Кто будет играть в сериале "Оби-Ван Кеноби": объявили официальный список актеров
Создатели сериала об Оби-Ване Кеноби раскрыли основной актерский состав проекта. Съемки сериала стартуют уже в апреле 2021 года.
Источник:твиттер Star Wars
О начале работы над проектом объявили еще летом 2019 года. Главную роль сыграет актер Эван Мак-Грегор.
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О касте некоторых актеров уже было известно ранее. В частности, кто будет Кеноби и то, что Дартом Вейдером станет Хейден Кристенсен. Но кого будут играть новички не сообщили. Поэтому пока остается только догадываться.
Сериал "Оби-Ван Кеноби": сюжет
События в сериале разворачиваются на Татуине между событиями, которые показывали в фильмах "Месть ситхов" и "Новая надежда". А именно через 8 лет после того, как Кеноби привез семье Ларса младенца Люка Скайуокера.
Сериал "Оби-Ван Кеноби" должен выйти на экраны в 2022 году.
Список актеров:
- Юэн Макгрегор
- Хейден Кристенсен
- Моусес Ингрэм
- Джоэл Эдгертон
- Бонни Пессе
- Кумэйл Нанджиани
- Индира Варма
- Руперт Френд
- О'Ши Джексон мл
- Сон Ган
- Симона Кэссел
- Бенни Сэфди
Будущие проекты по "Звездным войнам"
Ранее компания Disney поделилась грандиозными планами на ближайшие годы. Она анонсировала полный список премьер, которые Disney + запланировали на 2021 – 2023 годы. Среди них были и проекты по "Звездным войнам":
- "Рейнджеры Новой Республики" и "Асока" – спинофы "Мандалорця"
- Мультсериал "Звездные войны: Бракованная партия" о войнах клонов
- "Андор" – спиноф "Бунтарь Один"
- "Аколит", события которого будут происходить во времена расцвета Республики
- "Оби-Ван Кеноби"
- "История Дроидов" о R2-D2 и C-3PO
- "Лендо" об одноименном герое "Звездных войн"
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