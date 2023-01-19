У ролику також можна побачити кадри з романтичної комедії "До тебе чи до мене" з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером, пригодницького бойовика "Лютер: Сонце на спаді" про лондонського детектива та стрічки "Мати" з Дженніфер Лопес в ролі вбивці. Тож беріть календарики й занотовуйте дати релізів!
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Нові фільми Netflix, які вийдуть у 2023 році: список
Січень
- "Ваші і наші" – 27 січня. Романтичний фільм про двох закоханих лос-анджелеських міленіалів різного походження, на яких чекає головне випробування стосунків: знайомство з батьками.
- "Памела, історія кохання" – 31 січня. Номінований на премію Еммі режисер Раян Вайт зняв інтимний і відвертий портрет ікони попкультури Помели Андерсон.
Лютий
- "Незламний дух" – 3 лютого. Надихаюча драма на основі реальних подій з оскароносною Анною Пеквін. За сюжетом завзята юна австралійка втілює мрію та стикається зі своїми страхами, прагнучи стати наймолодшою людиною, що здійснила навколосвітнє плавання.
- "Білл Расселл: Легенда" – 8 лютого. Цей біографічний документальний серіал розповідає про спадщину найвидатнішого гравця НБА й активіста Білла Расселла.
- "До тебе чи до мене" – 18 лютого. Романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання.
- "У нас є привид" – 24 лютого. За сюжетом комедії, знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.
Березень
- "Лютер: Сонце на спаді" – 10 березня. Опального лондонського детектива Джона Лютера переслідують думки про нерозкритий злочин. Він тікає з в’язниці, щоб вистежити жорстокого серійного вбивцю.
- "Як слониха впала з неба" – 17 березня. Сімейний фільм для всієї родини.
- "Загадкове вбивство 2" – 31 березня. Приватні детективи Нік та Одрі Шпіц відкривають власне агентство й опиняються в центрі міжнародного розслідування, коли викрадають їхнього друга. У головних ролях – Адам Сендлер та Дженніфер Еністон.
Травень
- "Мати" – 12 травня. Пригодницький бойовик з Дженніфер Лопес. За сюжетом, вбивця, що переховується від небезпечних ворогів, змушена вийти з тіні, щоб захистити доньку, від якої вона давно відмовилася.
Червень
- "Евакуація 2" – 16 червня. Пригодницький бойовик з Крісом Гемсвортом.
Липень
- "Вони клонували Тайрона" – 21 липня. Низка моторошних подій наштовхує різномасту трійцю (Джон Боєґа, Джеймі Фокс і Тейона Перріс) на слід мерзенної урядової змови.
Серпень
- "Кам'яне серце" – 11 серпня. Фільм про шпигунів з Галь Гадот, Софі Оконедо та Джеймі Дорнаном.
- "Зліт" – 25 серпня. Бойовик про команду професійних грабіжників, які намагаються провернути справу на літаку, щоб перешкодити планам терористів.
Жовтень
- "Дівчина" – 13 жовтня. Пригодницький фентезі-фільм про ; у виконанні Міллі Боббі Браун, якій доводиться самостійно вибратися з печери з драконом.
- "Продавці болю" – 27 жовтня. Драма з Емілі Блант і Крісом Евансом про жінку, яка влаштовується на роботу у фармацевтичний стартап і вплутується в небезпечну справу.
Листопад
- "Вбивця" – 10 листопада. Фільм Девіда Фінчера з Майклом Фассбендером у ролі найманого вбивці.
- "Залиш увесь світ позаду" — 8 грудня — трилер від автора серіалу "Містер Робот" Сема Есмейла про дві сім'ї, які дізнаються про загадкове відключення енергії по всій окрузі.
Грудень
- "Бунтівний місяць" – 22 грудня. Фільм Зака Снайдера про жінку, яка збирає армію, щоб захистити мирну космічну колонію від нападу.
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Фільми, на які ми очікуємо (наразі без дати)
- "Космонавт" – про астронавта з Адамом Сендлером.
- "Людина-мавпа" – про чоловіка, що вийшов з в'язниці й починає мстити кривдникам.
- "Маестро" – байопік про композитора Леонарда Бернстайна ("Вестсайдська історія") та його стосунки з дружиною. Головну роль виконав Бредлі Купер.