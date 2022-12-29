Серед англомовних серіалів Netflix, в лідери вибився четвертий сезон американського науково-фантастичного серіалу жахів "Дивні дива", а найпопулярнішим фільмом став американський бойовик "Сіра людина". Перше місце у списку неангломовних проєктів посіла південнокорейська драма "Ми всі мертві" і норвезький фільм про чудовисько "Троль".

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Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix у 2022 році

Англомовні серіали

  • "Дивні дива" (Stranger Things), 4 сезон;
  • "Венздей" (Wednesday), 1 сезон;
  • "Дамер" (Dahmer), 1 сезон;
  • "Бріджертони" (Bridgerton), 2 сезон;
  • "Вигадана Анна" (Inventing Anna), 1 сезон;
  • "Озарк" (Ozark), 4 сезон;
  • "Наглядач" (The Watcher), 1 сезон;
  • "Пісочний чоловік" (The Sandman), 1 сезон;
  • "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy), 3 сезон;
  • "Вірджин-Рівер" (Virgin River), 4 сезон.

Неангломовні серіали

  • "Ми всі мертві" (All of Us Are Dead), 1 сезон;
  • "Надзвичайна юристка У" (Extraordinary Attorney Woo), 1 сезон;
  • "Украдене серце" (The Marked Heart), 1 сезон;
  • "Поки гроші не розлучать нас" (Till Money Do Us Part), 1 сезон;
  • "Еліта" (Elite), 5 сезон;
  • "Сильна спека" (High Heat), 1 сезон;
  • "Імператриця" (The Empress), 1 сезон;
  • "Ділова пропозиція" (Business Proposal), 1 сезон;
  • "Ентревіас" (Wrong Side of the Tracks), 1 сезон;
  • "Ласкаво просимо до раю" (Welcome to Eden), 1 сезон.

Англомовні фільми

  • "Сіра людина" (The Gray Man);
  • "Проєкт "Адам" (The Adam Project);
  • "Пурпурові серця" (Purple Hearts);
  • "Дорога до НБА" (Hustle);
  • "Аферист із Tinder" (The Tinder Swindler);
  • "Морське чудовисько" (The Sea Beast);
  • "Енола Голмс 2" (Enola Holmes 2);
  • "Випускний рік" (Senior Year);
  • "Людина з Торонто" (The Man from Toronto);
  • "Денна зміна" (Day Shift).

Неангломовні фільми

  • "Троль" (Troll);
  • "На Західному фронті без змін" (All Quiet on the Western Front);
  • "Чорний краб" (Black Crab);
  • "Крізь моє вікно" (Through My Window);
  • "Жарти в сторону 2" (The Takedown);
  • "Кохання для дорослих" (Loving Adults);
  • "Картер" (Carter);
  • "Моє ім’я — Вендета" (Me Name is Vendetta);
  • "Не знайти спокою" (Restless);
  • "Лють" (Furioza).