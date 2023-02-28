5 лучших фильмов с эротическими сценами: подборка на вечер

Чтобы отвлечься от новостей и работы, рекомендуем провести хороший вечер по просмотру фильма с любимым человеком. Пригодится вам наша подборка кинолент, содержащих эротические сцены.

Мы подобрали пять фильмов с эротическими и романтическими сценами, которые могут заинтересовать зрителей. Выбирай один из них и проводи вечер страстно.

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Фильмы с эротическими сценами

"Последнее танго в Париже", 1972 год

Фильм "Последнее танго в Париже" стал одним из первым в мировой киноиндустрии, содержавшим эротические кадры. По сюжету американский бизнесмен и вдовец крутит роман с молодой девушкой. С самого начала отношений он предупреждает избранницу, что это будет только секс. Но от юной партнерши главный герой узнает немало нового о наслаждении.

"Последнее танго в Париже": смотрите трейлер 18+

"Титаник", 1997 год

Романтическая история любви между богатой пассажиркой и бедным моряком, встретившимся на борту легендарного корабля "Титаник". Фильм содержит несколько интимных сцен между главными героями.

"Титаник": смотрите трейлер фильма

"Американский психопат", 2000 год

Этот фильм посвящен жизни богатых и успешных людей в Нью-Йорке в 1980-х годах. Хотя интимные сцены не главная тема фильма, они могут быть достаточно интенсивными.

"Американский психопат": смотрите трейлер

"Великий Гэтсби", 2013 год

Экранизация знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда о жизни богатых и знаменитых в 1920-х годах. Фильм содержит несколько интимных сцен между главными героями.

"Большой Гэтсби": смотрите трейлер

"Пятьдесят оттенков серого", 2015 год

Экранизация популярной книги, которая стала бестселлером. Фильм посвящен отношениям между молодой студенткой и миллиардером, развивающимся от встречи до встречи.

"Пятьдесят оттенков серого": смотрите трейлер

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