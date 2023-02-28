5 найкращих фільмів з еротичними сценами: добірка на вечір

Щоб відволіктися від новин та роботи, рекомендуємо провести гарний вечір за переглядом фільму з коханою людиною. У пригоді вам стане наша добірка кінострічок, що містять еротичні сцени.

Ми підібрали 5 фільмів з еротичними та романтичними сценами, які можуть зацікавити глядачів. Обирай один із них і проводь вечір пристрасно.

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Фільми з еротичними сценами

"Останнє танго в Парижі", 1972 рік

Фільм "Останнє танго в Парижі" став одним із першим у світовій кіноіндустрії, який містив еротичні кадри. За сюжетом, американський бізнесмен і вдівець крутить роман з молодою дівчиною. Від початку стосунків він попереджає обраницю, що це буде тільки секс. Та від юної партнерки головний герой дізнається чимало нового про насолоду.

"Останнє танго в Парижі": дивіться трейлер 18+

"Титанік", 1997 рік

Романтична історія кохання між багатою пасажиркою та бідним моряком, які зустрілися на борту легендарного корабля "Титанік". Фільм містить декілька інтимних сцен між головними героями.

"Титанік": дивіться трейлер фільму

"Американський психопат", 2000 рік

Цей фільм присвячений життю багатих та успішних людей у Нью-Йорку в 1980-х роках. Хоча інтимні сцени не є головною темою фільму, вони можуть бути досить інтенсивними.

"Американський психопат": дивіться трейлер

"Великий Гетсбі", 2013 рік

Екранізація знаменитого роману Френсіса Скотта Фіцджеральда про життя багатих та знаменитих у 1920-х роках. Фільм містить декілька інтимних сцен між головними героями.

"Великий Гетсбі": дивіться трейлер

"П'ятдесят відтінків сірого", 2015 рік

Екранізація популярної книги, яка стала бестселером. Фільм присвячений відносинам між молодою студенткою та мільярдером, які розвиваються від зустрічі до зустрічі.

"П'ятдесят відтінків сірого": дивіться трейлер

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