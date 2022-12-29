Зважаючи на відключення світла та ракетні загрози Росії, пропонуємо фільм Netflix завантажити на ваш пристрій, аби потім мати змогу переглянути його офлайн. Нехай все буде добре і гарних свят, попри все!

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Різдвяні комедії Netflix для перегляду всією сім’єю

У нашій добірці ви почуєте найсмішніші жарти та побачите неочікувані святкові витівки. Все для справжніх кіноманів, любителів сімейних картин, романтичних комедій і не лише!

Бебі Бос: Різдвяний бонус

Бебі Бос випадково міняється місцями з одним з ельфів Санти й опиняється на Північному полюсі. Після цього Святвечір обертається справжньою несподіванкою.

"Бебі Бос: Різдвяний бонус" 2022: дивіться трейлер

Відпочинок за обміном

Популярна романтична комедія від Ненсі Меєрс за участю Кемерон Діас, Кейт Вінслет, а також Джуда Лоу й Джека Блека. За сюжетом, Аманда з Лос-Анджелеса та Айріс із Лондона намагаються втекти від проблем в особистому житті й вирішують помінятися будинками на два тижні.

"Відпочинок за обміном" 2006: дивіться трейлер

Скрудж: Різдвяна пісня

У морозний Святвечір егоїстичний скнара Ебенізер Скрудж має одну ніч, щоб зустрітися зі своїм минулим і змінити майбутнє, доки ще є час.

"Скрудж: Різдвяна пісня": дивіться трейлер

За 1000 км від Різдва

Аудитора, що просто ненавидить Різдво, відправляють по роботі до маленького містечка, де він знайомиться з жінкою, яка намагається змінити його ставлення до цього свята. На вас чекають захопливі пригоди, які добряче піднімуть настрій!

"За 1000 км від Різдва" 2021: дивіться трейлер

Різдво з невдахами

В цій сміливій різдвяній комедії головні ролі зіграли Тім Аллен, Джеймі Лі Кертіс і Ден Екройд. За сюжетом, втомившись від святкової метушні, сімейна пара вирішує не відзначати Різдво. Але чи щодо натхнених родичів та сусідів? Чи зможуть вони дати відсіч – дізнайтеся після перегляду стрічки.

"Різдво з невдахами" 2004: дивіться трейлер

Пара на свята

Пікантна романтична комедія, у якій Емма Робертс і Люк Брейсі змушені зустрічати всі свята разом. За сюжетом, Слоун і Джексон запланували врятувати Різдво один одного. Дівчина вже втомилася відбиватися від родичів, які часто нагадують їй про те, що вона самотня жінка, яка не здатна знайти собі пару. А Джексон нарешті вирішив, що готовий для серйозних стосунків. Чи вдасться їм слідувати плану, чи це Різдво принесе трохи більше, ніж флірт під ялинку?

"Пара на свята" 2020: дивіться трейлер

Замок на Різдво

Брук Шилдс та Кері Елвес виконали головні ролі у новенькому різдвяному фільмі 2021 року, де Брук грає авторку бестселерів, яка подорожує до Шотландії. Вона закохується в замок і вступає в бій зі сварливим герцогом, якому він належить. З рейтингу на Rotten Tomatoes стає зрозуміло, що критики вважають стрічку достойним доповненням до канону святкових фільмів.

"Замок на Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму

Я вірю в Санта-Клауса

Це святкова комедійна мелодрама про кохання, в якій зіграли Крістіна Мур і Джон Дьюсі. Після майже піврічного щасливого життя Ліза дізнається, що Том обожнює свято, яке вона ненавидить. Чи буде на Різдво ще один шанс? Дізнайтеся після перегляду стрічки.

"Я вірю в Санта-Клауса" 2022: дивіться трейлер фільму

Знову Різдво

Ця душевна історія розповість про хлопця, який ненавидить Різдво. Але якщо застрягти в часовій петлі, де є лише це свято, то можна зрозуміти, що в житті насправді має значення.

"Знову Різдво" 2020: дивіться трейлер

Незабутнє Різдво

Ліндсі Логан стрімголов поринає в пригоди й кохання в цій романтичній різдвяній комедії з Кордом Оверстрітом. Втративши пам’ять через нещасний випадок на гірськолижному курорті, заможна жінка потрапляє на Різдво до затишного будинку чоловіка, який нещодавно втратив дружину, та його доньки.

"Незабутнє Різдво" 2022: дивіться трейлер