Щоб серіали дивитися в будь-яких час і будь-де, спершу варто завантажити їх на ваш пристрій. За посиланням ми описали, як це можна зробити. Не зволікайте!

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"Монстр: історія про Джеффрі Дамера"

Серіал розповідає історію серійного вбивці, який упродовж 13 років, в 1978 – 1991 роках, вбив 17 чоловіків та підлітків. Окрім історії головного героя, в якого перевтілився 35-річний Еван Пітерс, у серіалі детально зображається життя жертв маніяка, а також спроби полісменів, які понад 10 років не могли впіймати вбивцю.

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер

Венздей

За сюжетом першого сезону, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

Сьогодні тривають розмови про другий сезон серіалу, але може з’явитися на Netflix вже у наступному році.

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер

Озарк

Фінансовий консультант разом із сім'єю переїжджає з Чикаго до містечка Озарк штату Міссурі, де йому потрібно відмити 500 мільйонів доларів, які він винен наркобарону.

"Озарк": дивіться трейлер онлайн

Корона, 5 сезон

Драматичний серіал за мотивами реальних подій розповідає про життя королеви Єлизавети II, а також про політичні й особисті події, які вплинули на її правління.

"Корона": дивіться трейлер онлайн

Вигадана Анна

Шоу розповідає історію 31-річної російської шахрайки Анни Сорокіної, яка після переїзду з Росії до Німеччини вирішила, що варта більшого й переїхала до США. Тут вона почала переконувати нью-йоркську еліту у тому, що є спадкоємицею німецького походження, володаркою трастового фонду в 60 мільйонів євро, ще й до всього взяла собі псевдонім – Анна Делві.

"Вигадана Анна": дивіться трейлер онлайн

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1899

У центрі історії – група багатонаціональних мігрантів, що подорожують зі Лондона до Нью-Йорка, аби розпочати нове життя. Коли вони стикаються з іншим пароплавом, то їхня подорож перетворюється на кошмар.

1899: дивіться трейлер серіалу