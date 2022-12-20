Чимало серіалів запам’яталися світові у 2022 році. Від "Білого лотоса", "Шантарам" і "Корони" до "Венздей", "Дому Дракона" та "Дамера" – найкраще у нашій добірці з підсумками року.

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Найпопулярніші серіали 2022 року, які варто переглянути

Венздей

"Венздей" вийшов на Netflix 23 листопада і майже за місяць після прем’єри перетнув позначку в мільярд годин переглядів серед глядачів. Серіал розповідає про сімейку Аддамс, зокрема про доньку Мортисії та Гомеса – Венздей. Вона поселяється в нову школу та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. За сюжетом, Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей": дивіться трейлер серіалу

Шантарам

Про цей серіал говорили дуже багато, адже на нього чекали 4 роки й він нарешті вийшов на екрани у 2022 році. Знятий за однойменним романом-бестселером австралійського письменника Ґреґорі Девіда Робертса. За сюжетом, головний герой, він же колишній письменник і грабіжник, втікає з в’язниці та поселяється в Індії. Лін Форд прагне загубитися на багатолюдних вулицях Бомбея 1980-х років, але, полегшуючи страждання бідних і знедолених, він виявляє мужність, знаходить друзів і зустрічає несподіване кохання.

На жаль, проєкт закрили після першого сезону.

"Шантарам": дивіться трейлер

Білий лотос

Другий сезон серіалу, який вийшов у 2022 році також отримав схвальні відгуки від глядачів та обговорень – зокрема після 5 серії. "Білий лотос" – це гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного курорту упродовж одного тижня. Спершу здається, що кожен герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

Чи буде третій сезон – наразі невідомо. Але, можливо, нові пригоди відбуватимуться на Мальдівах!

"Білий лотос": дивіться трейлер

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Дім Дракона

Цей серіал, напевне, не потребує представлення! Один з найкращих у 2022 році. Огляд кожної серії та цікаво матеріали на тему – читайте за посиланням. Але, якщо коротко, це приквел "Гри престолів", кожна серія якого заслуговує уваги. Чекаємо на другий сезон!

"Дім Дракона": дивіться трейлер

Пісочний чоловік

Прем’єра фентезійного серіалу "Пісочний чоловік" відбулася 5 серпня 2022 року. Влітку екранізація коміксів Ніла Ґеймана очолила рейтинг найпопулярніших новинок Netflix!

Серіал The Sandman є екранізацією однойменної серії коміксів, створених за сценарієм Ніла Ґеймана. За сюжетом у 1916 році Морфей, Повелитель Снів, потрапляє в полон до чаклуна та окультиста Родеріка Берджесса. У 2021 році він виривається на свободу, хоче повернути собі царство Снів та зробити там порядок.

"Пісочний чоловік": дивіться трейлер

Андор

"Андор" – новий серіал з всесвіту "Зоряних війн", що показав історію Касіяна Андора. Серіал, він же приквел фільму "Бунтар Один", відтворює події, що відбулись за 5 років до оригінальної історії у стрічці. Головні ролі зіграли актори Дієго Луна ("Дощовий день у Нью-Йорку"), Стеллан Скашгорд ("Тор"), Адріа Архона ("Морбіус") та інші.

"Андор": дивіться трейлер

Монстр: Історія Джеффрі Дамера

Серіал розповідає історію серійного вбивці, який упродовж 13 років, в 1978 – 1991 роках, вбив 17 чоловіків та підлітків. Окрім історії головного героя, в якого перевтілився 35-річний Еван Пітерс, у серіалі детально зображається життя жертв маніяка, а також спроби полісменів, які понад 10 років не могли впіймати вбивцю.

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер

До речі Другий сезон "Венздей" з’явиться швидше, ніж ми думали: продюсери вже почали підготовку

Володар перснів: Персні влади

Історія у новому проєкті розгортається за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів". Серіал, події якого розгортаються у Другій епосі Середзем'я, розповідає історію створення перснів та сходження Саурона.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер

Відьмак: Кровне походження

У синопсисі описується, що дія відбувається за 1200 років до Геральта, Цирі та Єнніфер. Сюжет покаже забуту часом історію: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Автори представлять перший прототип відьмака.

"Відьмак: Кровне походження": дивіться трейлер

Вигадана Анна

Шоу розповідає історію 31-річної російської шахрайки Анни Сорокіної, яка після переїзду з Росії до Німеччини вирішила, що варта більшого й переїхала до США. Тут вона почала переконувати нью-йоркську еліту у тому, що є спадкоємицею німецького походження, володаркою трастового фонду в 60 мільйонів євро, ще й до всього взяла собі псевдонім – Анна Делві.

"Вигадана Анна": дивіться трейлер

Озарк, 4 сезон

Фінансовий консультант разом із сім'єю переїжджає з Чикаго до містечка Озарк штату Міссурі, де йому потрібно відмити 500 мільйонів доларів, які він винен наркобарону.

"Озарк": дивіться трейлер онлайн

Дивні дива 4

За сюжетом, у 1983 році у штаті Індіана таємничим чином зник 12-річний Вілл Баєрс. Від цього часу стаються дуже дивні речі, які з кожним сезоном інтригують все більше.

"Дивні дива 4": дивіться трейлер

Корона

Драматичний серіал за мотивами реальних подій розповідає про життя королеви Єлизавети II, а також про політичні й особисті події, які вплинули на її правління.

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