Фанаты с нетерпением ждут 2 сезона "Уэнсдэй". Со всем тем сценаристы сериала намекают, что продолжение должно больше раскрыть Уэнсдэй как персонажку. К тому же история семейки Аддамс может иметь продолжение также в 3 и 4 сезонах.

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2 сезон "Уэнсдэй" может выйти в 2023 году

Издание Deadline сообщает, что продолжения стоит ждать в 2023 году. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета.

Сериал также выйдет на Netflix, хотя за съемки второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшая первую часть сериала. Но, как сообщает Deadline, такое решение не должно повлиять на качество второго сезона "Уэнсдэй".

Заметьте, шоу с участием Дженны Ортеги пересекло отметку в 1 миллиард часов просмотров, превзойдя "Дамера". Таким образом, сериал стал вторым по популярности шоу в США после четвертого сезона "Удивительные чудеса".

О чем рассказывает сериал

По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер

Актерский состав

  • Дженна Ортега – Уэнсдэй Аддамс;
  • Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;
  • Рики Линдгоум – доктор Валери Кинботт;
  • Джейми МакШейн – шериф Донован Гелпин;
  • Гантер Дуэн – Тайлер Гелпин;
  • Джорджи Фармер – Аякс Петропол;
  • Муса Мостафа – Юджин Оттингер;
  • Эмма Майерс – Энид Синклер;
  • Джой Сандей – Бьянка Барклай;
  • Перси Гайнс Уайт – Ксавье Торп;
  • Гвендолин Кристи – директор Лариса Виммс;
  • Кристина Риччи – Мэрилин Торнхилл;
  • Виктор Доробанцу – Вещь;
  • Фред Армисен – Дядя Фестер.

Ожидается, что ко второму сезону вернутся следующие актеры:

  • Дженна Ортега;
  • Кэтрин Зета-Джонс;
  • Луиз Гузман;
  • Гантер Двейн;
  • Может быть Кристина Риччи.