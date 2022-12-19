Фанати з нетерпінням чекають на 2 сезон "Венздей". З усім тим сценаристи серіалу натякають, що продовження мало б більше розкрити Венздей як персонажку. До того ж історія сімейки Аддамс може мати продовження також у 3 та 4 сезонах.

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2 сезон "Венздей" може вийти у 2023 році

Видання Deadline повідомляє, що на продовження варто чекати у 2023 році. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету.

Серіал також вийде на Netflix, хоч за зйомки другого сезону відповідатиме компанія Amazon, яка нещодавно викупила кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer, що знімала першу частину серіалу. Але, як повідомляє Deadline, таке рішення не мало б повпливати на якість другого сезону "Венздей".

Зауважте, шоу за участю Дженни Ортеги перетнуло позначку в 1 мільярд годин переглядів, перевершивши "Дамера". Таким чином серіал став другим за популярністю шоу в США після четвертого сезону "Дивні дива".

Про що розповідає серіал

За сюжетом першого сезону, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер

Акторський склад

Дженна Ортега – Венздей Аддамс;

Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс;

Рікі Ліндгоум – доктор Валері Кінботт;

Джеймі МакШейн – шериф Донован Ґелпін;

Гантер Дуен – Тайлер Ґелпін;

Джорджі Фармер – Аякс Петропол;

Муса Мостафа – Юджин Отінгер;

Емма Майєрс – Енід Сінклер;

Джой Сандей – Б'янка Барклай;

Персі Гайнс Вайт – Ксав'є Торп;

Гвендолін Крісті – директорка Лариса Вімс;

Крістіна Річчі – Мерилін Торнхілл;

Віктор Доробанцу – Річ;

Фред Армісен – Дядько Фестер.

Очікується, що до другого сезону повернуться такі актори: