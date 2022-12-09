Фанаты с нетерпением ждут 2 сезона "Уэнсдей". Со всем тем сценаристы сериала намекают, что продолжение должно больше раскрыть Уэнсдей как персонажа, и, что на 2 сезоне история не закончится. Так что приготовьтесь к большому путешествию по миру семейки Аддамс!

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"Уэнсдей" был одним из самых ожидаемых сериалов 2022 года. Этому способствовал тот факт, что Тим Бертон, дебютировавший из "Уэнсдей" на телевидении как режиссер, был привлечен в проекте также в качестве продюсера. А когда Netflix показал первый образ Дженны Ортеги в мрачном наряде Уэнсдей Аддамс – это еще больше заинтересовало фанатов.

С 23 по 27 ноября он собрал наибольшее количество часов просмотров во всем мире стал любимым в 93 странах. Шоу продолжает оставаться лидером в рейтинговом списке сериалов Netflix в начале декабря.

"Уэнсдей" 2 сезон: все, что известно на данный момент

Сюжет сериала

По сюжету первого сезона у девушки-аутсайдера Уэнсдей есть важные задачи – разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были впутаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуацию будет усложнять обучение в академии, на фоне дружбы и любви.

Внимание. Дальше могут быть спойлеры!

На сегодняшний день нет официальных данных, что сериал продолжат на 2 сезон, но есть предположение, ведь первый сезон закончился большим клифгенгером. В финальной сцене Уэнсдей дописывает свою историю и ставит вопросительный знак после слов The End. А также, уезжая в машине, получает анонимное сообщение на телефон, подаренный ей Ксавье: "Я наблюдаю за тобой".

Мой первый преследователь. Эти вынужденные каникулы будут интереснее, чем я думала. В моем романе не все ниточки распутаны. Не на все вопросы есть ответы. Тайны до сих пор скрываются в темных углах Иерихона. Может Лорел Гейтс и Тайлер – пешки в большей игре? Сегодня это преследователь, а завтра уже враг?

– говорит Уэнсдей в финале сериала.



"Уэнсдей" 8 серия / Скриншот из сериала

В то же время Ксавье надеется, что во втором сезоне он станет для Уэнсдей чем-то большим, чем просто другом.

Что Тайлер будет делать дальше

В финальной сцене мы увидели, как Тайлера в цепях перевозили в тюрьму строгого режима или психбольницу. Однако, прежде чем отправиться в путь, Тайлер превратился в монстра, своеобразного Гайда, заставив зрителей предположить, что он убил всех вооруженных телохранителей.

Будет ли Тайлер на свободе и без своего хозяина опаснее? Попробует ли он оправдаться? Будет ли снова сеять хаос среди учеников Nevermore? Узнаем в продолжении.



"Уэнсдей" 8 серия / Скриншот из сериала

Кто станет следующим директором Nevermore

После смерти Ларисы Виммс Академия Nevermore осталась без директора. Также существует крайне ограниченный круг кандидатов, которые могли бы занять этот пост. Возможно, компетентная Мортисия Аддамс сможет взять на себя управление Nevermore – Академии, где раньше училась? Хотя мы можем подозревать, что Уэнсдей сделает все возможное, чтобы не допустить этого. А если это все же произойдет – то девушка постарается убрать свою мать с должности, что приведет к катастрофическим последствиям.

Что будет с Лорел

В финальных сериях выяснилось, что Мэрилин является той Лорел, которая и стала хозяйкой Тайлера. Она манипулировала подростком, превращая его в Гайда. К тому же смогла воскресить Джереми Крекстоуна, но благодаря Уэнсдей и Бьянке, он потерпел поражение.

Планы Лорел сейчас сорваны, но если во 2 сезоне Тайлер придет ей на помощь, то у них снова возникнет идея разрушить Nevermore.

Кристина Риччи в роли Мэрилин / Netflix

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Присоединится ли Пагсли (брат Уэнсдей) к Nevermore

Пока неясно, но вероятность есть. Если Мортисия станет директором Академии, то у Пагсли есть все шансы учиться в ее стенах.

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Кто вернется к своим ролям во 2 сезоне "Уэнсдей"

Ожидается, что в случае продолжения, Дженна Ортега повторит свою роль Уэнсдей вместе с остальными членами семьи Аддамс, включая Кэтрин Зету-Джонс в роли Мортисии Аддамс и Луиса Гузмана, сыгравшего Гомеса Аддамс соответственно.

Несмотря на трагический конец в первом сезоне, Гвендолин Кристи намекнула, что она также может вернуться в качестве директора Уимс. "Мы же не видели, как ее зарыли в землю?", – сказала она.

Кроме того, шоуранеры Альфред Гоф и Майлз Миллар сказали Variety, что дверь открыта для возвращения Тайлера Галпина (которого играет Гантер Двейн ). К тому же в интервью TVLine они поделились, что хотели бы включить еще больше персонажей семейки Аддамс во втором сезоне.

Персонаж Кристины Риччи, Мэрилин Торнхилл, она же Лорел, потерпела поражение, но мы точно не знаем, какова ее окончательная судьба. Это значит, что актриса может возвратиться, чтобы повторить свою роль.

Актерский состав "Уэнсдей​" / The Hollywood Reporter