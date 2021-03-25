Про шлюб принца Гаррі та Меган Маркл невпинно говорять всі світові ЗМІ. Тепер же про це подружжя планують зняти третій фільм, в якому покажуть, як пара відмовилась від життя у палаці.

Проєкт вже затвердив американський телеканал Lifetime. Відомо, що фільм вийде на екрани з назвою Harry & Meghan: Escaping the Palace ("Гаррі і Меган: Втеча з палацу"). Прем'єра очікується до кінця 2021 року, а зйомки заплановані на весну.

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"Гаррі і Меган: Втеча з палацу": сюжет фільму

Поки не розпочались зйомки фільму, особливі деталі стрічки "Гаррі і Меган: Втеча з палацу" тримають у секреті. Однак у ЗМІ довідались, що фільм розкаже про події, які відбувались у палаці до того, як внук Єлизавети ІІ та його дружина вирішили скласти королівські обов'язки. Окрім цього, автори стрічки не оминуть увагою сварки, які були між Вільямом і Гаррі та Кейт і Меган.

Кіновиробники не приховують: після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі вони змушені були внести правки до сценарію. Тому на глядачів чекає історія про те, з якими труднощами Гаррі та Меган зіткнулись у палаці та чому наважились покинути монархію і оселитись в Каліфорнії. А от які фрагменти з інтерв'ю запозичать до фільму – буде відомо після релізу.

Наразі у США тривають кастинги. Відомо, що це вже третій фільм Lifetime про це знамените подружжя. Раніше на екрани вийшли стрічки Harry & Meghan ("Гаррі і Меган") і Harry & Meghan: Becoming Royal ("Гаррі і Меган: Королівська сім'я"). В останньому проєкті роль Меган Маркл отримала актриса Тіффані Сміт, а от Гаррі зіграв Чарлі Філд.



Чарлі Філд і Тіффані Сміт в ролі герцогів Сассекських / Фото Lifetime

Гаррі і Меган дали інтерв'ю Опрі Вінфрі: коротко про бесіду