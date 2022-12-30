Обирайте улюблену стрічку, сідайте зручніше, робіть собі гарячий чай чи какао і насолоджуйтеся переглядом романтичного фільму. Хай Новий рік буде переможним та спокійним для усіх нас.

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Романтичні фільми про Різдво та Новий рік

Незабутнє Різдво

Рік виходу: 2022

Сюжет: Головна героїня Олівія — спадкоємиця багатої імперії. Вона звикла завжди отримувати бажане, жити у розкоші, купатися у грошах і бути у центрі уваги. Однак, одна поїздка на відпочинок змінить її життя. Зарозуміла та розпещена дівчина втрачає пам‘ять внаслідок нещасного випадку та потрапляє у зовсім нетипові для неї умови.

"Незабутнє Різдво": дивіться трейлер

Замок на Різдво

Рік виходу: 2021

Сюжет: Письменниця після провалу нової книги вирішує переїхати до Шотландії та відвідати замок про який їй розповідав дідусь. Коли жінка дізнається, що маєток продається, одразу ж вирішує його купити. Проте господар, з яким у неї взаємна неприязнь, погоджується на продаж лише за умови, що вони поживуть деякий час разом, аби він міг зрозуміти чи впорається письменниця із завданням керувати замком.

"Замок на Різдво": дивіться трейлер

Різдвяний купідон

Рік виходу: 2010

Сюжет: Слоун Спенсер — впливова голлівудська рекламодавиця. Дівчині настільки важлива її кар‘єра, що вона не помічає свого ставлення до підлеглих та проблем в особистому житті. За кілька днів до Різдва її починає переслідувати привид клієнтки Кейтлін. Разом вони відправляються в подорож у часі, де зустрінуть хлопців Слоун з минулого, сьогодення та майбутнього. Ця мандрівка допоможе знайти дівчині справжнє кохання.

"Різдвяний купідон": дивіться трейлер

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Щось від Тіффані

Рік виходу: 2022

Сюжет: Долі двох закоханих пар перетинаються напередодні Різдва у Нью-Йорку. Гері та Ітан купують подарунки своїм дівчатам в тій самій крамниці "Тіффані". Ітан купує обручку, щоб зробити пропозицію Ванессі, а Гері – пару діамантових сережок для своєї дівчини Рейчел. Коробочки випадково плутають і ось уже Гері несподівано для себе самого дарує Рейчел обручку, а Ванесса розчарована відсутністю довгоочікуваної пропозиції. Герої зустрічаються, щоб розібратися з непорозумінням, але раптово це знайомство перевертає їхню долю з ніг на голову.

"Щось від Тіффані": дивіться трейлер

Старий Новий рік

Рік виходу: 2011

Сюжет: У фільмі розповідається декілька історій: стариганя, який помирає в лікарні, секретарки, яка вирішила здійснити дані самій собі обіцянки, продюсера знаменитого новорічного шоу на Таймс Сквер та людини, яка взагалі ненавидить це свято. Їх об‘єднує одне: усі бажають, щоб в цю ніч здійснились їхні мрії. Коли ж, як не в новорічну ніч, вірити в диво?

"Старий Новий рік": дивіться трейлер

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