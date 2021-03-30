Создатели сериала об Оби-Ване Кеноби раскрыли основной актерский состав проекта. Съемки сериала стартуют уже в апреле 2021 года.

О начале работы над проектом объявили еще летом 2019 года. Главную роль сыграет актер Эван Мак-Грегор.

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О касте некоторых актеров уже было известно ранее. В частности, кто будет Кеноби и то, что Дартом Вейдером станет Хейден Кристенсен. Но кого будут играть новички не сообщили. Поэтому пока остается только догадываться.

Сериал "Оби-Ван Кеноби": сюжет

События в сериале разворачиваются на Татуине между событиями, которые показывали в фильмах "Месть ситхов" и "Новая надежда". А именно через 8 лет после того, как Кеноби привез семье Ларса младенца Люка Скайуокера.

Сериал "Оби-Ван Кеноби" должен выйти на экраны в 2022 году.

Список актеров:

Юэн Макгрегор

Хейден Кристенсен

Моусес Ингрэм

Джоэл Эдгертон

Бонни Пессе

Кумэйл Нанджиани

Индира Варма

Руперт Френд

О'Ши Джексон мл

Сон Ган

Симона Кэссел

Бенни Сэфди ​

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