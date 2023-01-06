Сімейні та романтичні кінострічки, чудові комедії та навіть фантастика. Усе це — у нашій свіжій підбірці різдвяних фільмів. Кожен знайде тут щось для себе.

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Різдвяні фільми для всієї сім’ї

"Не дуже веселе Різдво"

Рік виходу: 2022

Зворушлива комедія, у якій зіграли Мауріціо Охман (You’ve Got This) та Ана Бренда Контрерас ("Династія"). Чоловік, який ненавидить святкувати Різдво застрягає у часі саме на цьому дні. Буде цікаво!

"Не дуже веселе Різдво": дивіться трейлер

"Дух Різдва"

Рік виходу: 2022

Американська музична комедія за мотивами усім улюбленої казки Чарльза Дікенса. Напередодні Різдва три духи – минулого, сьогодення та майбутнього, обирають бідолаху, який потребує емоційного порятунку.

"Дух Різдва": дивіться трейлер

"Дуже поганий татусь"

Рік виходу: 2021

Позитивний фільм про кохання, ненависть та сімейні цінності. Головна героїня Емма дуже любить свого батька Джека Локхарта, але вони небагато часу проводять разом. Саме тому дівчина хоче побути з татом на новорічні свята. Втім, їхній різдвяний відпочинок опиняється під загрозою, адже у нього нова дівчина — колишня однокласниця Емми, яка до того ж відбила хлопця у неї в школі. Спокійне сімейне свято перетворюється в справжнє протистояння, оскільки дочка не віддасть тата без бою, тому вирішує розлучити закоханих.

"Дуже поганий татусь": дивіться трейлер

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"Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонений"

Рік виходу: 2006

Легка різдвяна комедія обов’язково підніме настрій всій родині. Бадді та Стівен — сусіди, але їхні дружні сусідські стосунки зовсім не склались. Заздрощі ніяк не дають чоловікам помиритись, хоч їхні діти та дружини добре ладнають.

"Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонений": дивіться трейлер

"Пережити Різдво"

Рік виходу: 2004

Головний герой Дрю хоч і багатий, однак самотній. Після того, як від нього пішла дівчина, хлопець вирішує святкувати Різдво у будинку, де виріс. Там вже мешкає інша сім’я, проте його це не зупиняє. Він платить їм 250 тисяч доларів за те, щоб разом провести свята. Найбільша ялинка, найбагатші прикраси й найбільше печива – усі задоволені, але до чого призведе ця авантюра?

"Пережити Різдво": дивіться трейлер

"Полювання на Санту"

Рік виходу: 2020

Маленький розпещений хлопчик "замовив" кілера для Санти Клауса. Як так вийшло? Суворий Санта подарував йому шматок вугілля на свята, тому тепер лиха йому не минути.

"Полювання на Санту": дивіться трейлер

"Історія Попелюшки: Різдвяні бажання"

Рік виходу: 2019

Романтична та казкова історія про сучасну попелюшку. Кет Декер живе з мачухою, починає кар’єру співачки та раптово закохується.

"Історія Попелюшки: Різдвяні бажання": дивіться трейлер