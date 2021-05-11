В серіалі обіцяють презентувати шокуюче яскраві історії, які допоможуть підняти гостру тему психічного здоров’я та емоційного добробуту. Як повідомляє джерело, до участі у проєкті "Той я, якого ти не бачиш" запрошено людей з різних культур та соціальних статусів, але яких об'єднують спільні життєві проблеми та негаразди.

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Прем'єра проєкту відбудеться 21 травня на Apple TV +.

Опра Вінфрі анонсував проєкт у своєму інстаграмі, пояснивши потребу такого формату для здоров'я сучасного суспільства.

"Зараз, як ніколи, є негайна потреба замінити ганьбу навколо психічного здоров'я мудрістю, співчуттям та чесністю. Наш серіал має на меті розпочати цю глобальну розмову",

– написала Опра Вінфрі.

Формат проєкту "Той я, якого ти не бачиш"

Опра Вінфрі та принц Гаррі будуть вести чесні дискусії зі своїми співрозмовниками. Команда розробників серіалу співпрацювала з 14 акредитованими та шанованими експертами та організаціями з усього світу, щоб допомогти пролити світло на різні способи лікування психологічних та емоційних проблем.

На сайті також повідомили учасників серіалу:

співачка Леді Гага,

акторка Глен Клоуз,

професійний баскетболіст ДеМар ДеРозан,

Лангстон Галловей (колишній захисник "Детройт Пістонс"),

син Робіна Вільямса Зак Вільямс,

олімпійська боксерка Вірджинія "Джіні" Фукс,

знаменитий шеф-кухар Рашад Армстед та інші.

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Нагадаємо також, що цієї весни ЗМІ часто згадували принца Гаррі та його дружину Меган Маркл у своїх новинах, зокрема таких:

у березні на екрани вийшло резонансне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл та принцем Гаррі, яке вже встигло сколихнути світову пресу. Подружжя вперше розповіло про конфлікти в королівській родині, расистські прояви та справжні причини відходу від британської монархії.