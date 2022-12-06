Когда Россия приступила к полномасштабному вторжению, Кристина Риччи была обеспокоена тем, что весь актерский состав погибнет внезапно. В тот день она с коллегами должны были покидать Румынию.

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Кристина Риччи вспомнила, как ее испугало начало войны в Украине

После проб на роль учительницы в сериале Риччи прилетела в Румынию, чтобы участвовать в съемках. Прекрасные леса, средневековые города и своеобразная архитектура европейской страны стали идеальным фоном для шоу. Однако Риччи призналась, что нервничала по поводу съемок в Румынии после начала войны России против Украины.

В разговоре с Дженной Ортегой, сыгравшей главную роль, для журнала Interview звезда рассказала, что боялась, что весь актерский состав каким-то образом умрет перед отъездом.

Я помню тот день, 4 часа утра, мы все были в гостиной, должны были покинуть Румынию. Все устали. Я была рассержена. Была уверена, что рядом взорвут атомную электростанцию и мы все погибнем. Я помню то чувство, будто мы убегали,

– сказала она.

Известно, что Дженна Ортега поддержала Риччи. И поделилась, что тоже переживала: "Все было закрыто, мы ничего не могли поделать. Кажется, мы что-то пережили. Я не могу сравнить это ни с чем другим".

Что известно о Кристине Риччи Кристина Риччи – американская актриса, имеет отличную и успешную карьеру. В 1991 году она сыграла Венздей в оригинальном фильме о семейке Аддамсе. В 2022 году Риччи не повторила свою роль, но стала тоже важной персонажкой в шоу. В прошлом году звезда сыграла в ленте "Матрица: Воскресение" Гвин де Вер.

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Будет ли второй сезон "Венздей"

Официальной информации о продлении еще не было, однако мы можем догадаться, что второй сезон стоит ждать. Сценаристы намекнули, что хотели еще больше раскрыть главную героиню Венздей – ее эмоциональный внутренний мир.

Ожидается, что в случае продолжения Дженна Ортега повторит свою роль Венздей вместе с остальными членами семьи Аддамс, включая Кэтрин Зету-Джонс в роли Мортисии Аддамс и Луиса Гузмана, который сыграл Гомеса Аддамс соответственно. Несмотря на трагический конец в первом сезоне, Гвендолин Кристи намекнула, что она также может вернуться в качестве директора Уимс. "Мы же не видели, как ее зарыли в землю?", - сказала она.

"Венздей" вышел на Netflix 23 ноября и получил немало одобрительных отзывов, как от критиков, так и от зрителей. На сегодня, 6 декабря, на Rotten Tomatoes шоу имеет 87% рейтинга от поклонников.

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