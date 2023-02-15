В связи с Днем всех влюбленных, в лидеры выбилась романтическая комедия с Эштоном Кутчером и Риз Уизерспун "К тебе или ко мне". Список самых популярных сериалов возглавил детектив "Агентство Локвуд и Ко".

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Самые рейтинговые фильмы

Первое место заняла романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях – "К тебе или ко мне". Премьера Netflix состоялась 10 февраля. По сюжету лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями и заглядывают в жизнь друг друга, однако это может разжечь любовь.

"К тебе или ко мне": смотрите трейлер фильма

Больше фильмов в рейтинге:

  • "Ваши и наши";
  • "Несокрушимый дух";
  • "Ножи наголо: Стеклянная луковица";
  • "Армия воров";
  • "Самая счастливая девушка на свете";
  • "Памела, история любви";
  • "Загадочное убийство";
  • "Красное сообщение";
  • "Бледно-голубой глаз".

Самые рейтинговые фильмы Netflix / Фото Netflix

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Самые рейтинговые сериалы

Самым популярным сериалом в Украине в этот период стал британский телесериал "Агентство "Локвуд и Ко" в жанре детективного триллера на основе одноименной серии книг Джонатана Страуда. По сюжету трое подростков начинают исследовать паранормальные явления и рискуют всем, чтобы раскрыть дьявольский сговор.

"Агентство "Локвуд и Ко": смотрите трейлер

Больше сериалов в рейтинге:

  • "Уэнздей", 1 сезон;
  • "Джинни и Джорджия", 2 сезон;
  • "Ты", 1 сезон;
  • "Шантаж", 1 сезон;
  • "Незаконнорожденный сын и сам дьявол", 1 сезон;
  • "Калейдоскоп", 1 сезон;
  • "Изобретая Анну", 1 сезон.

Самые рейтинговые сериалы Netflix / Фото Netflix