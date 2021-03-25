О браке принца Гарри и Меган Маркл неустанно говорят все мировые СМИ. Теперь же о них планируют снять третий фильм, в котором покажут, как пара отказалась от жизни во дворце.

Проект уже утвердил американский телеканал Lifetime. Известно, что фильм выйдет на экраны под названием Harry & Meghan: Escaping the Palace ("Гарри и Меган: Побег из дворца"). Премьера ожидается к концу 2021 года, а съемки запланированы на весну.

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"Гарри и Меган: Побег из дворца": сюжет фильма

Пока не начались съемки фильма, особые детали фильма "Гарри и Меган: Побег из дворца" держат в секрете. Однако в СМИ узнали, что фильм расскажет о событиях, которые происходили во дворце до того, как внук Елизаветы II и его жена решили сложи т ь королевские обязанности. Кроме этого, авторы ленты не обойдут вниманием ссоры, которые были между Уильямом и Гарри, Кейт и Меган.

Кинопроизводители не скрывают: после скандального интервью Опре Уинфри они вынуждены были внести правки в сценарий. Поэтому зрителей ждет история о том, с какими трудностями Гарри и Меган столкнулись во дворце и почему решились покинуть монархию и поселиться в Калифорнии. А вот какие фрагменты из интервью позаимствуют к фильму – будет известно после релиза.

Сейчас в США продолжаются кастинги. Известно, что это уже третий фильм Lifetime об этой знаменитой чете. Ранее на экраны вышли ленты Harry & Meghan ("Гарри и Меган") и Harry & Meghan: Becoming Royal ("Гарри и Меган: Королевская семья"). В последнем проекте роль Меган Маркл получила актриса Тиффани Смит, а вот Гарри сыграл Чарли Филд.



Чарли Филд и Тиффани Смит в роли герцогов Сассекском / Фото Lifetime