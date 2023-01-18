Редакція Кіно 24 склала добірку з 5-ма цікавими фільмами для спокійного вечора. Беріть коханих, друзів чи батьків, сідайте зручніше і насолоджуйтеся грою улюблених акторів та красивою картинкою кіно.

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5 фільмів для спокійного вечора

"Ла-Ла Ленд"

Романтичний мюзикл, в якому талановита Емма Стоун прогулюється вечірнім Лос-Анджелесом в оточенні джазу та Раяна Гослінга. Що цікаво, під час сцени першого танцю на актрисі одягнена яскраво-жовта сукня.

"Ла-Ла Ленд": дивіться трейлер

"Тепер я йду в дику далечінь"

Пригодницький фільм друга України Шона Пенна, що ґрунтується на книзі Джона Кракавера "У дикій глушині". У ньому розповідають історію мандрівника з багатої сім’ї Крістофера Маккендлесса, який віддав всі свої гроші на благодійність, а сам став волоцюгою.

"Тепер я йду в дику далечінь": дивіться трейлер

"Пастка для батьків"

Це американська романтична кінокомедія 1998 року режисерки та сценаристки Ненсі Меєрс. За сюжетом, головна героїня Голлі Паркер знаходить дуже схожу на себе дівчинку, яка виявляється її сестрою. Дізнавшись, що їхні батьки розлучилися і "поділили" їх між собою, вони намагаються об’єднати сім’ю знову.

"Пастка для батьків": дивіться трейлер

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"Пригоди Паддінгтона"

Цей сімейний фільм сподобається кожній українській родині. Фільм британського режисера Пола Кінга розповідає про пригоди милого ведмедика Паддінґтона.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться трейлер

"Місіс Даутфайр"

Високий рейтинг комедійного фільму режисера Кріса Коламбуса 1993 року з Робіном Вільямсом в головній ролі говорить про одне – він однозначно вартий вашої уваги. Сюжет про те, як актор Деніель Хіллард розлучається і може бачити своїх трьох дітей лише раз на тиждень. Однак, він знаходить вихід і переодягається у чарівну та ексцентричну пані на ім'я місіс Даутфайр, щоб найнятись нянею у свою ж сім'ю.

"Місіс Даутфайр": дивіться трейлер