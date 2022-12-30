Выбирайте любимую ленту, садитесь поудобнее, делайте себе горячий чай или какао и наслаждайтесь просмотром романтического фильма. Пусть Новый год будет победным и спокойным для всех нас.

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Романтические фильмы о Рождестве и Новом году

Незабываемое Рождество

Год выхода: 2022

Сюжет: Главная героиня Оливия – наследница богатой империи. Она привыкла всегда получать желаемое, жить в роскоши, купаться в деньгах и быть в центре внимания. Однако одна поездка на отдых изменит ее жизнь. Высокомерная и избалованная девушка теряет память в результате несчастного случая и попадает в совершенно нетипичные для нее условия.

"Незабываемое Рождество": смотрите трейлер

Замок на Рождество

Год выхода: 2021

Сюжет: Писательница после провала новой книги решает переехать в Шотландию и посетить замок, о котором ей рассказывал дедушка. Когда женщина узнает, что имение продается, сразу же решает его купить. Однако хозяин, с которым у нее взаимная неприязнь, соглашается на продажу только при условии, что они поживут некоторое время вместе, чтобы он мог понять справится ли писательница с заданием управлять замком.

"Замок на Рождество": смотрите трейлер

Рождественский купидон

Год выхода: 2010

Сюжет: Слоун Спенсер – влиятельная голливудская рекламодательница. Девушке настолько важна ее карьера, что она не замечает своего отношения к подчиненным и проблемам в личной жизни. За несколько дней до Рождества ее начинает преследовать призрак клиентки Кейтлин. Вместе они отправляются в путешествие по времени, где встретят ребят Слоун из прошлого, настоящего и будущего. Это путешествие поможет найти девушке настоящую любовь.

"Рождественский купидон": смотрите трейлер

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Что-то от Тиффани

Год выхода: 2022

Сюжет: Судьбы двух влюбленных пар пересекаются в канун Рождества в Нью-Йорке. Гэри и Итан покупают подарки своим девушкам в том же магазине "Тиффани". Итан покупает обручальное кольцо, чтобы сделать предложение Ванесси, а Гэри – пару бриллиантовых серьг для своей девушки Рэйчел. Коробочки случайно путают и вот уже Гэри неожиданно для себя самого дарит Рэйчел обручальное кольцо, а Ванесса разочарована отсутствием долгожданного предложения. Герои встречаются, чтобы разобраться с недоразумением, но вдруг это знакомство переворачивает их судьбу с ног на голову.

"Что-то от Тиффани": смотрите трейлер

Старый Новый год

Год выхода: 2011

Сюжет: В фильме рассказывается несколько историй: старика, умирающего в больнице, секретарши, решившей осуществить данные обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер и человека, который вообще ненавидит этот праздник. Их объединяет одно: все желают, чтобы в эту ночь сбылись их мечты. Когда же, как ни в новогоднюю ночь, верить в чудо?

"Старый Новый год": смотрите трейлер

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