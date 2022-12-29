Серед англомовних серіалів Netflix, в лідери вибився четвертий сезон американського науково-фантастичного серіалу жахів "Дивні дива", а найпопулярнішим фільмом став американський бойовик "Сіра людина". Перше місце у списку неангломовних проєктів посіла південнокорейська драма "Ми всі мертві" і норвезький фільм про чудовисько "Троль".
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Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix у 2022 році
Англомовні серіали
- "Дивні дива" (Stranger Things), 4 сезон;
- "Венздей" (Wednesday), 1 сезон;
- "Дамер" (Dahmer), 1 сезон;
- "Бріджертони" (Bridgerton), 2 сезон;
- "Вигадана Анна" (Inventing Anna), 1 сезон;
- "Озарк" (Ozark), 4 сезон;
- "Наглядач" (The Watcher), 1 сезон;
- "Пісочний чоловік" (The Sandman), 1 сезон;
- "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy), 3 сезон;
- "Вірджин-Рівер" (Virgin River), 4 сезон.
Неангломовні серіали
- "Ми всі мертві" (All of Us Are Dead), 1 сезон;
- "Надзвичайна юристка У" (Extraordinary Attorney Woo), 1 сезон;
- "Украдене серце" (The Marked Heart), 1 сезон;
- "Поки гроші не розлучать нас" (Till Money Do Us Part), 1 сезон;
- "Еліта" (Elite), 5 сезон;
- "Сильна спека" (High Heat), 1 сезон;
- "Імператриця" (The Empress), 1 сезон;
- "Ділова пропозиція" (Business Proposal), 1 сезон;
- "Ентревіас" (Wrong Side of the Tracks), 1 сезон;
- "Ласкаво просимо до раю" (Welcome to Eden), 1 сезон.
Англомовні фільми
- "Сіра людина" (The Gray Man);
- "Проєкт "Адам" (The Adam Project);
- "Пурпурові серця" (Purple Hearts);
- "Дорога до НБА" (Hustle);
- "Аферист із Tinder" (The Tinder Swindler);
- "Морське чудовисько" (The Sea Beast);
- "Енола Голмс 2" (Enola Holmes 2);
- "Випускний рік" (Senior Year);
- "Людина з Торонто" (The Man from Toronto);
- "Денна зміна" (Day Shift).
Неангломовні фільми
- "Троль" (Troll);
- "На Західному фронті без змін" (All Quiet on the Western Front);
- "Чорний краб" (Black Crab);
- "Крізь моє вікно" (Through My Window);
- "Жарти в сторону 2" (The Takedown);
- "Кохання для дорослих" (Loving Adults);
- "Картер" (Carter);
- "Моє ім’я — Вендета" (Me Name is Vendetta);
- "Не знайти спокою" (Restless);
- "Лють" (Furioza).