії Netflix офіційно підтвердили, що принц Гаррі і Меган Маркл таки створять серіал для платформи. Стрічка буде розповідати про відомі на весь світ Ігри нескорених (Invictus Games).

Офіційний анонс серіалу Heart of Invictus ("Серце нескорених") оприлюднили у вівторок, 6 квітня. Вперше принц Гаррі і Меган Маркл створять документальний серіал у рамках контракту з Netflix. Тему для дебютного проєкту вони обрали не випадкову, адже внук Єлизавети ІІ з 2014 року є засновником і патроном Ігор нескорених.

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Відомо, що серіал розповість про знамениті змагання колишніх і чинних військових, які отримали травми під час бойових дій. У стрічці планують взяти інтерв'ю в учасників Ігор нескорених та показати їхню підготовку до змагань, які через пандемію коронавірусу перенесені на 2022 рік.

Серіал для Netflix екранізує компанія Гаррі і Меган Archewell Productions. Режисером серіалу виступить Орландо фон Айнзідель. Зніматимуться у стрічці здебільшого військові, однак глядачам варто очікувати на появу у кадрі і принца Гаррі. Він, до слова, виступить у проєкті виконавчим продюсером.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.



Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw — Netflix (@netflix) April 6, 2021

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