В ролике также можно увидеть кадры из романтической комедии "К тебе или ко мне" с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, приключенческого боевика "Лютер: Солнце на спаде" о лондонском детективе и ленте "Мать" из Дженнифер Лопес в роли убийцы. Берите календарики и записывайте даты релизов!

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Январь

"Ваши и наши" – 27 января. Романтический фильм о двух влюбленных лос-анджелесских миллениалах разного происхождения, которых ждет главное испытание отношений: знакомство с родителями.

– 27 января. Романтический фильм о двух влюбленных лос-анджелесских миллениалах разного происхождения, которых ждет главное испытание отношений: знакомство с родителями. "Памела, история любви" – 31 января. Номинированный на премию Эмми режиссер Райан Уайт снял интимный и откровенный портрет иконы попкультуры Помелы Андерсон.

Февраль

"Несокрушимый дух" – 3 февраля. Вдохновляющая драма на основе реальных событий с оскароносной Анной Пеквин. По сюжету упорная юная австралийка воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым молодым человеком, осуществившим кругосветное плавание.

– 3 февраля. Вдохновляющая драма на основе реальных событий с оскароносной Анной Пеквин. По сюжету упорная юная австралийка воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым молодым человеком, осуществившим кругосветное плавание. "Билл Расселл: Легенда" – 8 февраля. Этот биографический документальный сериал рассказывает о наследии величайшего игрока НБА и активиста Билла Расселла.

– 8 февраля. Этот биографический документальный сериал рассказывает о наследии величайшего игрока НБА и активиста Билла Расселла. "К тебе или ко мне" – 18 февраля. Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, они заглядывают в жизнь друг друга, что может разжечь любовь.

– 18 февраля. Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, они заглядывают в жизнь друг друга, что может разжечь любовь. "У нас есть призрак" – 24 февраля. По сюжету комедии, найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно мишенью тайной правительственной организации.

Март

"Лютер: Солнце в упадке" – 10 марта. Опального лондонского детектива Джона Лютера преследуют мысли о нераскрытом преступлении. Он убегает из тюрьмы, чтобы выследить жестокого серийного убийцу.

– 10 марта. Опального лондонского детектива Джона Лютера преследуют мысли о нераскрытом преступлении. Он убегает из тюрьмы, чтобы выследить жестокого серийного убийцу. "Как слониха упала с неба" – 17 марта. Семейный фильм для всей семьи.

– 17 марта. Семейный фильм для всей семьи. "Загадочное убийство 2" – 31 марта. Частные детективы Ник и Одри Шпиц открывают собственное агентство и оказываются в центре международного расследования, когда похищают их друга. В главных ролях – Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

Май

"Мама" – 12 мая. Приключенческий боевик из Дженнифер Лопес. По сюжету убийца, скрывающаяся от опасных врагов, вынуждена выйти из тени, чтобы защитить дочь, от которой она давно отказалась.

Июнь

"Эвакуация 2" – 16 июня. Приключенческий боевик с Крисом Гемсвортом.

Июль

"Они клонировали Тайрона" – 21 июля. Ряд жутких событий наталкивает многообразную троицу (Джон Боега, Джейми Фокс и Тейона Пэрис) на след мерзкого правительственного заговора.

Август

"Каменное сердце" – 11 августа. Фильм о шпионах с Галь Гадот, Софи Оконедо и Джейми Дорнаном.

– 11 августа. Фильм о шпионах с Галь Гадот, Софи Оконедо и Джейми Дорнаном. "Взлет" – 25 августа. Боевик о команде профессиональных грабителей, пытающихся провернуть дело на самолете, чтобы воспрепятствовать планам террористов.

Октябрь

"Девушка" – 13 октября. Приключенческий фэнтези-фильм о ; в исполнении Милли Бобби Браун, которой приходится самостоятельно выбраться из пещеры с драконом.

– 13 октября. Приключенческий фэнтези-фильм о ; в исполнении Милли Бобби Браун, которой приходится самостоятельно выбраться из пещеры с драконом. "Продавцы боли" – 27 октября. Драма с Эмили Блант и Крисом Эвансом о женщине, которая устраивается на работу в фармацевтический стартап и ввязывается в опасное дело.

Ноябрь

"Убийца" – 10 ноября. Фильм Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в качестве наемного убийцы.

– 10 ноября. Фильм Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в качестве наемного убийцы. "Оставь весь мир позади" - 8 декабря - триллер от автора сериала "Мистер Робот" Сэма Эсмейла о двух семьях, которые узнают о загадочном отключении энергии по всей округе.

Декабрь

"Бунтивный месяц" – 22 декабря. Фильм Зака Снайдера о женщине, собирающей армию, чтобы защитить мирную космическую колонию от нападения.

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Фильмы, которых мы ожидаем (сейчас без даты)