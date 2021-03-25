О принце Гарри и Меган Маркл снимут новый фильм: какую резонансную историю покажут в ленте
О браке принца Гарри и Меган Маркл неустанно говорят все мировые СМИ. Теперь же о них планируют снять третий фильм, в котором покажут, как пара отказалась от жизни во дворце.
Источник:Deadline
Проект уже утвердил американский телеканал Lifetime. Известно, что фильм выйдет на экраны под названием Harry & Meghan: Escaping the Palace ("Гарри и Меган: Побег из дворца"). Премьера ожидается к концу 2021 года, а съемки запланированы на весну.
Смотрите также Самые лучшие фильмы о Елизавете II и ее семье, которые показывают жизнь во дворце
"Гарри и Меган: Побег из дворца": сюжет фильма
Пока не начались съемки фильма, особые детали фильма "Гарри и Меган: Побег из дворца" держат в секрете. Однако в СМИ узнали, что фильм расскажет о событиях, которые происходили во дворце до того, как внук Елизаветы II и его жена решили сложить королевские обязанности. Кроме этого, авторы ленты не обойдут вниманием ссоры, которые были между Уильямом и Гарри, Кейт и Меган.
Кинопроизводители не скрывают: после скандального интервью Опре Уинфри они вынуждены были внести правки в сценарий. Поэтому зрителей ждет история о том, с какими трудностями Гарри и Меган столкнулись во дворце и почему решились покинуть монархию и поселиться в Калифорнии. А вот какие фрагменты из интервью позаимствуют к фильму – будет известно после релиза.
Сейчас в США продолжаются кастинги. Известно, что это уже третий фильм Lifetime об этой знаменитой чете. Ранее на экраны вышли ленты Harry & Meghan ("Гарри и Меган") и Harry & Meghan: Becoming Royal ("Гарри и Меган: Королевская семья"). В последнем проекте роль Меган Маркл получила актриса Тиффани Смит, а вот Гарри сыграл Чарли Филд.
Чарли Филд и Тиффани Смит в роли герцогов Сассекском / Фото Lifetime
Гарри и Меган дали интервью Опре Уинфри: коротко о беседе
- Анонсированное интервью вышло в сети 7 марта. Принц Гарри и Меган Маркл согласились на беседу с Опрой Уинфри. Это была первая встреча пары с прессой после переезда в Калифорнию.
- В беседе Гарри и Меган рассекретили пол второго ребенка. Пара ждет на появления девочки.
- Меган Маркл рассказала, что до того, как обменяться обетами перед камерами, они имели тайную свадьбу. Это стало настоящим резонансом в прессе, а в сети даже обвинили супругов в лицемерии. Впоследствии священник Марк Эдварс опроверг заявление Меган .
- Американка также рассказывала, что думала о самоубийстве. Также Меган Маркл страдала от расизма в королевской семье, о чем ранее молчала. Это заявление также опровергли. Принц Уильям отметил, что в его семье нет никакого расизма.
- Также Меган Маркл заявляла, что Кейт Миддлтон довела ее до слез. Жена принца Уильяма, как и королевская семья, решили не комментировать этого заявления.
Поделиться новостью